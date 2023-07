Steven Soderbergh es de esos realizadores que no necesitan hacer mucho ruido, pero que son capaces de impulsar propuestas interesantes en el ámbito cinematográfico y televisivo.



Con más aciertos que tropiezos, el director se ha caracterizado por una propuesta visual muy orgánica, intensa y natural, sumado a historias que no se enredan, pero que están conformadas por tejidos y nudos sorpresivos, y a los que es imposible no prestarles atención.

Ahora, el artífice de clásicos como la cinta Sexo, mentiras y video, Tráfico, Oceans Eleven, Contagio o series como Behind the Candelabria y The Girlfriend Experience reaparece en el universo del streaming con la miniserie Círculo cerrado (Full Circle, en inglés), una narrativa entre lo policíaco, el suspenso y el conflicto social, que explota a partir del secuestro del hijo adolescente de una familia adinerada, que se enfrentará a una situación extrema, pero ellos no son solo las víctimas.



La trama de la miniserie, que ya tiene un par de episodios en la plataforma de HBO Max, les da espacio a las vivencias de una familia de inmigrantes y a sus creencias.

Todos de alguna manera están ligados al conflicto mayor que se dispara con el secuestro, pero esos vínculos tienen que ser descubiertos por el espectador que, hasta ahora, tendrá una grata sorpresa al no lidiar con la típica serie de suspenso y drama familiar.

La trama también explora los conflictos de un grupo de migrantes. Foto: HBO Max

Como debe ser, la producción aprovecha giros, sorpresas y una densidad emocional muy bien balanceada. Sumado al impactante elenco de actores liderado por Claire Danes (en el papel de Sam) y Timothy Olyphant (Derek), una pareja emparentada con el mundo gastronómico y a quienes se les destruye esa base de dinero y privilegio. También hacen parte de la producción de seis episodios Dennis Quaid, Zazie Beetz, Ethan Stoddard y CCH Powder.

“La idea inicial surgió de un artículo que Ed Solomon (guionista y colaborador habitual del realizador) leyó en un periódico de Nueva York 20 años atrás, una noticia que describía un esquema muy similar al retratado en el programa. Ed sabía que yo era fanático de la película de Akira Kurosawa High and Low (1963), que trata sobre un secuestro y me presentó una versión del tema. Yo pensé que iba a ser complicado, pero le di el visto bueno para comenzar a trabajar en ello”, explicó Soderbergh, acerca del origen de Círculo cerrado en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



“Ed Solomon estaba trabajando en la miniserie mientras hacíamos No Sudden Move (2021). Asimismo, él y yo estábamos ‘bateando’ borradores de la idea de ida y vuelta, luego fuimos al equipo de Max (se refiere a la compañía de streaming) y nos dieron luz verde. Todo comenzó un poco lento, pero luego fue más rápido, ya que se trataba de un universo de muchas capas. Luego hicimos un poco de recalibración para el rodaje y salimos”, recordó.

Aunque se hizo muy rápido, el director le dio la textura visual de una trama en la que se notan muchos contrastes entre dos familias diametralmente opuestas, pero que parecen coincidir en la experiencia de tener muchos secretos y arcos llenos de dolor, pérdida y violencia.

Un aire clásico

“Hacer Círculo cerrado se sintió como una gran película en términos del día a día. El truco es (en el transcurso de seis episodios) saber qué información estás publicando, en qué momento y a través de quién. Eso representó un gran desafío, porque no solo queremos que la gente esté interesada en lo que pasa con esas familias, sino desafiarlos sin caer en la trama de ser artísticos o complejos. En mi mente lo veo como un melodrama. Siempre lo vi como un melodrama al estilo de la década de 1950, por lo que elegí la banda sonora de la serie de la forma en que lo hice. Quería una partitura de Hollywood muy clásica para contar una historia donde el concepto de las víctimas parece invertirse conforme pasan los episodios. Ahora tengo curiosidad por saber entre la primera semana y la segunda cuál es el tono de la charla que genera esta propuesta. Si la audiencia va por la idea de que es una trama sencilla, en la que los que son de otro lugar son los malos de la historia, pronto te podrías dar cuenta de que eso no es lo que está pasando”, reconoce el director.

Facebook Twitter Linkedin

La vida perfecta de una familia se convierte en una pesadilla llena de secretos. Foto: HBO Max

Círculo cerrado es un thriller atípico, envolvente, que mezcla el drama con momentos de acción muy específicos y que expone dos realidades muy marcadas. Se va desarrollando poco a poco, pero mantiene esa regla de dejar en punta el cierre de sus episodios, marcando un subidón intenso en el interés.



Mientras va soltando algunas claves en la vida de la pareja protagonista y comparte las experiencias de otra familia, que trata de encontrar la paz y el equilibrio, a pesar de que en esa ruta todo se pueda caer o complicarse.El próximo jueves 20 de julio se estrenan dos nuevos episodios de Círculo cerrado, hasta su final, que será el 27 de julio.



“Siempre tengo curiosidad. No leo nada, así que es fácil para mí no emocionarme demasiado en lo que tiene que ver con el resultado. El proceso de elaboración es donde obtengo mis patadas. Así que siempre estoy preparado para las críticas. No suelo leer reseñas”, reconoció Soderbergh.

“Obviamente quiere que a la gente le guste y lo vea, pero a veces toma tiempo. He hecho cosas que a la gente le gustan más ahora que cuando se estrenaron. El truco es establecer una expectativa para que el programa cumpla con la gente. Eso a menudo tiene que ver con el marketing”, reflexionó el director, que cuando vio los primeros adelantos de la miniserie pensó que se veía muy emocionante. “En realidad es un drama con elementos de thriller y tengo que hacer que la gente lo vea”, recalcó.

Hasta ahora parece haberlo logrado. Círculo cerrado ha sido ya tema de conversación en los circuitos de fanáticos de la televisión y las críticas han sido en su mayoría buenas.

Facebook Twitter Linkedin

El director de Círculo cerrado la define como un drama con trazos de suspenso. Foto: HBO Max

En general se han reconocido la buena química de sus protagonistas y el halo urbano que rodea a la historia. Hay un estilo visual muy cinematográfico que engrandece las conversaciones y el dolor contenido que van dejando ver los personajes.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

En Twitter: @AndresHoy1