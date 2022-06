Bruce LaBruce asegura que el cine LGTBIQ+ sigue siendo censurado en las salas comerciales y en las plataformas. Si hay alguien que tenga autoridad para decirlo es este canadiense, autor de clásicos de la cinematografía 'queer' –como No Skin Off My Ass o L.A. Zombie– en los que ha fusionado crítica social y política con la discriminación, el thriller y el porno.

“Hay un nivel de censura a los temas relacionados con la comunidad LGTBIQ+ que responde a la visión heterosexual que rige el sector audiovisual –comentó el cineasta a su paso por el Festival de Cine de Guadalajara donde presentó su película Los affaires de Lidia–. Los cineastas independientes tenemos más libertad en esto, quienes trabajan en las plataformas digitales tienen quién supervise el guion y este es un filtro que podría hacer que la audiencia tenga una representación tergiversada de los personajes”.



'Call me by your name', 'Una mujer fantástica', 'The Power of the Dog', 'Eternals', 'La vida de Adèle', 'Brokeback Mountain', o las series 'Sense8', 'Heartstopper' o 'Grace and Frankie' son algunos títulos de la oferta que se consigue en las plataformas y que hace guiños o se enfoca en la temática homosexual; algunas son producciones propias y directas para el streaming, otras pasaron primero por las salas.



Sin negar que ahora hay más visibilidad y espacios para el cine 'queer' estas producciones y sus autores han sorteado miles de dificultades y rechazos para abrirse paso en una sociedad machista y mayoritariamente heterosexual. Películas como 'Brokeback Mountain' (Secreto en la montaña, 2005), 'Call me by your Name' (Llámame por tu nombre, 2017) o 'Happy Together' (1996) –todas sobre tormentosas y tórridas relaciones entre hombres– fueron motivo de risitas nerviosas en las salas de cine y de chiflidos por parte de los asistentes masculinos cuando aparecían sus protagonistas en las escenas de cama o dándose apasionados besos contra una pared. Claro, la sala enmudecía cuando las tramas se tornaban dramáticas o se teñían de muerte.

'Secreto en la montaña', del director Ang Lee. Foto: Archivo. EL TIEMPO

“La narrativa también refuerza la normativa heterosexual, las historias suelen ser con una pareja de gais o lesbianas que deben tener un final feliz, con relaciones monógamas, pero la realidad es otra. Cuando eres cineasta de la comunidad puedes romper estos mitos y estos perfiles establecidos y hacer algo más allá del orden marcado por los heteros”, dijo LaBruce.

LaBruce agregó que el cine con temática de la diversidad sexual es importante porque muestra la manera en que quienes forman parte de la comunidad LGBT enfrentan y viven la vida. Puso el ejemplo de las personas transgénero, que suelen retratarse en el cine con personajes dedicados a la prostitución, una actividad que sí es común entre esta población ante la falta de oportunidades laborales.



En Colombia, el Ciclo Rosa se erige orgulloso no solamente como la muestra del sentir de la población LGTBIQ+, sino como el lugar en donde noveles directores han madurado como cineastas y han cosechado un nombre en la industria.

'Petit Mal', de la española Ruth Caudeli. Foto: EFE

En la edición que acaba de concluir, el chileno Nicolás Videla –que fue el invitado principal y es autor de los filmes Travesti, travesti y Las nadadoras– asegura que el cine es fundamental en las cuestiones de género por el potencial revolucionario que tiene.



“Plantear en este territorio el momento de transformación social, donde pareciera que las cuestiones de sexualidad también y de género parecieran ser asuntos de segunda categoría y entendiendo el machismo, el hetero centrismo en el que en el que vivimos, pulsar estas memorias es reconfigurar también y resarcir heridas históricas de un pasado y de y de un continente atravesado por una cordillera, así como por una gran cicatriz”, comentó.

Bruce LaBruce agregó en su charla en el festival mexicano que si bien la comunidad LGTBIQ+ ha obtenido ciertos derechos, este avance no ha sido lineal y ahora preocupa un retroceso en la aceptación de las diversas expresiones de género en muchos países.



“No siempre es lineal el camino hacia la eliminación de la discriminación, estamos pasando por momentos de regresión, hablando de la expresión de género. Es más importante que nunca tener este tipo de discusiones pues hay más identidades sexuales y podemos tener un frente unido como comunidad”, concluyó.

Alisha Hawthorne, amiga y mentora de Buzz Lightyear, es foco de la polémica por su beso con otra mujer en la cinta del astronauta. Foto: Pixar

La española Ruth Caudeli ha hecho un cine rompedor, a pulso y con temas tabúes, por ejemplo, el amor y el sexo entre mujeres. Ella lleva casi una década radicada en Colombia y aquí ha desarrollado su prolífica carrera que incluye casi un largometraje por año desde el 2018 cuando debutó con ¿Cómo te llamas? Su nueva película, Petit Mal –el retrato de una relación poliamorosa entre tres mujeres–, participó en el 21º Festival de cine de Tribeca, en el espacio Viewpoints.



“Son películas protagonizadas por mujeres. Todas han sido autofinanciadas, no he contado con recursos públicos, pero es verdad que estos temas reciben cierta resistencia en cuanto a financiación, que es algo de que debemos cambiar, las personas diversas necesitamos representación en la pantalla”, dice Caudeli.

Los escándalos contrastan con los reconocimientos. Mientras la neozelandesa Jane Campion se gana el Óscar a la mejor dirección por 'The Power of the Dog', un relato sobre la homosexualidad reprimida y la masculinidad tóxica, los titulares de los medios se llenan con la censura e indignación que causan los besos homosexuales en películas de superhéroes y corte más familiar como 'Lightyear' y 'Eternals'.

“La verdad es que esas personas son idiotas”- dijo con rabia en una entrevista con las agencias Chris Evans, que presta su voz al famoso astronauta Buzz Lighyear en la cinta animada de Pixar–. El actor no entiende que el tema LGTBIQ+ pueda ser motivo de debate: “Es difícil no sentirse un poco frustrado porque incluso tiene que ser un tema de discusión. ¿Qué es este tipo de noticia? El objetivo es que podamos llegar a un punto en el que sea la norma, y que esto no tenga que ser un terreno desconocido, que eventualmente esto sea así”, finalizó.

CULTURA

*Con información de Efe