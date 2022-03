El cine de la mexicana Yulene Olaizola es inclasificable: cada una de sus producciones es un viaje de realidad y ficción que ahonda en las pesadillas y alegrías de sus protagonistas. Su propuesta narrativa navega por distintos géneros cinematográficos y sus historias la han consagrado como una de las mejores cineastas latinoamericanas.

Solamente tiene 39 años y su primer largometraje –que fue su tesis doctoral laureada–, el documental 'Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo', del 2008, ganó más de 30 premios en festivales internacionales.



Desde este martes 8 de marzo, la Cinemateca de Bogotá exhibe una retrospectiva del trabajo de Olaizola que incluye su más reciente producción, Selva trágica, un thriller que transcurre en 1920, en la frontera entre México y Belice, en la profundidad de la selva Maya, donde no hay ley y los mitos prevalecen. Allí, un grupo de trabajadores mexicanos se cruza con Agnes, una misteriosa y bella joven, generando tensión y avivando sus fantasías y deseos. Ella huye de un matrimonio arreglado. Ellos, sin saberlo, han despertado a la Xtabay, una antigua leyenda de la jungla. El filme fue coproducido por Contravía Films de Colombia.



“Es muy significativo que se haga una retrospectiva de mi trabajo en Bogotá, es la primera vez que tengo oportunidad de presentar todas mis películas juntas, en un mismo lugar, y de poder platicar con el público sobre mi trayectoria de 14 años con 5 películas”, expresó la cineasta. “Colombia es un país con el que tengo un vínculo especial, mi abuelo es de Bogotá y tengo familiares muy queridos. Por otro lado, mi última película es una coproducción con Colombia, y tuve el placer de colaborar con cineastas colombianos que admiro como Oscar Ruiz Navia de Contravía Films y la fotógrafa Sofía Oggioni”.

La retrospectiva, que irá hasta el domingo, cuenta con otros títulos de la mexicana: Paraísos artificiales (2011), Fogo (2012) y Epitafio (2015).



Esta curaduría se conecta con la programación que la Cinemateca dedica a las mujeres en su mes. El colectivo Cartelera Transfeminista, integrado por creadoras argentinas, presentará sus producciones del 18 al 24 de marzo en un ciclo que busca “ampliar las miradas y aproximaciones de las mujeres desde y sobre el audiovisual”, señala a través de un comunicado.



Para detalles de horarios y consultar la programación completa de los ciclos, visite www.cinematecadebogota.gov.co

