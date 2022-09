Seguramente alguna vez le ha sucedido: entra a alguna plataforma de ‘streaming’ como Netflix o Prime Video y pese a la gran oferta de series y películas, se queda en blanco. ¿Qué ver? ¿Lo que los miles de anuncios publicitarios promocionan? ¿Lo que está en tendencia?

Muchas veces esto no es suficiente para convencernos. Aunque regresar a una película favorita es siempre un placer, en ocasiones necesitamos de la contundente narrativa de algo que no hayamos visto antes, una historia nueva que nos deje con dudas, intuiciones, frases o que simplemente nos entretenga.



El cine, como dice el filósofo Slavoj Zizek, es capaz de decirnos cómo la realidad se constituye. Las mejores películas o series son un espejo social e individual que nos ayudan a procesar lo que día a día experimentamos.

Por este motivo, en muchas ocasiones necesitamos más que un empujón para decidir qué vamos a ver. A esto precisamente se dedica Cinecropsia, un proyecto que cumple cinco años en redes sociales seduciendo con historias, anécdotas e invitaciones a explorar esa gran mina de producciones y sus joyas escondidas.

De las calles a las redes

Esteban Muñoz, la cara detrás de Cinecropsia, es un bogotano de 30 años hecho a pulso en las calles. La venta de películas fue por mucho tiempo el sostén económico familiar y allí nació su amor por el cine.



Buena parte de su adolescencia fue intercalar el estudio con largas jornadas probando películas. Aunque lo más importante era verificar que la imagen y el sonido estuvieran en óptimas condiciones, las historias solían llevarse toda su atención.



“A veces la gente dejaba de comprar en otros sitios para comprarme a mí. Les había gustado antes una recomendación que les hice o simplemente mi honestidad. No tenía problema en decirles que tal película no era buena”, cuenta Esteban Muñoz.

Familiarizarse con películas de todo género y sus tramas, profundas a veces o simplemente comerciales, le permitió ir desarrollando un criterio muy valorado por los clientes, que terminaban llevándose una película y una lista de recomendaciones para cuando quisieran volver.



“Hubo un tiempo en el que tuve incluso mi puesto propio y la gente me buscaba exclusivamente a mí, pero me descuidé en el colegio y mis papás no me dejaron más”, recuerda Muñoz.



Trabajar en las calles ganándose día a día el sustento está lleno de dificultades. Hay jornadas donde las ventas andan más flojas que nunca y otras donde en solo un par de horas se logra el producido necesario. Pero además del ritmo de las ventas, Esteban y su familia se enfrentaron en más de una ocasión a las batidas para decomisar mercancía.



“Me acuerdo una vez que a mí mamá se la llevaron en un camión de la Policía en pleno enero, una época donde nos iba muy bien vendiendo. Yo fui por una película que necesitaba y cuando regresé ella ya no estaba, el camión había arrancado para el CAI”.

Dedicar tardes enteras al cine ligó para siempre el séptimo arte a la vida Esteban y resultó un par de años más tarde en Cinecropsia, el proyecto que guía a expertos, aficionados y principiantes a descubrir historias a través de la pantalla.

Ir más allá del cine

No hace mucho tiempo las carteleras de las salas de cine eran las grandes vitrinas para conocer películas. Algunos pocos, los cinéfilos más apasionados, tenían la oportunidad de ver producciones extranjeras que muy de vez en cuando arribaban a Colombia.



Las redes sociales ampliaron este espectro y es cada vez más grande el público interesado en el cine independiente y comercial.



“Más que como un proyecto grande, Cinecropsia nació como un hobby y una forma de hacer catarsis”, cuenta Esteban Muñoz.

Depurar emociones a través del reflejo de las películas fue el punto de partida en 2017 para la cuenta, que arrancó inicialmente en Instagram y hoy acumula casi 40 mil seguidores en esa red.



Pero para desmarcarse de lo que ya otras cuentas en español dedicadas al cine hacían, Muñoz encaminó Cinecropsia hacia lo que a él mismo lo impulsó a crear este proyecto: la conexión especial de las historias con la propia vida.



“Recomendar desde los sentimientos y las emociones, ahí está la clave. Muchas personas buscan los fines de semana algo para ver y pasar el rato, pero me gusta que conozcan historias que les ayuden a entender las situaciones por las que pueden estar pasando”.

Lejos de hacer extensas reseñas y calificaciones como es todavía tradicional, Esteban crea contenido a partir de frases, escenas y detalles que enganchen a los usuarios.



A veces son las películas con más publicidad las que tienen estos elementos inspiradores, pero la gran mayoría de producciones que los usuarios encuentran y piden a su vez en Cinecropsia son las que no gozan de la misma promoción, esas ‘joyas escondidas’ en plataformas que sorprenden por la calidad de su historia, la cercanía con la realidad o simplemente los diálogos profundos.



“Cada vez la gente sabe más de cine. No es necesario que sean expertos para disfrutar de una película, solo tener la mente abierta a producciones distintas”, afirma el creador de Cinecropsia.

Aunque el punto de partida fue Instagram, hoy crea contenido también en TikTok, la red de videos verticales que cautivó en muy poco tiempo a millones de usuarios en todo el mundo.



Cinco años después, Esteban ha podido llevar a Cinecropsia a distintos eventos de cine e incluso moderar las presentaciones de películas estrenadas en la capital. Aunque el ritmo de las redes sociales implica el cambio constante para seguir atrayendo usuarios, Muñoz asegura que el ADN de la cuenta es inamovible. Esta identidad, resumida en una frase, sigue siendo el motor para seducir con el cine a cada vez más personas: “Cuando uno entiende más la vida, entiende más las películas”.

JUAN CAMILO HERNÁNDEZ

​Twitter: @_HernandezJuanC

