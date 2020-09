¿Vienen los ovnis? ¿Qué tanto sabe de ciencia ficción?

Hace poco, el presidente Iván Duque dijo en una entrevista que era muy malo para ver ciencia ficción, pero estamos en unos tiempos extraños en los que, cada tanto, alguien publica una foto en la que aparece un ovni y dice: “¡lo que faltaba!”.



El 20 de julio un extraño objetó sobrevoló Bogotá y uno de los fotógrafos de EL TIEMPO obtuvo una imagen que se hizo viral. ¿Qué vendrá después del Covid 19? ¿todos tendremos en casa un amigo como E. T.?, ¿tendremos una moto espacial como la del alien que vio Amparo Grisales?, ¿seremos el alimento de los lagartos de V la Batalla Final? ¿La policía tendrá cachiporras láser?



¿Estamos listos para una batalla como la de Día de la Independencia? Mejor responda este test. Nunca se sabe.

1. La nave insignia de Star Trek es:



A. El Halcón Milenario

B. El Enterprise

C. El Discovery 1

D. El Battlestar Galáctica



2. Woody Allen hizo uno de los grandes aportes a la ciencia ficción: ‘El orgasmatrón’, una máquina capaz de superar todo lo que usted sabe de sexo y dejarlo totalmente satisfecho, ¿en qué película fue?



A. Match Point

B. El dormilón

C. Medianoche en París

D. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo



3. ¿Cuál fue la primera película de la saga de Star Wars?



A. El retorno del Jedi

B. La amenaza fantasma

C. Una nueva esperanza

D. El imperio ontraataca



4. ¿Cuál fue la primera película de George Lucas, el creador de Star Wars?



A. THX 1138

B. 1984

C. Electronic Labyrinth THX 1138 4EB

D. El Imperio Contraataca

Película Sector 9, del director sudafricano Neill Blomkamp. Foto: Sony Pictures

5. Sector 9 es una película que habla de:



A. El peligro secreto de los meteoritos

B. Los virus que pueden traer a la Tierra los alienígenas

C. Relaciones sexuales entre terrícolas y aliens

D. Discriminación racial



6. La clave para la supervivencia del astronauta de The Martian (Misión rescate), de Ridley Scott, basada en la novela de Andy Weir, y protagonizada por Matt Damon, es:



A. El agua que encuentra bajo la superficie de Marte

B. La nave de enlace que lo espera en la Luna

C. Su materia fecal

D. Las lechugas



7. Alf era adicto a la carne de:



A. Delfín

B. Gato

C. Perro

D. Era vegetariano



8. En la década de 1950 se dio una gran ola de cine de ciencia ficción como una metáfora de:



A. El fin de la Segunda Guerra Mundial

B. La Guerra Fría

C. El terremoto de Assam

D. La construcción del muro de Berlín

Marcianos al ataque, del director Tim Burton. Foto: Archivo. EL TIEMPO

9. Marcianos al ataque, de Tim Burton, es un homenaje a la era dorada de las películas de invasiones extraterrestres en los años 50. ¿Qué gran estrella no participó en la película?



A. Jack Nicholson

B. Natalie Portman

C. Michael J. Fox

D. Johnny Depp





10. El nuevo fenómeno literario de la ciencia ficción es un autor chino que despertó comentarios entusiastas de Barack Obama y Mark Zuckerberg. El autor de El problema de los tres cuerpos es:



A. Mo Yan

B. Gao Xingjian

C. Cixin Liu

D. Yan Lianke



11. Orson Welles hizo que Nueva York entrara en pánico por una adaptación radial de La Guerra de los Mundos. Los neoyorquinos realmente creyeron que los platillos voladores estaban sobre la Gran Manzana. Luego dirigió, para muchos, la mejor película de todos los tiempos, ¿cuál fue?



A. El Tercer Hombre

B. Casablanca

C. Apocalypse Now

D. Ciudadano Kane



12. Una de estas obras emblemáticas de la ciencia ficción no fue nominada al premio Óscar como mejor película:



A. Gravedad

B. Star Wars

C. E. T.

D. 2001: Una odisea del espacio

Star Wars, saga creada por George Lucas. Foto: Lucasfilms

13. En los años 70 y 80 hubo una serie protagonizada por Robin Williams en la que él era un extraterrestre, ¿cuál fue esa serie?



A. Flash Gordon

B. Mork y Mindy

C. El gran héroe americano

D. La dimensión desconocida



14. ¿En qué película el presidente de los Estados Unidos juega un papel trascendental en la eterna pelea contra los alienígenas?



A. Marcianos al ataque

B. Día de la Independencia

C. Poder absoluto

D. Todos los hombres del presidente



15. Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg, toma elementos de:



A. Pinocho

B. Yo, robot

C. El retrato de Dorian Grey

D. La Odisea

16. E. T. fue dirigida por:



A. Francis Ford Coppola

B. Martin Scorsese

C. Steven Spielberg

D. George Lucas



17. Alien, el octavo pasajero se convirtió en un filme de culto, entre otras cosas, por los dibujos y las esculturas de:



A. Salvador Dalí

B. H. R. Giger

C. Francis Bacon

D. Jean Michel-Basquiat

Ridley Scott es el director de Alien, el octavo pasajero, de 1979. Foto: Archivo. EL TIEMPO

18. ¿Cuál es, para la mayoría de fans, el personaje más detestado de Star Wars?



A. Darth Maul

B. Los Ewoks

C. C-3PO

D. Ja Jar Binks



19. Blade Runner, el clásico de Ridley Scott, protagonizado por Harrison Ford y con una inolvidable actuación de Daryl Hannah como una de las replicantes, se basa en esta novela:



A. El ingeniero, de J. Rodolfo Wilcock

B. Yo, robot, de Isaac Asimov

C. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Philip K. Dick

D. Cosmos, de Witold Gombrowicz



20. ¿Cómo se llamaba la telenovela colombiana que se ambientó en un futuro postapocalítico?



A. El caballero de Rauzán

B. La nave de los sueños

C. La dama del pantano

D. Leviatán

'2001: una odisea del espacio', hito de la ciencia ficción. Foto: Cine Colombia

21. 2001: Una odisea del espacio es un filme de:



A. Stanley Kubrick

B. Robert Zemeckis

C. Orson Welles

D. James Cameron



22. Isaac Asimov formuló Las tres leyes de la robótica en Yo, robot y escribió varios clásicos de ciencia ficción, pero también escribió ensayos sobre:



A. Literatura latinoamericana

B. El vino

C. Los dinosaurios

D. Los Nibelungos

Serie animada Futurama. Foto: Fox

23. ¿En qué época se desarrolla Futurama?



A. Siglo XXV

B. Siglo XXXI

C. Siglo XXVII

D. Siglo XXIX



24. El protagonista de Buck Rogers en siglo XXV tenía un robot llamado:



A. C3PO

B. Twiki

C. Data

D. R2D2



25. La serie Los expedientes secretos X se inspiró en:



A. Casos de avistamientos de ovnis en Puerto Rico

B. La vida de un científico que trabajó para el Pentágono

C. La experiencia traumática del secuestro de humanos por alienígenas

D. Los casos desclasificados del proyecto Libro Azul





26. Edgar Rice Burroughs escribió varias obras de ciencia ficción ambientadas en Marte y en el centro de la Tierra, pero su gran creación fue:



A. Batman

B. Flash Gordon

C. Tarzán de los Monos

D. Hulk



27. ¿Cuál es la nave de Alien, el octavo pasajero?



A. Discovery

B. Enterprise

C. Altair IV

D. Nostromo

Película Interestelar, de Christopher Nolan. Foto: UIP

28. Interestellar, de Christopher Nolan, explora la Teoría de la relatividad, de Albert Einstein, y la posibilidad de la muerte de la Tierra. ¿Cuál es el efecto más dramático que sufre su protagonista (Matthew McConaughey) en su ida y vuelta al espacio en busca de un planeta habitable?



A. El envejecimiento de sus hijos

B. Regresa a un planeta que se parece a la Tierra, pero no es la Tierra

C. Su muerte en un agujero negro

D. Los efectos de la fuerza de gravedad en un planeta con dos lunas.



29. Solaris es uno de los clásicos de la ciencia ficción del siglo XX. La humanidad ha conquistado el espacio y ha encontrado un particular ser vivo: un planeta entero con un extenso océano con inteligencia propia. Se han hecho dos versiones cinematográficas: la clásica de Tarkovski y la última de Steven Soderbergh con George Clooney. El autor de la novela es:



A. Tolstoi

B. Cees Nooteboom

C. Julio Verne

D. Stanislaw Lem



30. ¿Cómo se llama la nave en la que Koji Kabuto accede al comando de Mazinger Z?



A. Aerosub

B. Jet Pilder

C. Nostromo

D. Odysseus

Mazinger Z Foto: Archivo. EL TIEMPO

31. La inteligencia artificial ha sido uno de los temas recurrentes de la ciencia ficción. ¿Cuál fue el primer robot en el cine que se convirtió en una máquina contra la humanidad?



A. Hal 9000 (2001: Una odisea del espacio)

B. María (Metrópolis)

C. Nexus 6 (Blade Runner)

D. T-800 (Terminator)



32. El cyberpunk es una de las ramas más poderosas de la ciencia ficción. Una de sus novelas emblemáticas introdujo en 1984 la palabra ciberespacio. La novela es:



A. Snow crash, de Neal Stephenson

B. Carbono alterado, de Richard Morgan

C. Neuromante, de William Gibson

D. Brasyl, de Ian McDonald

33. Los marcianos que por poco destruyen la Tierra en La guerra de los mundos, de H. G. Wells, fueron derrotados por:



A. Una bomba atómica en su nave nodriza.

B. Los microbios: "las ínfimas criaturas que Dios, en su sabiduría, ha puesto en esta tierra".

C. La resistencia humana bajo tierra

D. Un programa de videojuegos



34. UFO fue una serie británica que revelaba la invasión extraterrestre a la Tierra:



A. Con el fin de acabar los recursos naturales

B. Crear un tráfico de órganos de los humanos

C. Tener un acercamiento científico-cultural

D. Revelar los secretos del universo

Brad Pitt es el protagonista de Ad Astra. Foto: Francois Duhamel - Twentieth Century Fox / EFE

35. Cowboys & Aliens (con Daniel Craig) es una mezcla delirante de pistoleros del lejano oeste y platillos voladores, pero no fue la primera película western de ciencia ficción. El filme inaugural fue:



A- Gold

B- La humanidad en peligro

C- El fin del mundo

D-The Phantom Empire



36. Kenneth Johnson, el creador de V: la batalla final, también es famoso por ser el artífice de:



A. El hombre nuclear

B. Logan Run

C. Galáctica

D. Alguien nos mira



37. En sus novelas premonitorias, Julio Verne no logró que sus personajes viajaran a:



A. El centro de la tierra

B. El fondo del mar

C. Las lunas de Saturno

D. La luna

38. Ad Astra, con Brad Pitt, explora una relación de:



A. Padre e hijo

B. Hombres y alienígenas

C. Un matrimonio

D. Amistad



39. Una de las ideas más revolucionarias en la ficción de Stanislaw Lem es:



A. Las novelas escritas por computadores

B. Los viajes en el tiempo

C. Los androides

D. El apocalipsis nuclear



40. La máquina del tiempo es una novela escrita por:



A. Marty McFly

B. Douglas Adams

C. H. G. Wells

D. Stephen King



41. ¿Cuál fue la primera serie de ciencia ficción que se estrenó en la televisión?



A. Doctor Who

B. The Prisoner

C. R.U.R

D. Capitán Video y los Video Rangers

42. El hombre cuántico fue una producción televisiva que exploraba el tema de:

​

A. La fusión de los átomos

B. Los viajes en el tiempo

C. La existencia de otras dimensiones

D. Los mundos paralelos



43. La serie japonesa Sankuokai, inspirada en el éxito de Star Wars, se emitió en Colombia en:



A. 1983

B. 1981

C. 1979

D. 1984

44. Paul Verhoeven, el director de Robocop, hizo una película en los años 90 en la que los humanos debían combatir sin cesar contra una suerte de cucarachas galácticas: Starship Troopers. El autor de la novela en la que se basa la película es:



A. Robert A. Heinlein

B. Michael Crichton

C. Ursula K. Le Guin

D. Arthur C. Clarke



45. El primer beso interracial de la televisión en Estados Unidos fue en la serie:



A. Flash Gordon

B. Star Trek

C. Buck Rogers

D. Perdidos en el espacio

El escritor Ray Bradbury. Foto: Getty Images

46. Este año se celebra el centenario del nacimiento de una figura clave de la ciencia ficción: Ray Bradbury. Jorge Luis Borges escribió un prólogo para una de sus obras más celebradas:



A. Farhenheit 457

B. El hombre ilustrado

C. Remedio para melancólicos

D. Crónicas marcianas



47. Philip K. Dick es uno de los autores esenciales del siglo XX en la ciencia ficción. En los últimos años sus obras han tenido una segunda vida con series como El hombre en el castillo o Electric Dreams en Amazon Prime Video. Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos es una completa biografía suya escrita por este autor francés:



A. Michel Houellebecq

B. Frédéric Beigbeder

C. Amelie Nothomb

D. Emmanuel Carrére

48. ¿En qué película el director español Pedro Almodóvar le hace un singular homenaje a El increíble hombre menguante, de Richard Matheson, una de las novelas más alucinantes de la ciencia ficción: la de un hombre que se encoge hasta desaparecer?



A. La piel que habito

B. Tacones lejanos

C. Hable con ella

D. Mujeres al borde de un ataque de nervios



49. Otra de las grandes obras de la literatura que habla de reducir a un humano a un tamaño microscópico es Viaje alucinante, de Isaac Asimov. La versión cinematográfica de 1966 tuvo como protagonista a una talentosa:



A. Jane Fonda

B. Catherine Deneuve

C. Ursula Andress

D. Raquel Welch

La serie futurista Westworld, producida por HBO. Foto: HBO

50. La película y la serie de Westworld están inspiradas en una novela de:



A. Clive Barker

B. Michael Crichton

C. Neil Gaiman

D. Dean R. Koonz



51. Picard es una serie de la saga de Star Trek derivada de:



A. Strak Trek: Discovery

B. Star Trek: Babylon 5

C. Star Trek: The Next Generation

D. Star Trek: Outer Limits



52. Una de estas series fue rodada en Colombia:



A. 2091

B. Plutón BRB

C. Luna, el misterio de Calenda

D. Ad Vitam



53. En El día de los trífidos, de John Wyndham, los humanos deben batallar contra un ejército de plantas mutantes que se quieren tomar la Tierra y son capaces de devorarnos y matarnos con su lengua venenosa. La novela tiene un punto en común con otro monumento literario:



A. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago

B. Conversación en la catedral, de Mario Vargas Llosa

C. El almuerzo desnudo, de William Burroughs

D. Del tiempo y el río, de Thomas Wolfe

54. Soy leyenda, de Richard Matheson, es una novela sobre vampirismo. El mundo se ha poblado de chupasangres por cuenta de un virus y hay un hombre que en una ciudad perdida los mata en el día. Vincent Price protagonizó la versión clásica de 1964. En 2007 hubo una nueva versión en Nueva York protagonizada por:



A. Tom Cruise

B. Will Smith

C. Brad Pitt

D. Bruce Willis



55. A finales de los años 60, la ciencia ficción combinó sus temáticas con relatos eróticos. ¿Cuál de las siguientes heroínas es un ícono de la época?



A. Emmanuelle

B. Ripley

C. Barbarella

D. Kara Starbuck



56. En el 2008, se hizo una nueva versión de El día que la tierra se detuvo, original de 1951. ¿Quién fue el protagonista?



A. Johnny Depp

B. Tom Cruise

C. Brad Pitt

D. Keanu Reeves

Una de las adaptaciones de 'The Body Snatchers', con Donald Sutherland. Foto: Archivo. EL TIEMPO

57. Jack Finney publicó en 1955 la novela The Body Snatchers, un clásico en su género que fue adaptada al cine en varias ocasiones. Uno de estos directores no tuvo que ver con esas películas.



A. Philip Kaufman

B. Christian Nyby

C. Abel Ferrara

D. Oliver Hirschbiegel



58. 2001, el año que hacemos contacto es la segunda parte de la película:



A. Solaris

B. Encuentros cercanos del tercer tipo

C. Jason y los argonautas

D. 2001: odisea en el espacio

Johnny Depp interpretó a Ed Wood, bajo la dirección de Tim Burton. Foto: Particular

59. Ed Wood, el peor director de cine de la historia se dejó tentar por la ciencia ficción con una película que después fue considerada de culto:



A. Star Crash

B. Forbidden Planet

C. Plan 9 del espacio exterior

D. Galaxy of Terror



60. En la película La llegada, dirigida por Denis Villaneuve, un grupo de científicos se aventuran a:



A. Colonizar un nuevo planeta

B. Tratar de tener un contacto con extraterrestres a través del lenguaje.

C. Afrontar el ataque de extraterrestres agresivos.

D. Buscar nuevas formas de vida en la profundidad del océano.

