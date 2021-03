Cinemateca de Bogotá rinde homenaje a cinco realizadoras colombianas

Las mujeres brillan esta semana en el cine. El mundo celebra la nominación de dos realizadoras –Chloé Zhao, por Nomadland, y Emerald Fennell, de Promising Young Woman– en la categoría de mejor dirección en los premios Óscar, un hito en las 93 ediciones de este galardón que concede la Academia de Hollywood, que hasta ahora solo había postulado a cinco mujeres, y apenas una lo había ganado: Kathryn Bigelow, por The Hurt Locker (2010).



Aquí, la Cinemateca de Bogotá celebra el trabajo de cinco cineastas colombianas de distintas generaciones: Marta Rodríguez, Patricia Restrepo, Camila Loboguerrero, Marta Hincapié Uribe y Laura Huertas Millán. Hasta el 31 de marzo se podrá apreciar de forma virtual su producción.

“Cuando hacen programas con mujeres da la sensación de que están todas, y en este momento somos tantas que este ciclo es solo de una parte de las cineastas colombianas. Eso me produce mucha alegría, estamos en un momento en el que eso es posible”, comenta Huertas Millán, una talentosa realizadora y artista visual de 38 años que vive en París y es reconocida por su cine experimental, en el que entrelaza la política, la ecología y la ciencia ficción.



En la misma dirección, la antioqueña Marta Hincapié expresa que es gratificante que hoy “seamos muchas mujeres haciendo cine”. En sus comienzos vivió la discriminación y el machismo en un sector que fue exclusivo para los hombres. “Cuando estaba jovencita empecé haciendo mis cosas con un codirector. Se consideraba que esos roles los hacía un hombre. De hecho, sentí una crisis creativa y eso coincidió con mi salida del país. Allá empecé a construir mi mirada”, recuerda la documentalista y comunicadora social que se radicó en España durante largo tiempo hasta que regresó para dedicarse a la docencia y la realización.



Entre 1950 y 1970, en el ámbito cinematográfico local las mujeres estaban destinadas a cumplir roles específicos: ser maquilladora, actriz o vestuarista era lo habitual; al contrario, resultaba exótico y cuestionable que una mujer se parara delante de un equipo de producción o detrás de una cámara para dirigir una producción. Pioneras como Marta Rodríguez y Camila Loboguerrero rompieron esos esquemas, debieron luchar contra la masculinidad reinante y posicionar sus miradas a través de historias que reflejaban las realidades sociales, artísticas y políticas de aquellas épocas.

'El alma del maíz', de Patricia Restrepo. Foto:

El ciclo de la Cinemateca de Bogotá permitió que salieran a la luz joyas como Planas, testimonio de un etnocidio (las contradicciones del capitalismo), de Rodríguez, un trabajo restaurado por la Fundación Cine Documental y que cumple 50 años de haberse estrenado; así como las digitalizaciones de ¿Por qué se esconde Drácula? y Debe haber, pero no hay, de Camila Loboguerrero, que estuvieron a cargo de la cinemateca y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.



La mayoría de los títulos seleccionados en el ciclo corresponden al género de no ficción. “Es que da unas posibilidades creativas muy interesantes –opina Marta Hincapié–. Aunque es un trabajo de largo aliento, decantación, mucha escritura, que requiere de rigurosidad y tiene dificultades como la consecución de recursos”.



En el caso de Laura Millán, momentos de su propia vida han alimentado sus producciones. “Las películas son actos creativos desde el momento mismo en que se conciben, desde que se busca financiarlas (...). Hay un momento en el que la fuerza y la profundidad de los proyectos crean adhesión y hacen que proyectos que parecen originales o que no se pueden encasillar tiendan a atraer fondos y públicos por la originalidad y el compromiso que conllevan”.

‘Aequador’, de Laura Huertas Millán, un viaje río arriba por el Amazonas. Foto: Cinemateca de Bogotá

La muestra también cuenta con obras como Chircales (Rodríguez), La hamaca y El alma del maíz (Rodríguez), Ala Solar o de cómo vive una escultura en Bogotá (Loboguerrero), Las razones del lobo (Hincapié) y Aequador, La libertad y El laberinto (Huertas).

