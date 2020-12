Estas son las plataformas donde se puede ver cine independiente

¿Qué sería de Christopher Nolan, Denis Villeneuve, de Alfonso Cuarón o de Alejandro González Iñárritu sin el cine independiente?”, pregunta retóricamente Federico Mejía, director de Cinema Paraíso. Y la respuesta es fija: nada. Y ¿qué sería de la vida sin el cine independiente? No lo sabemos, pero David Duponchel, director del Festival de Cine al Este, se pregunta citando a Guy Debord, filósofo y cineasta francés que formó parte del movimiento situacionista, “¿qué tanto somos espectadores de nuestra propia vida y cuánto de nuestras convenciones sociales son producto de aquello que vemos en los medios?”.

Para muchos, el imaginario sobre el cine independiente es de un cine aburrido, lejano, que no se entiende; sin embargo, como dice Duponchel, “el cine independiente nos propondrá temas que no buscan venta, sino que nos dará un espacio de respirar, de pensar, de viajar y de alimentar nuestras mentes”. Y, sin duda, estos son tiempos necesarios para incorporar en nuestras vidas ese listado que se entiende más como una limpieza del alma.



Se dice que en las crisis surgen las oportunidades, y para el cine independiente no ha sido distinto. Si las dificultades han sido enormes para el cine comercial, el cine independiente, que desde antes de la pandemia venía con rezagos, por lo menos económicos, ahora está en mayores dificultades.



(Lea también: El 'streaming', el gran protagonista de la cultura en el 2020)



Algunas salas de cine independiente en el mundo han quebrado. Por ejemplo, en un país como España, que tiene alta tradición cultural y cinematográfica, el 96 por ciento de las salas de cine se asoman a la quiebra. Y en Colombia están las salas de cine independiente con el agua al cuello, si no al borde de la nariz; famoso fue el grito de auxilio de Cine Tonalá y su cierre.



La oportunidad no es solo para los cines que han buscado formas de reinventarse y que principalmente le han apostado al 'streaming' como flotador salvavidas, sino también la oportunidad ha surgido para todos los que se han aburrido de ver las mismas películas una y otra vez.



Y ese vicio puede continuar, ¿por qué no?, ¿por qué no engancharse a una película de un rumano, o de un húngaro, o de un peruano o de argentino y, por supuesto, por qué no de un colombiano que hace cine independiente? En este momento son muchas las opciones para ver este tipo de películas. Por ejemplo, el tradicional Cinema Paraíso lanzó su plataforma 'on demand', donde están las películas de el Festival de Cine al

Este, o también está la plataforma CineplayMax.

EL TIEMPO habló con los directores de los proyectos.

El ícono del Paraíso

Cinema paraíso acaba de lanzar su plataforma de streaming. Estas son algunas películas que tiene.



La suscripción anual a Cinema Paraíso ‘on demand’ cuesta $ 99.900 el año, con lo que se tiene acceso a todo el catálogo: https://cinemaparaisoondemand.player.com.co/.

Cinema Paraíso, en Usaquén, se ha convertido en las dos últimas décadas en la casa donde conviven los espectadores con grandes autores como David Lynch, Jim Jarmusch, Lars von Trier, Abbas Kiarostami, así como de directores que empezaban a darse a conocer en los principales festivales del mundo. En total, durante estos años, Babilla Ciné ha distribuido en Colombia más de 300 películas de autor. Entre los títulos aclamados por la crítica que han hecho parte de la lista están: El odio, Microcosmos, Mulholland Drive, Perro fantasma, Kandahar, La vida en rosa, Lucía y el sexo, Match Point, Primavera y Fahrenheit 9/11.

Ahora, en medio de las circunstancias de incertidumbre, decidieron desarrollar la plataforma Cinema Paraíso video on demand (VOD), una de las grandes apuestas que en los últimos años se venía gestando. Federico Mejía, director de Cinema Paraíso, habló con EL TIEMPO.

¿Cuáles son las características más llamativas de esta nueva plataforma?

Se trata de una plataforma digital dinámica con un contenido seleccionado y dirigido a un nicho de mercado interesado en nuestra línea editorial.

¿Qué tipo de películas vamos a encontrar?

Nuestro público va a encontrar una variedad de títulos, curados, pertenecientes a nuestro catálogo (Babilla Ciné), donde habrá películas de directores consagrados, nuevos directores, documentales de alta calidad, así como algunas series inéditas en nuestro país.

¿Cómo seleccionan las películas?

Nos interesa descubrir nuevos talentos, así como acompañar a directores consagrados con los que hemos trabajado durante los últimos 20 años.

¿Cómo piensan lograr tener una gran acogida?

Nuestro grupo objetivo inicial son los clientes de nuestra sala, quienes nos han acompañado durante los últimos 20 años en esta aventura, y en ese orden de ideas queremos expandir nuestra oferta a otras ciudades del país donde sabemos que hay un público interesado en nuestra oferta cultural, pero desafortunadamente no tienen la posibilidad de asistir a la sala física. Así mismo, creemos que hay un público joven interesado en nuestro cine, para el que es fundamental el acceso desde cualquier dispositivo y no estar atados a horarios determinados.

¿Sacar una plataforma como esta no es hacerle competencia a las tan golpeadas salas de cine independientes?

El mundo digital es una realidad. Sería ridículo pretender mantenerse aislados abogando solo por un tipo de formato. Hoy y hacia el futuro habrá quienes prefieran disfrutar de la experiencia, a mi modo de ver inigualable, de ver una película en una sala de cine y otros para quienes lo más importante es tener el control de lo que quieren ver, cuando lo quieren ver…y este es el caso de las plataformas digitales. La competencia entre los dos formatos ira de la mano con la oferta y las ventanas de exhibición, las cuales serán cada vez más cortas. La tendencia mundial es clara en cuanto a la cohabitación de las dos fórmulas: pantallas de cine y plataformas digitales.



(Le puede interesar: Salsa y guitarra gitana: dos películas musicales en diciembre)

¿Cómo ve el panorama del cine independiente en Colombia?

Como lo expliqué antes, el cine independiente en Colombia corresponde a un pequeño margen del mercado, dominado por los estudios americanos con más del 95 %. Sin embargo es un mercado que se mantiene constante, aun teniendo poco acceso en las salas comerciales. Habrá que ver su evolución luego de esta crisis.

¿Qué es lo que más le gusta del cine independiente?

Se trata de un cine menos convencional, con apuestas muchas veces más arriesgadas que el cine 'mainstream', dirigido a un público curioso que no solo busca la evasión a través del entretenimiento, sino también reflexionar sobre el mundo en que vivimos.

¿Cómo sobrevive este tipo de cine en el mundo contemporáneo y en estas circunstancias de pandemia?

Más que sobrevivir, yo diría que convive con el cine más comercial o los 'blockbusters' americanos. El mundo necesita historias y la pandemia lo confirma. Durante 8 meses, la gente ha buscado sin descanso algo que ver… y le puedo asegurar que no siempre Netflix o Amazon son la mejor opción. Ahí está el cine independiente para llenar este vacío.

¿Cuál es el objetivo del cine independiente, seguir estando relegado para unos cuantos o llegar cada vez a más gente?

A mi modo de ver, siempre será una opción. No creo que sea relegado. Por el contrario, siempre será el punto de partida y de llegada de los grandes directores… ¿qué sería de Nolan, Villeneuve, Cuaron o Iñárritu sin el cine independiente?

Durante 8 meses, la gente ha buscado sin descanso algo que ver… y le puedo asegurar que no siempre Netflix o Amazon son la mejor opción. FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál es la clave para que Cinema Paraíso haya sobrevivido más de 20 años? ¿Qué diría usted que hace que sea tan especial este cinema?

Creo que Cinema Paraíso es un espacio icónico en Bogotá, que ha sabido conjugar la idea de un cine de barrio en cualquier lugar del mundo con una línea editorial clara y que ha evolucionado con el tiempo, así como una experiencia de entretenimiento completamente diferente a la que puede ofrecer una cadena de cines en un centro comercial.

¿Qué viene de ahora en adelante para Cinema Paraíso?

Hacia el futuro queremos que la sala viva y que nuestro público nos acompañe de nuevo para disfrutar de la gran pantalla, así como conjugar esta nueva experiencia digital llegando a otra ciudades del país y a un público joven.

¿Algún día morirá el cine independiente?

No lo sé. Espero que no.

‘Apocalypse Now’, con un reparto de lujo, cuenta la historia de un capitán del ejército norteamericano (Martin Sheen) que es enviado en misión secreta a Camboya, un clásico del cine. Foto:

Contar historias profundas

Cineplaymax es la plataforma de Cineplex en la que se encuentra el mejor cine independiente de Colombia y el mundo. Esto es lo que dice su directora.

* CineplayMAX funciona por medio de la renta de películas de forma virtual, se elige el film que se quiere ver y se paga el costo correspondiente: https://cineplex.com.co/cineplay/.

Cineplex es uno de los principales distribuidores de cine independiente en Colombia. Iniciaron la actividad de distribución de películas en 1993. Con casi 30 años en el mercado, han lanzado más de 430 películas de alta calidad, seleccionadas de los principales festivales y mercados especializados de cine. En julio abrieron la primera sala de cine virtual con cobertura para América Latina llamada www.cineplaymax.com, con el objetivo de ser un espacio de estrenos y de continuidad de exhibición tras su salida de cines. Elba McAllister, directora de Cineplex, habla de la plataforma.

¿Cuáles son las características más llamativas de CineplayMAX?

Nuestra sala de cine virtual CineplayMAX es una opción para acceder a contenido de calidad desde cualquier lugar que el consumidor lo quiera y a la hora que pueda. Ofrecemos películas de estreno o que recientemente hubieran estado en salas de cine, haciendo disponible alrededor de 10 a 12 opciones para que el usuario pueda escoger de manera efectiva, confiando que la curaduría realizada por nuestro equipo es atractiva para quien nos visite. Además, CineplayMAX fue la primera sala de cine virtual con cobertura para toda América Latina.

¿Qué tipo de cine, de películas, vamos a encontrar ahí?

Ofrecemos variedad para dar opción a diferentes audiencias. Tenemos cine extranjero, películas ganadoras de premios y seleccionadas en diferentes festivales de cine. Hemos realizado ciclos de horror con películas taquilleras tales como Chucky y La bruja del bosque, así como películas animadas y cine nacional.

¿Cómo seleccionan las películas?

Como distribuidores adquirimos películas en los diferentes festivales, mercados especializados de cine, ya sea a través de los agentes de venta o productores directamente. Desde Cineplex buscamos historias interesantes, conmovedoras, divertidas; no nos aferramos a ningún género en específico, buscamos calidad. Al día de hoy tenemos un catálogo amplio. Para el lanzamiento de la sala de cine virtual decidimos estrenar películas que iban a salir en cines, pero por la pandemia no alcanzaron a estrenarse y quisimos ofrecerlas a los seguidores de buen contenido.



(Lea también: Cines que reabrieron registraron 100.000 espectadores en una semana)

¿Qué películas de la plataforma recomiendan más ustedes?

Tenemos de todo para todos y nuestra cartelera se va refrescando constantemente, por lo que hay opciones variadas. Para nombrar algunos títulos, Perseguida por la tradición, que viene de representar a Argelia a los Óscar; Ninfomanía de Lars von Trier, La belga, El círculo del amor se rompe. De Woody Allen, Un día lluvioso en NY.

Desde Cineplex buscamos historias interesantes, conmovedoras, divertidas; no nos aferramos a ningún género en específico, buscamos calidad. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo piensan lograr tener una gran acogida?

Las películas con historias son nuestro fuerte, por lo que nos acogemos a ellas para lograr atraer.

¿Sacar una plataforma como esta no es hacerle competencia a las tan golpeadas salas de cine independientes?

CineplayMAX no es competencia, es un complemento. La experiencia del cine es irremplazable, a todos nos gusta salir de casa, compartir con amigos, disfrutar de la oscuridad de la sala con una historia impactante y vivir unas horas los sueños o realidades de otros. CineplayMAX es la posibilidad para que las películas tengan una continuidad después de su exposición en salas, además de encontrar las películas que no alcanzaron a ver en cine y sin limitación de zonas en el país. CineplayMAX ha llegado para ser un complemento a la exhibición en sala de cine que dura 1, 2 o máximo 3 semanas.

¿Cuál es el panorama actual del cine independiente en Colombia?

La situación actualmente para la distribución cinematográfica está difícil por las limitaciones de aforo, que no todos los exhibidores han abierto en Colombia. Además de la confianza para salir. Los exhibidores como Cinemark, Royal, Cinépolis, Procinal, Cineland han hecho unos esfuerzos gigantes para que sus salas cumplan con todos los protocolos de bioseguridad y sean un espacio seguro. La confianza del público tomará varios meses o hasta que la vacunación sea masiva. Esta pandemia lo que dejará es el ajuste de las ventanas de exhibición para que el público pueda ver contenido ya sea con la espectacularidad de una sala de cine o en la comodidad de su casa.

¿Cuál diría que es el mayor encanto de este tipo de cine?

Si es cine extranjero, es encontrar historias profundas, conocer nuevas culturas, vivir en 90 a 120 minutos historias que te impactan y que para nada son predecibles. Si es cine nacional, ver situaciones actuales a través de la visión de nuestros cineastas.

¿Cuál es el objetivo del cine independiente, seguir estando relegado para unos cuantos o llegar cada vez a más gente?

Consideramos que el cine independiente tiene varios objetivos; es una expresión artística, busca entretener, comunicar situaciones actuales, incentivar la imaginación, entre otros. Para su distribución se busca que más gente las vea, y para esto, la comunicación es fundamental, unida a disponer de los espacios de exhibición indicados, los cuales efectivamente son limitados. Por eso, repito, el espacio virtual es la posibilidad de llegar a más público sin limitación.

¿Por qué es importante seguir apostándole al cine independiente, y en específico al colombiano?

El cine nacional está lleno de historias de todo tipo, comedia, documentales que son dignos de ver y comentar. Es importante apoyar esta gran industria generadora de importante empleo no solo en Colombia sino en la región.

Yo estaba en casa, pero...’, película dramática alemana de Angela Schanelec. Foto:

Películas recomendadas en el Festival del Este

Un espacio para conocer un cine diferente, original y único, proveniente de Europa Oriental y Central es el Festival de Cine al Este, que llega a Colombia en su tercera edición. Más de 35 películas en exhibición en formato 'online-on demand' para disfrutar y explorar el más estimulante cine de autor. Todo, a través de la plataforma https://www.alestfestival.com/co. Algunas películas recomendadas de América Latina son:

Argentina: Mamá, mamá, mamá y Río turbio. Colombia: Limonada, limonada, Las razones del lobo y Salvador. Francia: Jumbo y Solo. Perú: En medio del laberinto. Uruguay: La muerte de un perro.

SIMÓN GRANJA MATIAS

Redacción Domingo

En Twitter: @simongrma