El 24 de junio del 2020, en plena pandemia y con el mundo encerrado, el blog Volcánicas lanzó una denuncia estruendosa: el reconocido cineasta Ciro Guerra, autor de 'El abrazo de la serpiente', la única película colombiana nominada al premio Oscar como mejor filme extranjero, fue acusado por ocho mujeres de “lo que ellas califican como acosos sexuales de diferentes niveles de gravedad”, y uno adicional que se “describe un caso de abuso sexual”, según el medio. La publicación estuvo a cargo de su directora, Catalina Ruiz-Navarro, y Matilde de Los Milagros Londoño, la cofundadora de Volcánicas.

Fue una bomba en el universo audiovisual colombiano e internacional. Y un boom mediático: Guerra se convirtió en un tema de la agenda nacional y de las redes sociales. Han pasado casi tres años de estos hechos, y las víctimas no han hecho una denuncia formal. El escandalo se apagó, pero la vida laboral de Ciro Guerra todavía está resentida: perdió prácticamente todos los contratos que tenía.



Guerra sostiene que “como cualquier colombiano, merezco la protección de todos mis derechos, los cuales han sido pisoteados y vulnerados con crueldad y mala fe para el lanzamiento de un blog que no es más que una fábrica de falsos testimonios y de ataques maliciosos”. Y, para darle fuerza a sus palabras, le envió un documento a EL TIEMPO el que expone la solicitud que le hizo a la Corte Constitucional el pasado 21 de marzo.



El documento describe la “petición de adición y aclaración, así como una Solicitud de Nulidad contra el fallo que retiró el amparo de la tutela concedido por el Tribunal Superior de Bogotá, la cual protegía mi derecho fundamental al buen nombre, a la honra y a la presunción de inocencia”.



Guerra le puso una tutela a las periodistas; pero se la negaron. Según el fallo, el alto tribunal afirma que las periodistas “no violaron los derechos del peticionario, sino que presentaron un reportaje de interés público y político, que refleja un discurso especialmente protegido y necesario para enfrentar la discriminación contra la mujer y la violencia basada en género”.



La ponencia, de la magistrada Diana Fajardo, agrega que “estas mujeres llevaron a la sociedad los ecos de las voces de otras mujeres, inseguras ante una institucionalidad que aún se evidencia precaria para enfrentar el acoso y el abuso; y que, en muchas ocasiones, termina por generar daños adicionales a las víctimas” y que las periodistas “siempre diferenciaron entre los relatos de las víctimas y su opinión, respetando en cada uno de dichos contextos los estándares exigibles constitucionalmente, por lo cual no vulneraron los derechos fundamentales de Ciro Guerra”.



El cineasta, tras ser notificado del fallo, decidió acudir a la Corte Constitucional (porque) “además de limitar mis derechos a la legítima defensa, sienta una jurisprudencia muy peligrosa, la cual impide que en el futuro ningún colombiano pueda objetar las publicaciones de un medio de comunicación, lo que representaría un retroceso frente a los avances logrados en lo referente a la restitución de derechos fundamentales y el uso de la legitima defensa (…) y que no hay una sola denuncia por acoso, abuso o investigación en mi contra”.



Catalina Ruiz-Navarro, por su parte, le contó a EL TIEMPO, que en este momento Volcánicas tiene en contra dos acusaciones: “Una penal en la Fiscalía, que sigue su curso, y una demanda civil por un millón y medio de dólares, que es la que más nos preocupa, porque es una cantidad absurda”. Agrega que no tienen nuevos casos en contra del realizador. “Nosotras recogimos entre 13 y 14 denuncias, y 9 de ellas pasaron la verificación. No quiere decir que las restantes sean verdaderas o falsas, es que no pasaron el filtro”.

Esperan “que se archive la denuncia penal y ganar en la parte civil, pero especialmente que esto no dure una eternidad”. De paso, le pide al gremio periodístico femenino organizarse “porque el acoso judicial también es una amenaza muy grande, pues busca censurar los discursos por violencia sexual”.



Ciro Guerra habló con EL TIEMPO sobre un caso del que, sin duda, no se ha dicho la última palabra.



¿Ha tenido algún tipo de contacto con alguna de las denunciantes?

¿Cómo puedo tener contacto con un anónimo? Si hay alguien que crea que he cometido algún delito, algún abuso o acoso, de la manera más educada le pido que me demande, que dé la cara y que presente sus pruebas o su testimonio, y que me dé la oportunidad de presentar el mío ante instancias imparciales y correspondientes. No es posible defenderse de anónimos, no es posible pelear con fantasmas.

Catalina Ruiz-Navarro, directora de 'Volcánicas'.



Tomando en cuenta que son tantos testimonios, ¿no considera que es necesario revisar qué fue lo que pasó con esas mujeres que lo señalan?

Yo soy el primero que quiere revisar si pasó algo, he tenido casi tres años para pensar, soy humano y tengo errores como cualquiera, pero sé que no he cometido ningún delito bajo ninguna circunstancia, y sé que lo puedo demostrar ampliamente. Me gustaría conocer las razones por las que alguien podría hacer algo como esto. ¿Qué lleva a alguien a querer destruir a otro ser humano con mentiras, destruir su vida y la de su familia? ¿Es una especie de sadismo? Sé que en este país hay mucha gente envidiosa y resentida, que es el lugar de donde hasta García Márquez tuvo que salir corriendo a exiliarse, que nos encanta tirarle piedras a todo aquel que tenga el atrevimiento de destacarse en algo, pero aun así me cuesta creer que haya alguien que haya sacado algún provecho de todo esto. Sé que Volcánicas logró los clicks y likes que buscaban, y que su blog quedó lanzado de la manera que querían, pero ¿realmente vale la pena hacer algo así para obtener notoriedad?



Usted afirma que tiene pruebas contundentes que demuestran su inocencia. ¿Por qué no han salido a la luz pública?

Puede que sea un error o una ingenuidad, pero yo elegí creer en la justicia. Creo que toda prueba debe ser presentada en el marco de un proceso transparente, donde pueda ser evaluada y corroborada más allá de toda duda. Eso no es posible mientras la contraparte permanezca encapuchada, mientras se niegue a dar la cara. Es como tratar de pelear con fantasmas. Pero las pruebas de que lo publicado por el blog Volcánicas, en las que afirman que soy un delincuente, cosa que no soy, existen y son contundentes. No habría iniciado tres procesos judiciales, si no estuviera seguro de mi inocencia sería un suicidio.



No hay una sola denuncia y usted no ha sido condenado por la justicia. ¿Hay una condena moral?

En este caso, ha habido un alto nivel de desinformación. Yo no le he tenido que pagar absolutamente nada a Volcánicas, yo no he perdido ningún pleito, no existe contra mí ni un solo proceso o investigación, no hay en mi contra, ni una sola prueba o un solo testimonio. El fallo de la Corte Constitucional me exonera completamente, en él se lee con claridad que la razón por la que levanta la tutela que se le había exigido a Volcánicas, es porque no han afirmado que yo haya cometido delito alguno. Si existe alguna condena moral o mediática en mi contra, es una condena sin un debido proceso, o sea, una injusticia brutal, una violación de los derechos humanos, no solo de los míos. Creo que todos tenemos derecho a saber quiénes están detrás de estos supuestos señalamientos: ¿Qué intereses hay? ¿Por qué no quieren que se sepa la verdad? ¿Qué están ocultando?



¿Qué espera que pase con su solicitud de nulidad?

Espero que la Corte recapacite y entienda que este caso no se trata solamente de mí. Sé que con su sentencia tenían la intención de respaldar un movimiento feminista en el que algunos de sus miembros militan, pero la consecuencia real es que están afectando el derecho de todos los colombianos a la defensa, nos están quitando las herramientas legales para demostrar nuestra inocencia a pesar de ser falsamente acusados. Tenemos derecho a no ser difamados por la prensa, y eso es algo que ninguna Corte nos debe quitar. Esta semana salió la acusación contra la señora que insultó en redes hace unos meses a la vicepresidenta; por otro lado, según Daniel Coronell, el expresidente Uribe está a punto de ser imputado por haber escrito que él era narcotraficante, sin pruebas de ello. Y si yo intento defenderme por la vía legal, de ser acusado de un delito que no cometí, la Corte me acusa de abuso de poder y la prensa de intentar silenciarla. ¿Tiene esto sentido?



¿Cree que la sociedad ha naturalizado comportamientos que son abiertamente algún tipo de violencia de género, pero que no se reconocen como tal?

Creo que las denuncias falsas y anónimas son también un tipo de violencia de género. Y están normalizadas y naturalizadas, y hoy en día se utilizan libremente como arma para todo tipo de venganzas personales, ajustes de cuentas o envidias. Que una persona pueda ser víctima de una ejecución extrajudicial, de un asesinato moral sin saber quién lo señala, no está bien, es una vergüenza histórica, digna de los días más oscuros de las dictaduras fascistas. Es un camino que ninguna sociedad debe seguir y que ya hemos visto a dónde lleva.

'El abrazo de la serpiente' fue nominada al Premio Óscar en 2016, en la categoría mejor película iinternacional.

¿Lo que pasó con usted en qué ha cambiado su relación con las mujeres?

En absolutamente nada, yo sigo rodeado de una gran cantidad de mujeres maravillosas, a las que respeto y admiro y han sido mi gran apoyo todo este tiempo. Todas las mujeres que me conocen, que me han acompañado en mi carrera, que han trabajado conmigo, mujeres de carne y hueso, con las que hemos hecho proyectos maravillosos, me han dado su respaldo total e inamovible. Eso sí, lo han tenido que hacer en privado, por miedo a los linchamientos públicos que promueven los sectores radicales del feminismo contra quien ose desafiarles. Ahí hay una gran paradoja, nuevamente son las mismas mujeres las que tienen miedo a hablar, se va creando un nuevo pacto de silencio.



Muchas acciones contra las mujeres, específicamente el acoso y el abuso, siempre han sido silenciados. Usted, como un hombre del mundo del arte, ¿cómo cree que debemos seguir visibilizando estas violencias?

No soy un especialista, no sé cuál sea el camino, pero lo que sí es claro es lo que no debemos hacer: violar y pisotear los derechos humanos de las personas en nombre de “romper el silencio”. Despreciar el debido proceso nos pone en camino a igualarnos a las fuerzas más oscuras de la humanidad: el fascismo, la inquisición, el totalitarismo. Ya va quedando claro que la cultura de la cancelación es una de las grandes vergüenzas de este tiempo y que pertenece al basurero de la historia, junto a las cazas de brujas, los juicios de Salem y el Macartismo de los años 50. Sus mismos promotores se han dado cuenta y han tratado de hacerle ‘rebranding’, diciendo que en realidad es ‘cultura de la consecuencia’. Esto es un sofisma de distracción y es totalmente falso; pedir consecuencias sin debido proceso es el equivalente moral de hacer ejecuciones extrajudiciales o de desaparecer personas. El camino al infierno está pavimentado de las mejores intenciones.



¿Qué ha hecho este tiempo?

Básicamente, esperar a que la justicia actúe. Puse las respectivas demandas por injuria y calumnia y solicité reparación por el daño económico resultante de estos falsos señalamientos, pero claramente pedir justicia en este país no es fácil. Mientras tanto he estado investigando, escribiendo, viajando un poco y pasando tiempo con mi familia. Tuvimos una pérdida grande el año antepasado y he querido compartir con ellos lo más posible, acercarnos.