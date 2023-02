Música, folclor, rituales, comida…el Caribe colombiano se cuela entre los filtros en blanco y negro de una película marcada por el luto y la resiliencia. El espectador observa a través de la mirada de Manuela, una mujer joven, madre de tres hijos a quien le han asesinado su marido e intenta empezar de nuevo junto a su madre, en las profundidades de la Serranía del Perijá, en el Cesar. Pero la vida parece ser un largo y permanente gris, casi negro, para ella. El ahogamiento de su hijo mayor recién ha llegado al lugar hace que el dolor la penetre nuevamente hasta los huesos. Tierra quebrá es la muestra de esa tristeza infinita de una madre que necesita remendar los pedazos de corazón que le quedan para poder seguir viviendo.

“Manuela es la representación de muchas madres, de mi maternidad, de esa en la que nos cuesta soltar porque asimilar la muerte es muy complejo. Ella es la resistencia del dolor, porque esa es la naturaleza de una mamá, es el dibujo de ese dolor, de esas mujeres que deben seguir mostrándose fuertes para mantener a la familia”, cuenta la directora y guionista Nina Marín que tiene a cuestas varios cortos y que con este filme se estrena en el largometraje.

Abogada “porque le tocó”, Nina abandonó las leyes y se dedicó a lo que amaba: el arte dramático, primero como actriz de teatro y después en la escritura para cine y en la dirección de actores (estudió en San Antonio de los Baños, Cuba). “Todo eso ha nutrido el proceso y el entendimiento, esto del arte que trata de dibujar la vida”, dice.



Pero Tierra quebrá va más allá y explora el amor, la traición y la tragedia, el misticismo alrededor de la muerte, la esperanza marcada por lo prohibido y la violencia de una tierra rica y privilegiada, que aturde con su estela de muerte a lo lejos y acecha con llevarse el último aliento de vida.

Esta película tiene unos ingredientes que podrían parecer difíciles de fusionar: la violencia de este país, la traición y el amor, el dolor de la pérdida, las variadas tradiciones de su región .¿Cómo fue ese proceso?



El proceso fue tratar de ver el cine como la vida misma, poner en la estantería a la hora de construir el guion, porque no creo que hacer cine de un solo tema ni en las fórmulas, como en la vida estamos abocados a tomar decisiones, asediados por situaciones donde nos atraviesa el amor, la pérdida, las tradiciones. Me senté a escribir personajes con voces poderosas, la traición de un esposo, una abuela que pasa su duelo en un sentido místico, algo muy común en estas regiones, la violencia que está latente, rugiendo como un perro bravo, sin necesidad de mostrarla, porque ya está tan presente que prefiero que sea así, para eso está el arte cinematográfico y sus recursos visuales, y claro, el amor que lo rige todo.

Hacer una película de estas características, con una temática necesaria pero compleja, es un reto mayúsculo en este país. ¿Por qué hacerla?



Es algo místico, casi que digestivo para mí. Las historias de toda la gente que me rodea estuvieron muy presentes en esos días de construcción del guion, de la puesta en escena, presentes en cómo poner la cámara para dar un discurso cinematográfico. Es un asunto quijotesco hacer cine en una región apartada, fue difícil porque nos tocó buscar mucho personal capacitado pero la idea era que desde los técnicos hasta los artistas estuvieran permeados por ese Caribe colombiano. Son temas muy presentes y universales que debemos manejar no solo como país sino como seres humanos.

Nina Marín (derecha) durante el rodaje. Foto: Marines Films

Quiero rescatar una frase de las muchas impactantes del filme: “La lista de muertos que reclama la noche ya se agotó, nosotros no estamos ahí”. Es muy poderosa y enmarca eso de vivir al límite, en medio de una violencia ajena…



Ese es el momento en el que la violencia que estaba acechando a los personajes hace presencia de manera imponente, a través de esos testigos de una masacre, es lo que nos pasa a los colombianos nos convertimos en testigos del alma de ver a muchas personas padeciendo esa violencia y nos tenemos que quedar aquí, quietos. Esa frase la usaban mi mamá y mi abuela, es que de alguna manera todos como seres humanos estamos viviendo al límite. Y aquí se transforma en una figura poética, porque el cine es para hacer poesía. De hecho mi familia vivió al límite cuando sentimos el agobio de la violencia allá en La Guajira.

Usted es abogada. ¿Ha sido clave eso al momento de escribir sus historias?

Sí. Me tocó ser abogada por un tema familiar, pero no podía resistir mi vida en una oficina, viéndoles la cara a un juez, a víctimas, a clientes…sentí un poco el peso de la vida en el derecho y encontré el alivio en el arte dramático.

Ana Elvira Diaz es Elba, la abuela y eje de la familia. Foto: Marines Films

Hablemos del blanco y negro, y de la decisión de usarlo.

Es la mirada enlutada de Manuela, es el alma de Elba (su mamá), que vive en medio de grises por su entorno. Y fue una decisión compleja, porque podríamos pagar el precio de esa elección, pero soy una artista convencida de su voz por encima de la imposición del mundo.

Hay muchas cosas para leer en su película, pero, ¿cuál es ese mensaje que le gustaría que la gente se apropiara?



La muerte no es fácil asumirla, siempre nos inventamos miles de cosas para confrontarla, pero así es la vida, los seres humanos somos complejos, le damos una connotación mística, celestial o infernal, pero es el hecho real de perder a alguien y confrontar el dolor. Ese es el mensaje, cómo la evadimos, no estamos exentos de que pasen muchas cosas, que también hay fiesta tras la muerte, y la idea es que la gente no se quede solamente con el blanco y negro, sino con el color nostálgico del Caribe colombiano.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

​@CulturaET

