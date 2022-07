Hasta el sábado 16 de julio, estudiantes, realizadores, productores, compradores, guionistas y técnicos de la industria audiovisual se reúnen en la 13° edición del BAM, Bogotá Audiovisual Market, que ha tenido una versión híbrida (virtual y presencial).

El mercado es organizado por Proimágenes Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá, y cuenta con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC).



Desde el 11 de julio empezaron los encuentros virtuales y a partir del jueves 14 serán los eventos presenciales. El jueves 14 de julio se realizará el masterclass 'De norte a sur: redes desde el cine étnico y su exploración de nuevos medios', con la participación de Amalia Córdova (Chile, EE. UU.), curadora digital del Center for Folklife and Cultural Heritage, especialista del Film + Video Center del Smithsonian’s National Museum of the American Indian (NMAI) en Nueva York, académica y profesora. Será en el auditorio del Gimnasio Moderno, con entrada libre.



(Además: Harrison Ford cumple 80 años: estos son sus papeles memorables)



El viernes 15 de julio, a las 2:00 p. m., en la sede Chapinero de la Cámara de Comercio de Chapinero, se dictará el taller 'Construir audiencias durante el proceso de creación de contenidos', que explicará cómo armar indicadores de performance, medir y entender métricas a la hora de la creación de contenidos, y buscar tendencias con herramientas abiertas y gratuitas. Con Agustina Lumi (Argentina), productora de cine y televisión, Jefe de Contenido y Marketing en Usheru (Irlanda) y mentora de Series LAB en SANFIC en alianza con Industria (Chile).



Y el sábado 16 de julio será la conferencia 'Y entonces, ¿de qué trata el metaverso y cómo va a cambiar la industria audiovisual?'. En el espacio se intentará explicar qué es ese famoso concepto que no podemos ver, oler ni tocar, pero que parece que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Alejandro Sánchez Pabón (Colombia), diseñador y especialista en arte con nuevos medios, será el encargado de la charla en el Gimnasio Moderno, con entrada libre.

Adicionalmente, en el BAM hay espacios como el Big Top, una feria comercial con la presencia de importantes empresas e instituciones del audiovisual que contribuyen año tras año al crecimiento del BAM; el Lounge, una carpa que centra su agenda alrededor de los temas más actuales de la televisión pública y los canales regionales. También será el lugar de la programación especial para colectivos étnicos, capacidades diversas y la industria en general, y el Food Garden, espacio de la oferta gastronómica para todos los asistentes. Las exhibiciones se realizan en Cine Colombia, C.C. Avenida Chile y Casa ARK (Calle 70 #9-95): se proyectarán 11 películas colombianas de ficción y documental (seis largometrajes y cinco cortometrajes) en etapa de posproducción o que, recién finalizadas, comienzan su camino en la búsqueda de estreno, festivales o agentes de ventas.



Para consultar la programación completa, visite www.bogotamarket.com

