Los 'exitazos' de cine de 2020 tuvieron una taquilla muy pobre

Si hace un año alguien hubiera dicho que una película china sería la cinta más taquillera de 2020 en todo el mundo, le habrían tomado como un loco.

Pero así ha sido: "The Eight Hundred", del realizador chino Hu Guan, lidera este año la lista de éxitos (a falta de una palabra mejor) con 461 millones de dólares de recaudación, unos ingresos con los que no habría entrado ni siquiera en el top 15 del año anterior.



Algo parecido se puede decir de Estados Unidos y Canadá, donde "Bad Boys para siempre, con Will Smith y Martin Lawrence, que por fortuna se estrenó antes de que se extendiera la pandemia, es el título más taquillero de 2020 con 206 millones de dólares. Pero si se compara con las cifras del año pasado, la taquilla en realidad ha sido muy pobre.

En el 2019 Avengers: Endgame", que se convirtió en la cinta con más recaudación de la historia (sin contar la inflación), alcanzó 2.798 millones de dólares (858 de ellos solo en EE.UU. y Canadá).



Ese fenómeno de Marvel recaudó por sí sola más dinero que las diez películas más taquilleras de este año juntas, en torno a 2.645 millones de dólares. A falta de que cada país, con su respuesta particular a la pandemia, cierre un año para el olvido,

En 2019, ese dato se situó en 11.400 millones. La Asociación Nacional de Propietarios de Cines (NATO, en inglés) sostuvo en octubre que el 69 % de las empresas pequeñas y medianas de cines se verían obligadas a declararse en bancarrota o a cerrar permanentemente si no recibían ayuda federal.

Tampoco ayudó lo que pasó con Tenet. Christopher Nolan forzó la máquina para estrenar esta esperadísima película en la gran pantalla, pero logró unos pobres resultados (362 millones de dólares en total con solo 58 millones en EE.UU. y Canadá) que confirmaron las tesis más conservadoras de un Hollywood egoísta que renunció al 2020 .



Este 25 de diciembre se estrena Soul (lanzamiento integrado en una plataforma como Disney+) o "Wonder Woman 1984" (presentación híbrida y simultánea en cines y HBO Max). Por el camino, Universal y AMC, que es la cadena de salas más grande de EE.UU., firmaron un acuerdo en julio para reducir de 90 a 17 días la exclusividad de la gran pantalla.

Aunque el golpe más contundente llegó con el anuncio de Warner Bros. de que todas sus películas de 2021 -incluyendo Dune o la cuarta de Matrix- se verán a la vez en cines y HBO Max.



Además se acabaron los grandes eventos de lanzamiento de filmes con superpresupuestos y se espera cuál será el paso para el 2021 para aumentar las cifras de ganancia.

