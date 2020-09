Respuestas al test: ¿Qué tanto sabe de ciencia ficción?

Solución al test sobre ciencia ficción

Respuestas



1. (B) El Enterprise



2. (B) El dormilón



3. (C) Una nueva esperanza



4. (A) THX 1138



5. (D) Discriminación racial



6. (C) Su materia fecal



7. (B) Gato



8. (B) La Guerra Fría



9. (D) Johnny Depp



10. (C) Cixin Liu



11. (D) Ciudadano Kane



12. (D) 2001: Una odisea del espacio



13. (B) Mork y Mindy



14. (B) Día de la Independencia



15. (A) Pinocho



16. (C) Steven Spielberg



17. (B) H. R. Giger



18. (D) Ja Jar Binks



19. (C) ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Philip K. Dick



20. (C) La dama del pantano



21. (A) Stanley Kubrick



22. (C) Los dinosaurios



23. (B) Siglo XXXI



24. (B) Twiki



25. (C) La experiencia traumática de un secuestro de humanos por alienígenas.



26. (C) Tarzán de los Monos



27. (D) Nostromo



28. (A) El envejecimiento de sus hijos



29. (D) Stanislaw Lem



30. (B) Jet Pilder



31. (B) María (Metrópolis)



32. (C) Neuromante, de William Gibson



33. (B) Los microbios: "las ínfimas criaturas que Dios, en su sabiduría, ha puesto en esta tierra".



34. (B) Crear un tráfico de órganos de los humanos



35. (D)The Phantom Empire



36. (A) El hombre nuclear



37. (C) Las lunas de Saturno



38. (A) Padre e hijo



39. (A) Las novelas escritas por computadores



40. (C) H. G. Wells



41. (C) R.U.R.



42. (B) Los viajes en el tiempo



43. (B) 1981



44. (A) Robert A. Heinlein



45. (B) Star Trek



46. (D) Crónicas marcianas



47. (D) Emmanuel Carrére



48. (C) Hable con ella



49. (D) Raquel Welch



50. (B) Michael Crichton



51. (C) Star Trek: The Next Generation



52. (A) 2091



53. (A) Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago



54. (B) Will Smith



55. (C) Barbarella



56. (D) Keanu Reeves



57. (B) Christian Nyby



58. (D) 2001: una odisea en el espacio



59. (C) Plan 9 del espacio exterior



60. (B) Tratar de tener un contacto con extraterrestres a través del lenguaje.

Redacción Cultura

En Twitter: @CulturaET