El encanto de Charlie Chaplin conquistó la virtualidad

¿Cuál es el encanto que tienen las películas de Chaplin? Considerado como uno de los cómicos inolvidables en la historia de la gran pantalla, marcó un hito con sus personajes, especialmente, con Charlot, protagonista de algunos de sus más recordados filmes.



Su humor, el sentido crítico de sus historias que abordan aspectos sociales y políticos, y sobre todo la sensibilidad por los demás son algunos de los elementos que brillan en la obra de Charlie Chaplin.



Gracias a la virtualidad, la plataforma Cineco Plus recoge diez producciones icónicas de su carrera, que estarán disponibles hasta final de año.



El niño, Una mujer de París, El circo, Luces de la ciudad, Tiempos modernos, El gran dictador, Monsieur Verdoux, Candilejas, Un rey en Nueva York y Revista Chaplin, una recopilación de tres cortos silentes que fueron escogidos por el mismo actor, en 1959, para ser remasterizados con audio. Se trata de los títulos Vida de perros (A Dog’s Life), Armas al hombro (Shoulder Arms) y El peregrino (The Pilgrim).

'Luces de la ciudad', película de 1931. Foto: Cine Colombia

“Una mujer de París fue el primer drama de Charles Chaplin y la primera cinta dirigida y escrita por él que no lo incluye como protagonista (aunque llega a hacer una fugaz aparición). Sin embargo, el público no aceptó el cambio de Charlie al drama y tampoco perdonó que no apareciera en su película. El resultado fue el primer fracaso de taquilla para el comediante”, escribió en su blog el crítico de cine André Didyme-Dôme.



Las películas de Chaplin se pueden ver en Cineco Plus de forma individual o por colecciones: tres en total, cada una de cuatro títulos.

