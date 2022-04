El año próximo se cumplirá un siglo de la primera versión, en cine mudo, de Los diez mandamientos, del director y productor Cecil B. DeMille, apodado Míster Hollywood.



“Se concedía un premio de mil dólares a la mejor idea para una película (…) me sorprendió el gran número de personas que proponían un tema religioso: Los diez mandamientos (…) Aquella era una idea. Una idea más grande que cualquier otra que yo hubiera intentado llevar a la pantalla y me hacía recordar que yo era hijo de Henry DeMille, que nos leía diariamente la Biblia”, contó en su Autobiografía.

El tema bíblico ha sido una rica veta de la industria, que no ha cesado de explotar los asuntos más diversos del libro sagrado, desde la época del cine silente. Los propios Auguste y Louis Lumière, pioneros del nuevo arte, ya para 1898 habían filmado una primera vida y pasión de Jesucristo.



Hoy, por esta temporada, se siguen presentando en los canales de televisión clásicos inolvidables como El rey de reyes, Ben-Hur, Quo Vadis, La historia más grande jamás contada, El manto sagrado, Sodoma y Gomorra, para mencionar tan solo algunos títulos, hasta llegar a otros un poco más recientes, como La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, y La pasión de Cristo, de Mel Gibson.



Cecil B. DeMille fue quizás el máximo impulsador de esta clase de cine, cuyas narraciones conoció en el seno de una familia episcopal que leía la Biblia antes de irse a dormir, en Ashfield, Massachusetts, donde nació el 12 de agosto de 1881.

Cecil B. DeMille fue tan importante en la industria del cine que lo apodaron Míster Hollywood. Foto: iStock

De sus padres, que se dedicaban a escribir y presentar obras de teatro, aprendió los rudimentos de la actuación y dirección, trabajando para ellos en su compañía teatral. Con ese bagaje, en 1914, fundó la productora Players Lasky -con Jesse L. Lasky y Samuel Goldwyn-, que después se convertiría en Estudios Paramount, con la que dirigió The Squaw Man, su primer éxito de taquilla. Fue la segunda película rodada en la naciente Hollywood, la ‘fábrica de los sueños’, que DeMille contribuyó a construir.



En 1923, su inicial versión de Los diez mandamientos gozó de gran éxito de taquilla, éxito que tenía calculado pues tenía la afición de sondear al público sobre sus preferencias. En años posteriores sumó El rey de reyes (1927), El signo de la cruz (1932), Cleopatra (1934), Las cruzadas (1935), Sansón y Dalila (1949) y por último, otra vez, Los diez mandamientos (1956), fiel a su divisa de que “al público le interesan las personas y no las masas anónimas”, sujetos “a quienes poder amar u odiar, destinos que pueda sentir personalmente suyos”.



Con su nombre se creó, en 1952, el Óscar a la consagración de una vida al cine. “Pocos hombres en la órbita cinematográfica ejemplifican la continuidad como Cecil B. DeMille, que desde 1914 hasta 1956 se mantuvo imbatido en brillante primacía. Setenta películas en cuarenta y dos años de labor no es cifra vana; menos aun serlo que de esas setenta obras haya varias que permanecen como sólidos pilares en la marcha ascendente del cine”, anotó Carlos Fernández Cuenca, director de la Filmoteca Nacional de España.

Los diez mandamientos, que narra la vida de Moisés, se filmó en Vista Visión y en Technicolor. Su rodaje, que duró seis meses, finalizó el 13 de agosto de 1955 y costó 13 millones de dólares. La proyección toma tres horas y media y, por razones de posproducción y lanzamiento, se estrenó en Nueva York, el 8 de noviembre de 1956.



Gracias a su Autobiografía (Argos, 1960), finalizada poco antes de morir, el 21 de enero de 1959, podemos conocer de primera mano los detalles culminantes de su realización: “Cuanto yo haya escrito respecto a la preparación de una película puede aplicarse a la de Los diez mandamientos, pero debe multiplicarse por diez. ¿Cómo puede fotografiarse la dirección y potente acción de Dios? ¿Cómo, si uno se atreve a ello, puede reproducirse la propia voz del Señor?”, afirma en sus memorias, al recordar las dificultades que afrontó en su filmación.



“El guion tardó tres años en escribirse –prosigue DeMille–. Entre tanto, Edith Head y su personal diseñaban vestidos, John Fulton se disponía sosegadamente a dividir las aguas del mar Rojo, Leroy Prinz estudiaba las pinturas egipcias de cuatro mil años de antigüedad para preparar una auténtica coreografía y Elmer Bernstein, joven compositor, cuya mente coincide plenamente con la mía, trabajaba en la parte musical”.

En torno a la escogencia de los actores principales, relata que nunca tuvo duda. En la designación del papel de Moisés le bastó comparar una foto de Charlton Heston, con barbas, con una imagen de la famosa escultura del Moisés de Miguel Ángel. Lo mismo afirma que pasó con Ramsés II y el actor Yul Brynner, que tenía la misma fuerza dramática que Moisés. Solo tuvo que echarle una ojeada en El rey y yo, en plena actuación en Broadway.



Otro tanto aconteció con Anne Baxter en el papel de la Nefertiti, por su belleza y, además, por su Óscar a mejor actriz secundaria en El filo de la navaja (1946). Con Séfora, la esposa de Moisés, la selección fue más difícil. Se tuvo que hacer una audición a un centenar de aspirantes y la ganadora fue Yvonne de Carlo “por su profundo alcance emotivo”.



Y en lo tocante a las locaciones, no dudó de que debía rodarse en tierras egipcias, en los lugares donde los hechos se llevaron a cabo. En esos parajes –allí sufrió un preinfarto que lo alejó por tres días de los sets de filmación– se filmaron todas las escenas del Éxodo, en medio del calor abrasador del valle del Nilo, a diferencia de la anterior versión, que fue filmada en el desierto de Nevada (EE. UU.).

Sus biógrafos dicen que era muy meticuloso con la selección de los miles de extras, a quienes personalmente cuadraba frente a la cámara. Como ejemplo de ello está la impresionante escena de la salida del pueblo judío de Egipto.



¿A qué se debe su vigencia imbatible, casi 70 años después? Gracias a su arraigo en el gusto popular triunfaron y siguieron adelante, aunque otras naufragaron, como fue el caso emblemático de Cleopatra (1963), de Joseph L. Mankiewicz, producida por la 20th Century Fox, con las dificultades que afrontó –al borde de la quiebra– para recaudar su enorme costo y para tratar lograr márgenes de ganancia.



La receta exitosa sigue funcionando en la retina de los espectadores: “Lo maravilloso superaba el contenido sacro. Mostraba una fantasía tan opulenta que, si veías sus películas de niño, se quedaban contigo de por vida”, sostiene Martin Scorsese, el mismo de La última tentación de Cristo (1988).



“La fórmula que DeMille aplicaba a estas películas religiosas resultaba infalible en la taquilla: mostraba a lo grande los pecados humanos, que tanto despertaba el morbo del espectador y hacía que los pecadores pagaran por ellos, antes de que acabara la película”, sintetiza certeramente Héctor Llanos Martínez, en El País de Madrid (España).

Rambal, el Cristo hispanoazteca

La película El mártir del calvario se basó en la pieza teatral homónima de Emilio Gómez y Luis de Grajales, estrenada en Madrid (España), el 11 de marzo de 1926, por la compañía de su padre, el también actor Enrique Rambal García.



A raíz del éxito en teatro, según Francisca Ferrer Gimeno en su tesis ‘Enrique Rambal y el melodrama’ (U. de Valencia, 2008), Oro Films de México le encargó la filmación al director español Miguel Morayta –republicano exiliado en México–, con la condición de que Enrique Rambal hijo encarnara a Jesús. La cinta, en blanco y negro, se estrenó el 2 de abril de 1952, Miércoles Santo, en el teatro Arcadia, con aforo de 1.500 butacas.



Permaneció un mes en cartelera y hasta llegó a ser nominada al Festival de Cannes.

Por razones económicas, se rodó totalmente en los foros de los Estudios Tepeyac de Ciudad de México, los mismos donde se filmó Los olvidados, el clásico de Luis Buñuel. Desde entonces, se convirtió, literalmente, en película ‘de culto’, no tanto para los cineastas como para los creyentes.



Más tarde llegó la buena nueva de que la pieza teatral había sido convertida en película. La empresa adquirió las copias suficientes para cubrir todo el territorio nacional.

Rambal, en la última cena. Para darle realismo al momento de cargar la cruz, que no era de utilería, debió someterse a un régimen de ejercicios. Foto: iStock

Cine Colombia estrenó primero la pieza teatral de la compañía de Enrique Rambal en el Teatro Colón de Bogotá, el 30 de marzo de 1950, Jueves Santo, con funciones agotadas, pese a lo cual fue numeroso el público que se quedó sin verla.



Y, para la Semana Santa de 1956, estrenó la película en simultáneo en tres funciones diarias, que se agotaron rápidamente, en cinco teatros (El Cid, Palermo, Ayacucho, Roma y Tirso de Molina) de Bogotá. Y no contenta con lo anterior, la empresa hizo una simultánea, con la mayoría de las salas de cine, en todo el país. Simultáneas que repitió religiosamente, en los días santos de cada año.



Ninguna población que tuviera un cine se quedó sin verla. El mártir del calvario conmovió a los fervorosos católicos de Latinoamérica. “Todo de una manera sencilla y directa para que el espectador sufriera, llorara y se acongojara, para que sintiera por dentro el dolor y el padecimiento que había vivido Jesús”, escribió el crítico Rienzi Pared Pérez en El Listín de Santo Domingo, de República Dominicana. Se dice que el público apoyó desde el comienzo la cinta porque los actores hablaban con acento español, al cual se asociaba con la traída del catolicismo a América. El actor Valenciano José Baviera encarnó a Poncio Pilatos por cuarta vez en su vida. Y Rambal se sometió a un régimen estricto de ejercicio para poder cargar la cruz, que no era de utilería.



HUMBERTO VÉLEZ CORONADO

Para EL TIEMPO