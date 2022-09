Tess Marshall acaba de llegar a un pequeño pueblo para asistir a una capacitación; hoteles y hostales están al tope, así que lo único disponible es una antigua casa de familia disponible por internet. Es tarde y está cansada. Su sorpresa es mayúscula cuando al golpear se entera de que el lugar ha sido alquilado a otra persona. No hay mucho qué hacer, pero en contra de su sentido de conservación, decide pasar allí la noche.

“La inspiración para hacer esta película, era solo la idea de sorprenderme a mí mismo, llegué a la idea de que existiera en la película una doble reserva de Airbnb de la misma casa y que en ese escenario cualquier mujer tendría que decidir si se queda en la casa con un hombre que no conoce o si duerme en su carro. Esa sería una difícil decisión para cualquiera. Yo sabía que podía traer mucha atención a ese escenario. Mientras la escribía pensé que si no había la posibilidad de que yo supiera qué iba a pasar tampoco lo sabría la audiencia, por lo que me dejé llevar y me sorprendí”, contó Zach Cregger, director y guionista de Bárbaro, el nuevo filme de terror que acaba de estrenarse.



Este relato evoca los sustos clásicos del cine de terror, apegados a los momentos de suspenso y las criaturas inesperadas, así como a repentinos momentos de humor.

“Pienso que el balance del humor en el terror no es tan difícil de encontrar cómo parece, por qué hay cosas muy similares en la anatomía de estos dos géneros. Como el hecho de crear tensión, del uso de los tiempos y de buscar lo que el espectador espera ver. Siento que he trabajado mucho estos temas en mi experiencia con la comedia. Yo solo me dediqué a escribir algo que fuera muy divertido y confié mucho en mi mismo. Traté de no pensar mucho si se estaba yendo mucho en una dirección o en la otra, simplemente me dejé llevar y lo resolví”, explicó.

Georgina Campbell en una escena de Bárbaro'. Foto: 20th Century Studios

Reconocido como actor, con una treintena de títulos, Zach Cregger escogió a Georgina Campbell, Bill Skarsgård –el aterrador It- y Justin Long como los protagonistas de su segundo largometraje. “Georgina Campbell (Tess) era la actriz perfecta, porque es demasiado talentosa, nunca tiene un mal momento y es demasiado empática. Es demasiado fácil trabajar con ella y acompañarla en su proceso. Yo sabía que mi película iba a estar en muy buenas manos cuando ella firmó y aceptó el papel”, expuso.

Bárbaro ya se encuentra en las principales salas de cine del país. “Cuando ves una película de terror en cine y sobre todo una cómo esta que es muy sorprendente y tiene muchos momentos impactantes, la experiencia en comunidad la hace exponencialmente más divertida, que verla solo en tu casa. Así que ve a cine y disfruta de la experiencia completa”.



