La feliz oportunidad de descubrir el cine de Paula Gaitán

Muchos en Colombia creen que nació en Brasil. Más o menos. Allí, Paula Gaitán Moscovici se formó y se consolidó como cineasta, conocida por su capacidad para contar historias sin importar el género; se casó y tuvo a sus hijos, y se estableció para vivir de las imágenes. Pero no nació allá. Curiosamente, tampoco en Colombia –nació en París, donde sus padres estaban estudiando–.

“Yo soy colombiana, y casi nadie me conoce aquí”, dice. La hija del poeta pamplonés Jorge Gaitán Durán y Dina Moscovici, una conocida brasilera del mundo del teatro, por fin será profeta en su tierra. La Cinemateca de Bogotá presenta hasta el 16 de agosto una retrospectiva de su prolífica carrera, que, además del cine, incluye las artes plásticas.



“No he parado de trabajar a pesar de las restricciones y el encierro por la pandemia, tengo un lugar para editar en casa y yo misma hago el montaje de las películas. Tengo mucha energía creativa”, cuenta.

‘Uaká’ es el primer largo que hizo Paula Gaitán. Foto: CORTESÍA CINEMATECA DE BOGOTÁ / CINEASTA PAULA GAITÁN

Su relación con Colombia es de idas y venidas. Vivió aquí hasta los 23 años y estudió bellas artes en los Andes y filosofía en la Nacional. Pero su interés era contar historias y hacer películas. Se fue a São Paulo, donde conoció a quien cambiaría la ruta de su vida, Glauber Rocha, el famoso cineasta y uno de los pilares del cinema novo latinoamericano.



“Compartí con él, trabajé con él. Influencia estética no tuve porque su cine es muy difícil de reproducir, lo que hizo tiene unas marcas autorales muy profundas y es complejo imitarlo de forma idónea. La dramaturgia es preponderante, las actuaciones son muy fuertes”, dice Gaitán.



Dieciséis años mayor que ella, se enamoraron y tuvieron dos hijos: el también director y productor de cine Eryk y la cantante y compositora Ava. Tristemente, una infección pulmonar se llevó a Glauber muy joven (tenía 42). “Yo quedé viuda a los 27 –recuerda–. Mi cine no se puede comparar con el suyo porque él era un genio comparable con Sergei Eisenstein y Jean-Luc Godard. Yo soy otra historia. Las influencias son más intelectuales, espirituales, de esa libertad en la creación que él enunciaba, de no subordinarnos a la mirada extranjera, sino hacer lo nuestro. Esa es su gran enseñanza para mí”.

'El diario de Sintra', de 2007, un relato poético del exilio de Glauber Rocha en Sintra (Brasil).. Foto: CORTESÍA CINEMATECA DE BOGOTÁ / CINEASTA PAULA GAITÁN

Paula Gaitán rodó su primer largometraje en 1987: Uaká, un documental en una aldea indígena en Brasil. Entre 1993 y el 2000 volvió a Colombia y produjo unos 40 documentales para la televisión pública y cultural. A partir de ese momento ha hecho una película cada dos años, con una estética marcada por las artes plásticas y un particular interés por las figuras femeninas. “Mis planos son largos, mi trabajo es sobre la memoria; la relación con la música es muy fuerte. Mi cine es atravesado por las fuerzas de la naturaleza: algo casi espiritual. Es otra dinámica en las imágenes, en el montaje, no es totalmente contemplativo, pero sí de pocas palabras”.



El diario de Sintra, Memoria de la memoria, Vida, Agreste, Exilados do Vulcão, Noite, Sutis interferencias, É rocha e rio, Negro Leo, Rain in My Garden, Agnès Varda y Luz Nos Trópicos –una película de cuatro horas que el año pasado fue seleccionada en la Berlinale– son algunos de los títulos de ficción y documental de Gaitán incluidos en la retrospectiva que cuenta con programación presencial y en la sala virtual de la Cinemateca.

La cineasta y artista plástica Paula Gaitán Moscovici. Foto: CORTESÍA CINEMATECA DE BOGOTÁ / CINEASTA PAULA GAITÁN

Además de Eryk y Ava, Paula tuvo otra hija –Maira, diseñadora de modas y artista– con el pintor y escultor Daniel Senise, con quien está casada actualmente. A punto de estrenar en la TV de Brasil la serie documental Los resistentes, acaba de ser homenajeada en ese país, en Inglaterra y en Chile. Espera que pronto se pueda concretar la producción de un guion en el que ha trabajado durante los últimos ocho años, El ombligo del sueño, como se titula, que se filmaría entre São Paulo y La Guajira.



“Esta es la primera vez que veremos una retrospectiva mía aquí, y estoy feliz de que pase. Las cosas suceden cuando deben ser, no hay que forzar nada”, asegura. “Creo que muchos me ven ya mayor –tiene 68 años– y deben pensar que he trabajado lo suficiente y que es hora de los homenajes y de descansar”.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

En Twitter: @s0f1c1ta

