“Citadel es probablemente la cosa más difícil que hemos hecho, fue más difícil que las películas de Marvel porque es una historia original. Todo se construyó de cero. Es un gran universo lleno de muchos personajes y grandes ideas, y además de eso, hicimos una superproducción en Inglaterra, pero también estuvimos en otros lugares igualmente complejos y sofisticados en Italia y en India”, reflexiona Joe Russo, el productor ejecutivo de la nueva producción de Prime Video, que se estrena hoy y presentará dos episodios y cada viernes estrenará uno nuevo hasta completar el ciclo el próximo 26 de mayo.

Russo, quien ha encarado proyectos gigantescos con superhéroes míticos, se nota cansado pero a la vez emocionado al hablar de su nueva intriga de espionaje y una puesta en escena deslumbrante.



Nadia Sinh (PriyankaChopra Jonas) entra en una intriga de secretos y mentiras. Foto: Prime Video

“Tenemos a un equipo italiano que acababa de terminar rodaje y el de India apenas iba a comenzar a filmar, así que abordamos casi tres series al mismo tiempo y creo que ese fue probablemente el mayor desafío”, dijo en una entrevista exclusiva con EL TIEMPO, en Londres, el famoso realizador y artífice de películas como Capitán América, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, todas con su hermano, Anthony Russo.



Citadel cuenta la historia del renacer de una agencia de espías. Todo se remonta 8 años atrás, cuando una organización encargada de mantener la seguridad y el bienestar del mundo es destruida por Manticore, un poderoso sindicato que actúa en la sombra mientras manipula al mundo.

Stanley Tucci actúa en la serie, en el papel de Bernard Orlick. Foto: Prime Video

“Creo que puedes esperar lo inesperado, creo que el programa te va a engañar varias veces. Hay muchos giros y vueltas. Tiene un ritmo muy rápido y es muy vengativo, así que le tienes que seguir el ritmo; se te adelanta, tienes que prestar atención porque salta hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, dejando muchas pistas a medida que se desarrolla, y luego hay huevos de Pascua que encontrarás en los otros programas, por lo que todos se interconectan entre sí en una gran telaraña”, agregó Joe Russo.



Cargada de acción y exponiendo un halo de romance y tensión sexual entre sus protagonistas: Mason Kane y Nadia Sinh, encarnados por los actores Richard Madden y Pryanka Chopra Jonas.

Richard Madden es el agente Mason Kane. Foto: Prime Video

“Tener a Priyanka actuando conmigo fue lo que hizo esto fácil, porque entre nosotros encontramos un amor y una humanidad dentro de los personajes que tal vez no hubiéramos tenido si esto hubiera sido solo una película y no hubiéramos tenido tanto tiempo y no nos tuviéramos el uno al otro para decirnos: ‘Vamos a brillar juntos y veamos qué podemos sacar que sea humano y real’ ”, comenta Richard Madden en la misma charla.



Kane y Sinh eran los agentes élite de Citadel, y sus recuerdos fueron borrados mientras lograban escapar con vida de un atentado. Así que construyen nuevas vidas independientes y, claro, desconociendo su pasado.

Pero Bernard Orlick (Stanley Tucci) logra rastrear a Mason. Necesita su ayuda para impedir que Manticore se reactive y lleve a cabo un plan para establecer un nuevo orden mundial.

Eso refuerza un vínculo casi perdido, entre balaceras impresionantes y coreografías de acción con una sobredosis de adrenalina. Hay una tensión clara en la lucha por evitar un descalabro mundial que los hace moverse por muchos países y encarar peligros en diferentes contextos.



“Todo es una mentira” es una frase que define un poco el alma de esta producción que toma elementos de una clásica historia de espías, se arriesga a dar un tono más cinematográfico en lo referente a las escenas de acción (una marca muy propia de Joe Russo) y hasta consigue tener unos cuantos toques de ciencia ficción. En estas épocas en las que se habla de conspiraciones y grupos de poder escondidos moviendo los hilos para una nueva agenda mundial, parece que el frenetismo y la trama de Citadel calza muy bien.



María Alejandra Rodríguez Castellanos

Editora EL TIEMPO Medellín

