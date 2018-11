Claire Foy, de Isabel II a la piel de Lisbeth Salander en nueva cinta

Claire Foy (abril 1984, Reino Unido) es una mujer encantadora que recibe a Efe con una sonrisa amplia, el rostro limpio y risueño. La actriz viste un ‘look’ roquero, pantalón de cuero en color negro y un buzo de rayas, el cabello hacia atrás para mostrar ese rostro impactante que encarna a la reina Isabel II en ‘The Crown’. La actriz de 34 años ha trabajado con compañeras de amplia trayectoria, como Maggie Smith, y con actores y directores como Andrew Garfield, Andy Serkis, Damien Chazelle (‘La La Land’) y Ryan Gosling. Dice no temer a ningún papel. Ahora encarna a Lisbeth Salander en el filme ‘The Girl in the Spider’s Web’.

¿Cuáles son sus referentes como actriz?



No puedes tener una carrera y trabajar como lo hace otra persona, pero admiro a actrices con convicción que han decidido ampliar sus intereses. Por ejemplo, Cate Blanchett, que trabaja en todos los medios: cine, televisión, teatro. Ella no permite que la encasillen, pero también Annette Bening, que es fantástica. Admiro a las intérpretes que son capaces de dar el ciento por ciento.



¿Qué debe tener un papel para que se involucre?



Tiene que ser bueno (risas). A veces lees el guion y te dices que es brillante, pero quizás no te encaja o no te llega. También puede ser que te llega en un momento en que no estás motivada o no tienes la energía necesaria. En mi caso, cuando siento algo fuerte, acepto el papel.



¿Cómo le llegó el personaje de Lisbeth Salander?



Leí las novelas en su momento, hace unos 12 años; ya la conocía y he visto todas les películas suecas y su versión estadounidense. Cuando me llegó el proyecto, ya conocía al personaje y mi pensamiento inicial fue decir no. Un no rotundo. Pero cuando hablé con Fede (Álvarez, el director), y vi que tenía una perspectiva interesante sobre lo que representaba la película, un entorno nuevo para Lisbeth, entonces me decidí.



¿Tiene gran responsabilidad al interpretar a este ícono?



Primero aceptarla, digerirla y honrar esa responsabilidad. No tiene que ser algo malo ni existir tensión o negatividad. Esa sensación es algo que compartes con los demás actores.



¿Qué mensaje deja la película?



Lisbeth es una persona única, está muy aislada y centrada en su trayectoria. El cambio no puede hacerlo una sola persona, ella representa esa energía, esa sensación de justicia que no puedes ignorar, y no tiene por qué ser peligrosa, esa energía se puede canalizar para lograr cambios.



¿Qué se lleva usted del personaje?



No es un personaje simple, es complicado, es difícil abordarlo, pero es inteligente y vulnerable. Acepta a las personas, sus ideas políticas o su sexualidad. No juzga a las personas como nosotros y en ese sentido es admirable. ¡Podríamos ser todos así!



¿Tienes proyectos actualmente?



No. De verdad no quiero hacerme la interesante o parecerlo, pero actualmente no tengo ninguna propuesta.

Su relación con el director ‘Fede’ Álvarez

¿‘Fede’ Álvarez le dio libertad para trabajar o le ha dado muchas indicaciones?



Es un director que se deja llevar por sus instintos. Le gusta llegar al trabajo y que lo sorprendan. El no saber qué te va a pasar entraña sus dificultades, porque todos tenemos nuestro papel, pero eso también inyecta entusiasmo para que consiga lo que quiere obtener. Para los actores igual, nuestro trabajo es llegar preparados, y todos somos expertos en nuestros propios personajes. ‘Fede’ me ha dado pocas instrucciones, me ha dejado hacer (risas).



VERÓNICA DÁVILA

EFE Reportajes

@EFEnoticias