Para 2022, se espera que una gran cantidad de producciones lleguen a la pantalla grande. Y, de hecho, el siguiente año llegarán películas para los fanáticos de todos los géneros, tanto para los que gustan de los superhéroes y la acción, como para los que disfrutan del romance, el drama y el terror.



A continuación podrá saber información sobre varios de estas películas y la fecha en la que se espera su estreno.

'Avatar 2'

Muchos fanáticos de una de las películas más taquilleras de la historia están esperando esta nueva entrega desde el estreno de la primera parte, en el 2009.



James Cameron regresa con esta historia de ciencia ficción con seres azulados que conquistaron al mundo y que ahora integra a Winslet y Michelle Yeoh al reparto que encabezan Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver y Stephen Lang.



Su estreno sería el 16 de diciembre de 2022.



'Scream 5'

Para la quinta película de esta saga, vuelven las llamadas y regresa 'Ghostface'.



La primera sinopsis oficial que ha salido anuncia lo siguiente: "Una mujer regresa a su ciudad natal para tratar de averiguar quién está cometiendo unos crímenes atroces".



La producción cuenta con la participación de Courteney Fox, Neve Campbell, David Arguette, entre otros actores.



Se espera que llegue a los cines el 14 de enero de 2022.



'Morbius'

Esta película es ambientada en el universo de 'Spider Man' y se centra en uno de sus villanos más recordados , 'Morbius', un doctor que, tras sufrir una enfermedad en la sangre, se convirtió en un vampiro.



Jared Leto es el gran protagonista, y lo acompañan los actores Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, entre otros.



Llegará a los cines el 28 de febrero del 2022.

'Uncharted'

Muchas personas ya se encuentran a la espera de ver a Tom Holland en la adaptación de la popular franquicia de videojuegos 'Uncharted'. Mark Wahlberg y Antonio Banderas también lo acompañan.



Su estreno es el 18 de febrero de 2022.



'The Batman'

Con Robert Pattinson como protagonista, en este filme 'Batman' explora la corrupción existente en la ciudad de Gotham y el vínculo de esta con su propia familia. Además, lucha contra un asesino en serie llamado 'El Acertijo'.



Se estrenará el 4 de marzo de 2022.

'Lost City of D'

Protagonizada por Sandra Bullock y Channig Tatum, esta comedia romántica trata de una novelista que se ve envuelta en una aventura con el modelo de la portada de su última novela.



Llegará a los cines entre marzo y abril del 2022.



Channing Tatum y Sandra Bullock en el rodaje de su próxima película "The Lost City of D" pic.twitter.com/OPOPAM7XDz — La Capital Geek No Way Home🕷️ (@lacapitalgeek) May 28, 2021

'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'

Seguramente una de las más esperadas, tras el éxito de producciones como 'WandaVision' y 'Loki'. La película está dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Benedict Cumberbatch, quien actua junto a Elizabeth Olsen, Benedict Wong , Rachel McAdams, entre otros.



Su estreno será el 6 de mayo de 2022.

📽️ Tras sufrir otro retraso, entre noviembre y diciembre se grabarán nuevos reshoots de 'DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS'. pic.twitter.com/pv6S2DzCMV — Marvel Estrenos 📅 (@MarvelEstrenos) October 25, 2021

Otras películas que se estrenarán

Estas son otras de las producciones que llegan en el 2022:



- 'Aquaman and the Lost Kingdom'

- 'Thor: Love and Thunder'

- 'The Flash'

- 'Licorice Pizza'

- 'Misión: Imposible 7'

- 'Black Phone'

- 'Red'

- 'Downton Abbey 2'

- 'Bullet train'

- 'Sonic, la película 2'

- 'The Northman'

-'The Unbearable Weight of Massive Talent'

- 'Una rubia muy legal 3'

- 'John Wick: Chapter 4'

- 'Elvis'

- 'Jurassic World: Dominion'

- 'Lightyear'

- 'Black Panther: Wakanda Forever'

- 'Disenchanted'

