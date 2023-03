En la edición 39 de los premios India Catalina de Televisión, Citytv (canal de EL TIEMPO Casa Editorial) tiene dos nominaciones.

Sandra Vélez, conductora de 'Arriba Bogotá' y de 'Citynoticias del mediodía', está en la categoría de mejor presentador de noticias.



'Citynoticias', por su parte, aparece en la de mejor informativo regional y local. El noticiero del canal se ha llevado 11 veces la estatuilla.



Por otra parte, en las categorías de seriados actor y actriz principal, actor y actriz de reparto, 'Leandro Díaz', 'Arelys Henao: canto para no llorar', 'La sinfonía de los bichos raros', Pálpito' y 'Noticia de un secuestro', entre otras, tienen varias nominaciones.



A continuación, las nominaciones principales.



Mejor ficción de larga duración:

Arelys Henao, canto para no llorar (Caracol Televisión).

El rey, Vicente Fernández (Netflix).

Leandro Díaz (Canal RCN).

Territorio mágico, tercera temporada, Señal Colombia.



Mejor ficción

A grito herido, temporada 1 (Amazon Studios).

Esclava (Movie Box Producciones S.A.S para Teleislas).

La verdad revelada (Gestionarte Cine para el Sistema de Medios Públicos MinTIC).

Pálpito (CMO Producciones para Netflix)

Siempre fui yo (The Walt Disney Company Latin America).



Mejor miniserie de ficción

Camisa de fuerza (Canal TRO).

Ciénaga oscura (Fahrenheit Films para el Sistema de Medios Públicos MinTIC).

Goles en contra (Dynamo Producciones para Netflix).

La sinfonía de los bichos raros (Teleantioquia).

Noticia de un secuestro (Amazon Studios).

(Tal vez quiera leer: Cinco restaurantes para comer bien y seguir de fiesta, en Bogotá)



Mejor director (a) de ficción

Andrés Wood y Julio Jorquera (Noticia de un secuestro)

Camilo Vega, Ruth Caudeli, Rodrigo Triana, Rolando Ocampo (Pálpito).

·Julián Duque y Felipe Martínez (La sinfonía de los bichos raros)

Liliana Bocanegra, Andrés Felipe López y Camilo Villamizar (Arelys Henao: canto para no llorar.

Lucho Velasco y Pipe Vallejo (Camisa de fuerza, de Canal TRO).



Mejor libreto de ficción (original o adaptación)

Héctor Rodríguez Cuellar por Arelys Henao: danto para no llorar-

Felipe Vallejo (Camisa de fuerza).

Leonardo Padrón, Christian Jiménez, Doris Seguí, Carlos Castro, por Pálpito.

Cesar Poveda por La sinfonía de los bichos raros.



Mejor actriz protagónica

Ana Lucía Domínguez (Pálpito)

Catalina Calle (La sinfonía de los bichos raros.

Cristina Umaña (Noticia de un secuestro.

Lina Restrepo (Camisa de fuerza).

Mariana Gómez (Arelys Henao: canto para no llorar).



Mejor actor protagónico

Christian Tappan (Primate, Amazon Studios).

Diego León Hoyos (El cubo inquisidor, temporada 2, RTVCPlay).

Michel Brown (Pálpito).

Salvador Brigdes (Encuentros cercanos - La contra banda, canales TRO y TRECE).

Silvestre Dangond (Leandro Díaz, RCN Televisión).

(Le puede interesar: La alta gastronomía se 'resetea' en España, en 'Diálogos de cocina')



Mejor actriz de reparto

Karla Cajamarca (La sinfonía de los bichos raros)

Silvia Varón (Pálpito).

Viña Machado (Leandro Díaz).

Yuri Vargas (Arelys Henao: canto para no llorar).



Mejor actor de reparto

Diego Cadavid (Primate).

Gregorio Pernía (Hasta que la plata nos separe).

Jacques Touckhmanian (La sinfonía de los bichos raros)

Juan Fernando Sánchez (Pálpito).

Luis Eduardo Arango (El cubo inquisidor, temporada 2).



Actriz o actor revelación del año

Catalina Calle (La sinfonía de los bichos raros).

Lorena Saenz (Territorio mágico, tercera temporada).

Sherleen Jiménez (De sal y Dulce, Primera Persona para el Sistema de Medios Públicos MInTIC).

Silvestre Dangond (Leandro Díaz).



Mejor noticiero nacional

Noticentro CM&

Noticias Uno

Noticias Caracol

Red+ Noticias



Mejor noticiero regional o local

Alianza Regional - Canal Institucional.

Citynoticias.

Noticiero 90 minutos (Telepacífico).

Teleantioquia Noticias

Telecafé Noticias.



Mejor presentador(a) de noticias

Andrea Bernal, Noticias RCN

Claudia Palacios, Noticentro 1 CM&, Canal 1.

Felipe Aramburo, Teleantioquia Noticias.

José Fernando Patiño, RTVC Noticias.

Sandra Vélez, Citynoticias.



Mejor presentador(a) de deportes

Andrea Guerrero, Noticias RCN-

Georgina Alejandra Ruiz Sandoval (Goga), Goga Rueda por el mundo, Señal Colombia.

Juan Felipe Mejía Medina, Teleantioquia deportes.

Ricardo Orrego, Noticias Caracol.



Mejor producción periodística

Gabo, los 40 Años del Nobel, Señal Colombia.

Frente al espejo, cuarta temporada, Capital, Sistema de Comunicación Pública.

Los informantes, Caracol Televisión.

Mañana express, RCN Televisión.

Un futuro sobre tapia y bahareque, Teleantioquia.



Mejor documental

Barco: historia de un legado, Caracol Televisión.

Con los pies en la tierra, Nb Multigráficas LTDA para el Centro de Memoria Histórica.

Las voces del río, Señal Colombia.

Luis Díaz, el origen, Telemedellín.

Río Pamplonita, Canal TRO.



Mejor serie documental

El llamado, Telemedellín.

Cazador de cascadas, Teleantioquia.

Nación rebelde, Señal Colombia.

Pedro y el siete colores, Canal TRO.

Reto aventura con Mauro Salazar, RenHacer y Ova Studios para Semana.



Mejor producción de variedades

Cineclub en cine nos vemos, Señal Colombia.

El apartamento de La Mona, Teleantioquia.

Inbox Trece, Canal TRECE.

Lo sé todo, Canal 1.

Tr3inta y 2, regionalmente nuestro, Canal Institucional.



Mejor presentador(a) de producción de variedades

Andrea Serna, Desafio The Box 2022, Caracol Televisión.

Claudia Bahamón, MasterChef Celebrity, Canal RCN.

Laura María Galindo, RTVC Noticias, Señal Colombia.

Laura Patiño, Café de la mañana, Canal TRO.

Pedro Gilmore, Cazador de cascadas, Teleantioquia.



Mejor producción infantil

La sinfonía de los bichos raros, Teleantioquia.

La voz kids, Caracol Televisión.

Territorio mágico, Señal Colombia.

Zooñadores, temporada 2, Teleantioquia.





CULTURA