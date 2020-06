La respuesta de Ciro Guerra a señalamientos por acoso y abuso sexual

En una breve declaración, Guerra aseguró que es inocente de todas las acusaciones en su contra, que lo señalan de haber abusado o acosado sexualmente a ocho mujeres, según la denuncia publicada por la revista Volcánicas.



El texto emitido por Guerra dice: “Ante la publicación del día de hoy por parte de la Revista Volcánicas, en la que se hacen graves acusaciones anónimas en mi contra, me permito manifestar que no he cometido ninguna de las faltas de las que se me señala, y que no tengo otra opción para limpiar mi nombre, que recurrir a las vías legales. Ofrezco disculpas a todos los que se vean afectados, a todos los que han tenido que leer estas horrorosas, mentirosas y malintencionadas palabras, y agradezco a todas las personas que me han brindado su apoyo y acompañamiento. Les pido que por favor antes de juzgar, todos esperemos que la justicia evalúe y arroje total claridad de los supuestos hechos mencionados”

Ciro Guerra

Ciudad de México, 24 de junio de 2020

El realizador colombiano se encuentra en la capital mexicana, donde estaba dirigiendo una serie histórica cuando estalló la pandemia por el nuevo coronavirus. Guerra saltó a la fama con su película La sombra del caminante y Los viajes del viento, que tuvieron desempeños importantes en festivales de cine como Cannes.



Pero su fama se disparó cuando 'El abrazo de la serpiente' fue nominada al Óscar, como mejor película en habla no inglesa en el 2016.



Su más reciente producción fue 'Pájaros de verano', una codirección con Cristina Gallego, que también tuvo un exitoso paso por certámenes internacionales de cine.



