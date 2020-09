'La Mostra', el festival de cine donde brillan los tapabocas

La Mostra de cine de Venecia, uno de los encuentros más importantes del séptimo arte en la ciudad famosa por su Carnaval de Máscaras tiene este año no solo el título de ser el primer festival de cine de la pandemia, sino que será recordado por ser un encuentro en el que las estrellas y los realizadores han tenido que compartir el protagonismo con las mascarillas pero quirúrgicas y de diseño.



No fue raro ver a Pedro Almódovar presentar su cortometraje 'La voz humana' y caminar por la alfombra roja con medio rostro tapado por este accesorio imprescindible de la nueva normalidad.



Tal vez lo extraño era no poder ser testigo de la felicidad y la sonrisa que esbozó debajo de la tela que cubría su boca en algunos momentos de su encuentro con el público.

Pedro Almodóvar presentó un cortometraje y siguió todas las recomendaciones para protegerse. Foto:

Por su parte la actriz británica Tilda Swinton llamó la atención por los diseños de sus mascarillas. Swinton, que recibido el León de Oro honorífico de la Mostra de cine protagonizó el corto de Almodóvar y fue una de las estrellas que, como siempre llamó la atención. Ella está acostumbrada a eso y a lograr que cualquier cosa que luzca adquiera un sentido estético o visual diferente. Esta vez no fue la excepción.

La actriz Cate Blanchett, preidenta del jurado del certamen, mira a su compañero Matt Dillon en una de las funciones. Foto: EFE

La Mostra está revelando un escenario insólito, a pesar de que toda la parafernalia de bioseguridad ha logrado meterse en la rutina de todo el mundo. Sin embargo, no deja de ser extraño ver a intérpretes y creadores de mundos fantásticos o apocalípticos en la ficción, ser parte de un mundo en el que por momentos no existen las bocas o ciertos gestos.

Cate Blanchett asegura su sencillo tapabocas. Foto: AFP



Un mundo en el que también Cate Blanchett, directora del jurado de este año en Venecia, ha tenido que deliberar con sus compañeros guardando la distancia y con una mascarilla blanca tradicional. No debe ser fácil el debate y la retroalimentación cuando se trata de cualificar una historia o una actuación. Las emociones y opiniones no deben ser fáciles de expresar, pero Blanchett y su equipo no se dan por vencidos.



Como tampoco el público, los fanáticos, quienes parecen seguir el ejemplo de sus estrellas favoritos. Grupos agolpados en barreras que separan las alfombras rojas saludan con mayor esfuerzo a los actores.

Unos tienen tapabocas sencillos, mientras otros los asumen como parte esencial de ese mundo de fantasía

TWITTER

Unos tienen tapabocas sencillos, mientras otros asumen el nuevo accesorio como parte esencial de ese mundo de fantasía del que se quieren contagiar un poco en la Mostra.



Ellos también quieren llamar la atención y brillar, al punto de crear vestimentas muy elaboradas con mascarillas que parecen de un cuento de ciencia ficción. No sería raro que los ojos y la profundidad de la mirada también tenga su protagonismo en este festival.

Una fanática intenta tener el mejor ángulo de su artista favorito mientras luce una mascarilla de alta gama. Foto: EFE

También se han visto máscaras con diseños sencillos y otros vanguardistas, como el que también llevó la misma Tilda Swinton en la ceremonia de apertura de la Mostra: Tenía forma de mariposa y brilló tanto como la actriz cuando se la puso varias veces entre los ojos y la boca. Quizá emulando la estética de los verdaderos tapabocas.

Tilda Swinton posa con un reconocimiento y lo pone entre sus ojos y su boca para estar acorde con los cánones estéticos que planteó la pandemia. ​ Foto: EFE

Una invitada llevó el asunto de las máscarillas a un nivel más alto. Foto: EFE

En las fiestas no solo se han servido unos cuantos vinos, hay termómetros digitales y una distancia adecuada entre los invitados tanto en las celebraciones como en las sesiones fotográficas con las estrellas de las películas participantes . La fiesta se debe llevar con cuidado.

Los actores del filme francés 'Amants' siguieron las reglas del distanciamiento social. Foto: EFE

"Este año en Venecia confundieron el festival con el carnaval: estamos como en un baile de máscaras", bromeaba un periodista italiano con un colega. "Espero que todos respeten las reglas", decía Roberta Zoppé, del bar "La Dolce Vita", donde vende helados desde hace cerca de diez años y ha sido testigo de este encuentro con el cine en otras circunstancias .

Este año en Venecia confundieron el festival con el carnaval: estamos como en un baile de máscaras

TWITTER

Alberto Barbera, el director de la Mostra, con su impecable elegancia, no ha parado de conceder entrevistas a medios de todo el mundo que fueron a ver cine y también a experimentar lo que siente estar en un encuentro internacional tras el confinamiento. De todos modos no se pierde el glamour y ese aire de banalidad que se equilibra con la belleza de muchas de las películas y el un poco del brillo de la farándula o el revuelo de asistentes como la modelo argentina Georgina Rodriguez, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, quien se robó muchas miradas y lució como en pasarela un tapabocas acorde con su vestido

La modelo argentina Georgina Rodriguez. Foto: EFE

La decisión de celebrarlo contra viento y marea suscita escepticismo a algunos venecianos. Es el caso de Walter, conductor de un taxi acuático, que prefiere permanecer en el anonimato.



"Casi no hay películas, solo unas pocas producciones italianas. Es un festival político, que tenía que realizarse pase lo que pase, incluso sin contenido, para demostrar que Venecia sigue viva".



Sin embargo, para el director italiano Danielle Luchetti, quien presentó la película 'Lazos' no hay tanto cine como se quisiera, pero hay películas y eso lo cambia todo.



"Teníamos miedo de que el cine se extinguiera, en cambio, durante la cuarentena por el coronavirus el cine nos dio consuelo, era la luz al fondo del túnel”, expresó. "Hoy somos conscientes de algo más: las películas, las series, las novelas, son indispensables en nuestras vidas. Larga vida a los festivales", recalcó.

