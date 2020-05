Cine gratis durante diez días, cortesía de los más grandes festivales

La vida da muchas vueltas: el Festival de Cine de Cannes se negó durante muchos años a incluir en su programación títulos que no fueran a ser exhibidos en las salas en Francia. La palabra streaming era casi un insulto para este prestigioso evento cinematográfico. Reciente y sonado fue el caso de Roma, la multipremiada película de Alfonso Cuarón, a la que no incluyeron los curadores galos porque llegó directamente a Netflix, sin pasar por la gran pantalla.



Hoy, todo el derroche de las alfombras, las estrellas que las recorrían, las reuniones de la industria y los teatros abarrotados quedó en espera. Este 2020 no serán posibles debido a la cancelación del festival, habitual en las fechas de mayo. Los organizadores habían imaginado poder llevar a cabo su edición 73 entre junio y julio, lo cual tampoco será viable.



Irónicamente, este año, el streaming será la conexión de Cannes con su gente: los profesionales y los amantes del cine. El más importante certamen en su categoría se ha rendido a lo digital e integra el cartel de We Are One: Global Film Festival, que proyectará gratuitamente en YouTube películas y charlas con invitados en un evento sin precedentes.

Entre el 29 de mayo y el 7 de junio, la curaduría de Cannes se sumará a la de otros 19 festivales: Berlín, Londres, Venecia, Guadalajara, Nueva York, Locarno, Toronto, San Sebastián, Sundance, Annecy (especializado en animación), Macao, Jerusalén, Bombay, Karlovy Vary, Róterdam, Tribeca, Sarajevo, Sídney y Tokio.



Ante la imposibilidad de la mayoría de llevarse a cabo –algunos, como Tokio, San Sebastián y Toronto, aún conservan sus esperanzas de realizarse en el segundo semestre del año–, los organizadores de dichos certámenes se unieron para materializar el sueño de muchos cinéfilos, esta vez no en una sala con pantalla grande y cientos de sillas, sino en casa.



Nashen Moodley, director del Festival de Sídney, comentó que “We Are One es una verdadera delicia colaborativa, una celebración de la unión entre grandes festivales para celebrar a nuestra comunidad internacional de contadores de historia y a las audiencias”.

Hasta el momento no se ha revelado la programación oficial de We Are One, pero en su canal oficial ya se anuncia que habrá importantes invitados. La idea es que quienes ingresen a disfrutar de las películas y las charlas hagan aportes voluntarios en dinero, cuyo destino será la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su la lucha contra la covid-19.



Entre las producciones estimadas para esos diez días habrá cortometrajes, animación, documentales y largometrajes de ficción.



“Frecuentemente hablamos del poderoso rol de las películas para inspirar y unir a las personas más allá de las diferencias y las fronteras, para ayudar a sanar el mundo. Y todo lo que el mundo necesita en este momento es estar saludable”, expresó Jane Rosenthal, cofundadora y CEO del Festival de Tribeca.

We Are One busca obtener la atención que lograron lanzamientos en streaming como la animación infantil Trolls World Tour, de Dream-Works, que estaba prevista para llegar a los teatros en abril, pero que ante la emergencia sanitaria mundial por el coronavirus se estrenó bajo la modalidad de alquiler digital.



Para poder verla debían pagarse 20 dólares. Así ha recaudado, hasta el momento, 100 millones de dólares, lo que demuestra que es posible convertirse en un fenómeno comercial con las salas de cines cerradas.



El mismo camino siguió la nueva película de Scooby Doo, titulada Scoob!, que llegó directamente para alquiler o compra en distintos sitios en línea, desde el pasado 15 de mayo.



Pierre Lescure y Thierry Frémaux, presidente y delegado general del Festival de Cannes, respectivamente, expresaron: “Estamos orgullosos de compartir con nuestros pares para destacar filmes y el talento extraordinario de las producciones, que les permitan a la audiencias experimentar los matices de las narraciones de todo el mundo, así como las personalidades artísticas de cada festival”.

