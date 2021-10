Una elegante comedia de cuando la belleza se rebeló en Miss Mundo

Paradójicamente, el concurso de Miss Mundo de 1970 fue un hito feminista. La final del evento celebrado en el Royal Albert Hall de Londres se terminó convirtiendo en una revolución política televisada. “No somos bellas, no somos feas, estamos furiosas”, gritaron integrantes del Movimiento de Liberación de las Mujeres (WLM, por su sigla en inglés).



Al tiempo lanzaron tomates, bombas de harina y petardos fétidos. A la vez, otra revolución se llevaba a cabo, pero desde la tarima: Jennifer Hosten ganaba el certamen y se convertía en la primera concursante negra en lograrlo.

Ahora, esta historia, que marcó un hito en la lucha feminista de todo el mundo, está en las pantallas de Cine Colombia. Miss Revolución: la belleza se rebela, dirigida por Philippa Lowthorpe, es protagonizada por Keira Knightley (Piratas del Caribe, Orgullo y prejuicio), Gugu Mbatha-Raw (Loki, El amor llama dos veces) y Jessie Buckley (Wild Rose).



Cine Colombia cedió las siguientes entrevistas con Knightley, quien interpreta a la académica, historiadora y feminista Sally Alexander, y con Jessie Buckley, a la economista Joan Robinson.



Keira Knightley Interpreta a la académica y feminista Sally Alexander Foto: Cine Colombia

¿Siguen siendo relevantes las protestas de las mujeres hoy en día?



Keira Knightley (K. K.): Creo que estamos en la tercera ola del feminismo, y aquí (en la película) estamos aprendiendo sobre la historia de la segunda ola. Debo decir que no conocía en profundidad sobre ello, aunque fui criada por una feminista de la segunda ola. Mi mamá ciertamente está de acuerdo en lo importante que fue y recuerda mucho ese momento. Yo realmente no conocía los entresijos de esta historia, es un periodo fascinante en el que la gente trataba realmente de cambiar el mundo, ellas intentaban cambiar las percepciones de la gente, en diferentes aspectos, no solamente sobre los derechos de las mujeres. Pero creo que la cosificación sexual de las mujeres todavía persiste. La única industria en el mundo donde a las mujeres se les paga más que a los hombres es el modelaje. Creo que la discusión sigue siendo relevante hoy día, no es tan honesto cuando te dicen ‘tranquila, no te juzgaremos por como luces’, porque todavía sucede mucho. Definitivamente es algo de lo que hay que seguir hablando.



¿Por qué hacer una comedia sobre la protesta?



Creo que el humor siempre se ha usado en temas políticos, pero no puedes hacer una película sobre lo que ocurrió en la coronación de Miss Mundo sin que sea gracioso, incluso cuando mi personaje Sally hablaba de ello. Ellas siempre se querían divertir, usaban botones de flores y pistolas de agua, y eso lo hacía gracioso. Pero pensándolo desde el otro lado, de repente fue algo terrorífico para el público, no sabían de dónde venía todo y menos que eran pistolas de agua, nadie entendía qué ocurría, es interesante entender los distintos puntos de vista de ese hecho histórico.



¿Cómo fue trabajar con Philippa?



Trabajar con Philippa fue maravilloso, la adoré desde que la conocí. Ella tiene una voz suave, es increíblemente agradable, se sabe el nombre de todos, a veces hasta de 300 extras. Bueno, quizá no de todos los 300 extras, pero sí de bastantes. Su presencia es asombrosa, así que siempre sabes dónde está, te da una increíble sensación de calma y de respeto, lo cual es genial en una directora.



¿Por qué cree que se enfocaron en Miss Mundo?



En ese momento, Miss Mundo tenía la audiencia televisiva más grande del mundo, era incluso más grande que la Copa Mundial y que los Juegos Olímpicos. No sé por qué. Creo que desde el punto de vista de las mujeres existía una cosificación sexual del cuerpo de la mujer. Yo nunca había visto antes un concurso de belleza, verlas a ellas caminando por el escenario y al mismo tiempo esperando las calificaciones de esa gente dándoles un puntaje de 10, una gente de pie mirando solo sus derrieres. Para muchas mujeres eso era indignante. Pero para otras eso era percibido como entretenimiento familiar, e inspiraba a las niñas sobre lo que querían ser; alguien que, podría decirse, no tenía que pensar mucho, simplemente ‘eran’ por como se veían, no por lo que pensaban o lo que hacían sino solamente por cómo lucían. Creo que lo que el Movimiento de Liberación le quiso decir a la mitad de la población era que había más que eso, ellas querían que la sociedad fuera más que eso.

Keira Knightley (izquierda), como Sally Alexander, y Gugu Mbatha-Raw, como Jennifer Hosten, la primera mujer negra en ganar Miss Mundo. Foto: Cine Colombia

***

Jessie Buckley Interpreta a la activista feminista Jo Robinson Foto: Cine Colombia

La actriz irlandesa Jessie Buckley interpreta a la activista feminista Jo Robinson, que tuvo una significativa participación en el boicot contra el Miss Universo de 1970.



¿Qué le atrajo del proyecto?



Jessie Buckley: El hecho de que el título sea Miss Revolución ya te dice que va a ser algo muy divertido y es importante. Pero es importante también conocer que en esa época había otra ola del movimiento feminista, sobre todo por el mensaje que se enviaba a las hermanas menores, a otras mujeres y a otros jóvenes en el mundo sobre el respeto entre unos y otros, y también sobre las libertades tanto de otros como de uno mismo. Estas mujeres realmente desafiaron esta... jaula en la que vivían y desde donde observaban el exterior, y se volvieron parte de algo. Sí, creo que fue algo profundo e importante.



¿Quién es Jo Robinson?



Mi personaje, Jo Robinson, es una de las mujeres fundadoras del Movimiento de Liberación de la Mujer. Ella es un alma salvaje, muy apasionada en la lucha por conseguir justicia e igualdad para las mujeres, derribando los muros y celdas de la prisión que era el hogar, y que su madre y otras mujeres de los 60 y 70 tuvieron que vivir. Ella quería un mundo nuevo para las mujeres y junto con sus amigas lo logró.

Conoció a la verdadera Jo Robinson…



Sí, fue genial. Me enamoré completamente de ella, es definitivamente un ejemplo de cómo vivir la vida con sentido. Ella es una gran provocadora, ¡a su edad usa el cabello morado y usa Dr. Martens! Es muy emocional, divertida pero, sobre todo, inteligente, y aún hoy existe en ella una personalidad rebelde, algo que es muy vigorizante. Para mí fue emocionante y muy enriquecedor conocerla. Aún hoy sigue empujando los límites en nosotras mismas, nos empuja las expectativas. Fui a conocerla con Philippa y continúa siendo amiga de las otras mujeres del Movimiento de Liberación. Con todas ellas hablamos y tomamos té y también champaña... Fue muy emotivo conocerla, realmente disfruté verla y escucharla en la Biblioteca Británica, contando su historia, detalles de su experiencia, explicando qué la motivó antes y qué hace ahora en su vida. Es un ejemplo a seguir.



REDACCIÓN DOMINGO

