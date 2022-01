Los niños de las calles de Bogotá y otras ciudades en Colombia habían sido tan comunes por tantos años, hasta que 'Gamín', un documental de Ciro Durán, generó polémica por mostrar esta realidad tan cruda que, sin embargo, era –y es– parte del paisaje.



La producción se hizo en 1977 y fue narrada por Carlos Muñoz. Un grupo de los entonces llamados ‘gamines’ (apelativo que nació de la palabra ‘niño’, en francés) se mueven en una gallada y hablan de cómo viven “en la ley de la selva, robando y buscando comida”, según cuenta uno de ellos.

Es dura mostrando esa realidad oscura a la que el país se acostumbró y por eso, porque sorprende en otras latitudes, tuvo gran acogida internacional. Fue premiada en varios festivales, entre ellos en el de San Sebastián, con el Donostia en 1979, a los nuevos realizadores. También estuvo en Cannes y se presentó en cines y las televisiones de Francia, el Reino Unido y Alemania, entre otros.



“Claro que 'Gamín' generó polémica por la realidad de los niños abandonados en la calle, que a lo mejor hoy siguen como habitantes de la misma, o como recicladores. Fue una película que exploró por qué estos niños son abandonados, golpeados, no tienen familia conocida o son desplazados. Busca la respuesta de por qué llegaron a la miseria e ingresaron al círculo más deprimente y marginado de la sociedad”, dice Mauricio Laurens, crítico de cine.



Esta cinta cobra especial relevancia tras la muerte de su creador, Ciro Durán, director, guionista y productor, fallecido el 10 de enero, a los 84 años, en una finca cerca de Bogotá, por una enfermedad que lo aquejaba desde hacía varios años.



Durán, nacido en Convención, Norte de Santander, el 16 de diciembre de 1937, fue un gran hacedor del documental y el cine colombianos en épocas en las que no era fácil su realización. Pero su trabajo no terminaba ahí: se dedicaba, además, a buscar recursos en el exterior para financiar sus producciones.



Y no solo eso, también dirigió figuras de Hollywood, como David Carradine y Madeleine Stowe en la cinta 'Nieve tropical', de 1988, una historia de amor entre una copera y un ladrón en la que ninguno ama lo que hace, pero cuyas opciones son pocas, entre ellas convertirse en ‘mulas’.



“Ciro Durán es una figura fundamental en la cinematografía colombiana de finales de los años setenta y ochenta –dice Augusto Sandino, director de cine que esta semana estrena la película 'Entre la niebla'–. Fue de los pocos que mantuvieron una actividad constante en tiempos de escasa producción, y se destacó en el cine publicitario junto a su socio Mario Mitrotti y su empresa Producciones Uno”.

El joven cineasta agrega: “Pero lo más importante fueron sus producciones Gamín y La guerra del centavo, que vi a muy temprana edad, antes de participar como actor, con un pequeño personaje en su proyecto para la televisión europea Al final de la violencia, que nunca vi”.



'La guerra del centavo', otro de sus grandes proyectos, una coproducción con la cadena alemana de televisión Zweites Deutsches Fernsehen, se hizo en 1985. Muestra a los conductores del transporte público bogotano de ese momento luchando por sobrevivir en unas calles caóticas llenas de buses. No tenían un sueldo fijo y su salario lo conseguían peleándose los pasajeros en las calles.



El que más pasajeros recogiera era el que más ganaba. No importaba que las personas fueran arracimadas en las puertas delantera y trasera ni que sus vidas se expusieran al peligro.



Otra vez la ciudad apareció de manera oscura en una producción documental suya (ya lo había hecho en 'Gamín'), que incluyó anuncios gubernamentales del momento sobre un salario mínimo para los conductores de buses y cursos para que mejoraran su trabajo y sus vidas.

Los inicios

Su mirada propia a los temas bogotanos, especialmente, le llegó porque muy joven viajó a esta ciudad a estudiar. Luego de terminar el bachillerato en el Colegio Nacional José Eusebio Caro de Ocaña pasó en la Universidad Nacional a Química y Matemáticas.



Pero fue atrapado por el teatro que se hacía en ese momento y, en 1961, viajó a Caracas para cursar la carrera de Cine y Teatro con Román Chalbaud, reconocido director venezolano.



Bajo su tutela hizo su primer mediometraje, 'La paga', en 1962, basada en un guion sobre la lucha campesina. Tiempo después dirigió la coproducción colombo-venezolana 'Aquileo Venganza', en Villa de Leyva, un wéstern con la guerra de los Mil Días y el despojo de tierras como telón de fondo.



En 1968 se radicó de nuevo en Bogotá e hizo los cortometrajes 'Corralejas de Sincelejo,' que dio a conocer lo que había detrás de una fiesta aparentemente folclórica, y 'Tayrona', codirigido con Joyce Ventura, su esposa y compañera de mil y una batallas en el audiovisual.

Otra de sus películas fue 'La nave de los sueños', de 1996, con el actor Ramiro Meneses. “En ese momento conocí a Ciro y nos hicimos muy cercanos. Era un tipo dulce, nunca lo vi de mal carácter, y con mucha claridad a la hora de abordar las escenas”, rememora.



Meneses, que además es director, agrega que le sorprendió su gran bagaje cultural. “Tenía un conocimiento muy amplio y eso se notaba en su trabajo, porque sabía de todo el cine y eso lo llevó a dirigir actores de Hollywood”.



En esta película, Durán narra la historia de un grupo de polizones que tratan de llegar a Nueva York en un barco y de manera ilegal. Cada uno tiene un sueño por cumplir, pero los descubre la tripulación y deben tomar decisiones.



Son cuatro hombres y dos mujeres, representados, además de Meneses, por Óscar Borda, Lourdes Elizarrarás, Gledys Ibarra, Frank Spano, Luis Felipe Tovar y Claude Pimont.



“En ese momento le hice caso para encontrar el fundamento de mi personaje. Él me planteaba los problemas sin ponerme confrontación. Solo decía: ‘Quiero esto’, y se buscaba”, cuenta Meneses.



Y en el 2000 hizo su última película, 'La toma de la embajada', en la que actuó Fabiana Medina. “Lo recuerdo como alguien muy concentrado, un ser que tenía sus películas en su cabeza y solo cabeza para sus películas. No se imponía. Era un buen líder, dialogaba con nosotros y así armaba las escenas”, dice la actriz.



Esta producción narra la toma de la Embajada de República Dominicana el 28 de febrero de 1980 y la salida de los guerrilleros del M-19 que protagonizaron el secuestro de diplomáticos, el 25 de abril del mismo año, rumbo a Cuba.



Con la actuación de Demián Bichir, entre otros, Medina representó a la ‘Chiqui’, la guerrillera que fue uno de los rostros visibles y más mediáticos del secuestro.



“Mostró los hechos sin tomar partido. Nunca puso víctimas ni de un lado ni del otro, ni favoreció la razón de esta o la otra parte, y eso nos lo dijo el primer día”, agrega Medina.



No obstante, en su momento, el exguerrillero Rosemberg Pabón, Comandante Uno de la toma, la vio en Cali, ya en su faceta política y en su vida civil y le expresó a este diario su desaprobación.



Durán, por su parte, dijo en una entrevista: “Pero a mí me interesó mucho que se haya logrado una solución pacífica”, y eso fue lo que mostró.

'La toma de la embajada', película dirigida por Ciro Durán. Foto: Archivo EL TIEMPO

