El ‘Guasón’ de Joaquin Phoenix se quedó con el León de Oro en Venecia

Luego de figurar entre el ramillete de producciones favoritas de la edición 76 del Festival de cine de Venecia, el debut en inglés del realizador colombiano 'Esperando a los bárbaros' ('Waiting for the Barbarians') no obtuvo galardones en la sección oficial en la que participaba y en donde ‘Guasón’ (Joker’) se llevó el León de Oro a la mejor película.



El León de Plata al mejor director fue para el sueco Roy Andersson, gracias al filme About Endlessness; mientras el Gran Premio del jurado –que concede otro León de Plata- fue para el veterano y reconocido Roman Polanski, que se queda con el galardón gracias a su película J’Accuse, drama de suspenso que en inglés se titula An Officer and a Spy.

Los mejores actores fueron el romano Luca Marinelli, por su desempeño en el drama romántico Martin Eden, y la intérprete francesa Ariane Ascaride, protagonista de Gloria Mundi. Ambos recibieron la Coppa Volpi, galardón con el cual La Mostra reconoce sus méritos.



En la competencia oficial, el primer premio fue el Marcello Mastroianni, que se concede al mejor nuevo actor o actriz: en esta ocasión fue para Toby Wallace por su desempeño en Babyteeth. El Premio Especial del jurado fue para el filme La mafia no es lo que era (La mafia non è più quella di una volta), del realizador Franco Maresco, y del mejor guion, para el realizador y fotógrafo de Hong Kong Yonfan, por su película No. 7 Cherry Lane.

El jurado de la selección oficial de Venecia 76 fue presidido por la cineasta argentina Lucrecia Martel e integrado por el crítico e historiador canadiense Piers Handling, la realizadora Mary Harron, la actriz británica Stacy Martin, el director mexicano de fotografía Rodrigo Prieto, el director japonés Tsukamoto Shinya y el realizador italiano Paolo Virzì.



Otro de los apartados importantes de La Mostra es Orizzonti, en el que el mejor corto fue para Darling, de Saim Sadiq, y en guion, el ganador fue Revenir, de la realizadora Jessica Palud; los mejores actores fueron Sami Bouajila, del filme Bik Eneich, y la española Marta Nieto, protagonista de Madre, producción que dirige su esposo, el cineasta Rodrigo Sorogoyen. El premio especial del jurado fue para Verdict, del filipino Raymund Ribay Gutiérrez, y el de mejor director fue para Théo Court por Blanco en blanco. La mejor película de esa categoría fue Atlantis, de Valentyn Vasyanovych.



Este año, Venecia concedió premios en la categoría de Realidad virtual, de restauración de un filme y mejor ópera prima, con el galardón Luigi De Laurentiis, para You’ll Die at 20, de Amjad Abu Alala.

Los ganadores de la edición 76 del Festival de cine de Venecia se dieron a conocer en una ceremonia en la noche del sábado, que clausura el certamen cinematográfico más antiguo luego de más de diez días de películas y alfombras.

