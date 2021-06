Retrospectiva de Camilo Restrepo: cine y videoarte en Bogotá

Para Camilo Restrepo es una idea “osada” la de la Cinemateca de Bogotá: su obra cinematográfica es objeto de una retrospectiva “a pesar de que cuenta apenas con 150 minutos de proyección en la última década”.

Artista plástico y cineasta, cree que la industria se fija más en el contenedor que en los contenidos y ha impuesto que los largometrajes deben durar al menos 90 minutos.



“Los conductos (su primera película) ni siquiera es un largometraje en los términos en que los concibe la industria porque dura 70 minutos. Cuando un distribuidor lo evalúa asegura que la gente se va a quedar con hambre de duración, como si se pudiera medir la calidad del trabajo en minutos”, critica Restrepo.

En principio los fondos no entienden muy bien el rompecabezas que planteo y terminan sumándose cuando ya hay algo que mostrarles. FACEBOOK

TWITTER

Pero aquí lo importante es la sustancia: Los conductos –la historia de Pinky, un joven que no encaja en la sociedad después de escapar de una secta religiosa–, resultó ganadora del premio a la mejor ópera prima en Encounters de la Berlinale 2020, y se verá en Colombia por primera vez, gracias al programa que la Cinemateca le dedica a Restrepo (Medellín, 1973) y que también contará con la videoinstalación Tele-Visión en la Sala Expandida.

(Además: ¿Dónde ver cine clásico en las plataformas?)



“Ese trabajo surgió de la distancia, después de vivir 24 años en Francia y de intentar recordar cómo es Colombia y establecer que mis recuerdos son confusos. Llegué a la conclusión de que muchos recuerdos que tengo no son de lo que viví, sino de lo que vi en la televisión”, agrega el artista sobre su obra, que abarca la corrupción del sistema en Colombia y los payasos del célebre ‘Festival nacional del hueco’ del programa No me lo cambie.



Radicado en París, Restrepo cuenta con un largo camino en el cortometraje. La retrospectiva presenta esta parte de su producción en dos apartados: Borrar y reescribir: las miradas de Camilo Restrepo, un diálogo alrededor de sus primeros trabajos; y Voces, ritmos y narraciones ondulantes, los recientes.



Acostumbrado a autofinanciarse en la mayoría de sus películas “porque en principio los fondos no entienden muy bien el rompecabezas que planteo y terminan sumándose cuando ya hay algo que mostrarles”, Restrepo busca dinero para su segundo largometraje. “Lo de Berlín (el premio) esperaba que incentivara a los fondos a ser más aventureros, pero hasta ahora el panorama es el mismo”.

Restrepo acompañará mañana el estreno de Los conductos y de su videoinstalación Tele-Visión con un conversatorio a las 7 de la noche en la Sala Capital, al lado del catedrático Pedro Adrián Zuluaga, que se transmitirá por el canal de Facebook y YouTube de la Cinemateca de Bogotá.



“En septiembre empiezo a rodar una serie pedagógica de capítulos de 5 minutos acerca de la política de la imagen, de momentos en los que la imagen artística ha puesto en duda la representación de las personas (...), es un cuestionamiento del mundo desde la imagen misma”, explica.



Consulte la programación e información de la retrospectiva de Camilo Restrepo.

CULTURA

En Twitter: @CulturaET

Le recomendamos también

Ocho imágenes que despierta el cine en Jesús Abad Colorado

La declaración de Mercedes Gaviria contra las imposiciones sociales