Ciro Guerra y Cristina Gallego dirigirán a Javier Bardem en miniserie

Los actores mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna se han unido al proyecto de Amazon Studios y Amblin Television -productora filial de Steven Spielberg para la pequeña pantalla-.



Se trata de una miniserie de cuatro horas basada en la vida del conquistador Hernán Cortés, a quien dará vida el actor español ganador del Óscar Javier Bardem (No Country for Old Men, Skyfall, Biutiful).

La producción, que por ahora no tiene título definido y que ha sido llamada el proyecto Cortés y Moctezuma será codirigida por los colombianos Ciro Guerra (Waiting for the Barbarians) y Cristina Gallego (Pájaros de verano). La producción se llevará a cabo en México.



El proyecto originalmente empezó a trabajarse en 2014 como un largometraje, que sería dirigido por el mismo Spielberg, pero con el tiempo mutó a miniserie, para darle mejor desarrollo a los personajes de este relato histórico épico.

CULTURA

@CulturaET