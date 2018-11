El cineasta tailandés Apichatpong traslada sus fantasmas a Colombia

El director de cine tailandés Apichatpong Weerasethakul trasladará sus fantasmas a Colombia en 2019 con ‘Memoria’, su primera película rodada fuera de su país y protagonizada por la escocesa Tilda Swinton y la francesa Jeanne Balibar.



"Necesitaba una pausa" con Tailandia y su "dictadura" militar, vigente desde el golpe de Estado en 2014, para "ir a descubrir otra cultura", explica en una entrevista el ganador de la Palma de Oro en Cannes en 2010.

"Me fascinaba el Amazonas. Pero una vez allí, fue la gente, sus recuerdos, lo que me atrajeron", cuenta el realizador, que acaba de pasar cinco meses explorando Colombia, buscando lugares para su filme.



La historia está ambientada en los años 1970-1980, marcados por la lucha entre la guerrilla de las Farc y los grupos paramilitares de ultraderecha.



"Pero no será una película política, más bien la mirada de un extranjero", afirma el director.



Figura clave del cine de arte y ensayo contemporáneo, Apichatpong, de 48 años, había estudiado hasta ahora la relación de la sociedad tailandesa con sus fantasmas.

Me fascinaba el Amazonas. Pero una vez allí, fue la gente, sus recuerdos, lo que me atrajeron.

En ‘Tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas’, la película con la que ganó en Cannes, contaba la historia de un hombre que habla con su mujer muerta y su hijo desaparecido.



Tilda Swinton, una vieja amiga de Apichatpong, interpretará en ‘Memoria’ el papel de una "aventurera" residente en Colombia, "científica u horticultora de orquídeas", presa de "alucinaciones auditivas".



"Ella intenta averiguar de dónde vienen los sonidos que solo ella escucha", explica Apichatpong, cuya filmografía está marcada por su obsesión por los ruidos, de la selva o de los hospitales.

Tilda Swinton hará el papel de una aventurera residente en Colombia, científica u horticultora de orquídeas, presa de 'alucinaciones auditivas'.

El cineasta, hijo de médicos, creció en una vivienda junto al hospital de Khon Kaen, una pequeña ciudad del noreste de Tailandia.



"El hospital era mi patio de juegos (...) Estábamos rodeados de la enfermedad, la muerte, el nacimiento (...) Eso influyó mucho en mí, en mi forma de representar el tiempo" en mis películas.



AFP/Tailandia