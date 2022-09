La jauría, de Andrés Ramírez, es un relato angustioso: la violencia se respira. No se sabe dónde ni cuándo sucede: la tensión flota en el ambiente de una correccional en medio de la selva, en la que Eliú intenta dejar atrás un siniestro episodio de su vida. Por su lado, Los reyes del mundo, de Laura Mora, apuesta por la esperanza en medio de un presente desolador: cinco chicos de la calle regresan a la tierra de la que fueron despojados sus abuelos, con el ánimo de recuperar lo que les pertenece. Ambas tienen en común a los marginados, los excluidos, a los que buscan su lugar, aquellos que en algunos casos no tienen ni siquiera lo básico: un nombre, una familia, una fecha de nacimiento; son historias crudas y viscerales, marcadas por la poesía y los sueños.

El 2022 ha sido un florecer lento y maravilloso de la industria cinematográfica local: una nueva generación de cineastas se abre paso en los principales festivales del mundo con sus visiones de país, que proyectan en sus producciones y con las que conquistan públicos, críticos y jurados en otras latitudes.



El paisa Theo Montoya fue premiado hace unas semanas por su película ANHELL69 en la 37.ª Semana Internacional de la Crítica de Venecia, certamen paralelo al Festival de cine de Venecia, que terminó el 10 de septiembre. El jurado le concedió una mención especial, además del premio Circolo del Cinema de Verona a la obra “más innovadora” y el Premio Mario Serandrei por su técnica.

'ANHELL 69' del colombiano Theo Montoya. Foto: Cortesía de la producción

“Nunca he entendido muy bien lo de los festivales, entiendo que las personas le ponen más atención a X o Y película cuando va a un determinado festival, a veces es pura suerte. Creo por momentos que mandar una película a un festival de cine es como comprar el Baloto, nunca sabes si te lo vas a ganar. Llevar mis películas a estos lugares es poner en discusión este cine que muy pocas veces es tenido en cuenta”, contó Montoya en una charla con EL TIEMPO.



A principio del año, Andrés Ramírez Pulido hizo lo propio con La jauría, pero en el Festival de Cannes, durante la 61.ª Semana de la Crítica, que se realizó de forma paralela. La historia de estos adolescentes conflictivos que nutren el primer largo del director y guionista también se refiere a cómo crecemos y nos afectan los entornos.

“Todos estamos marcados por nuestra infancia, lo que nos heredaron nuestros padres. Cuando te enfrentas a temprana edad con cosas fuertes como la violencia el abandono y el abuso, cosas que un niño no debería vivir, pues se siente peor. Creo que la película hace un retrato de una generación marcada por la violencia heredada de sus padres y que intentan alejarse de ella... y la historia evidencia que es casi imposible salir de ahí”, afirma Ramírez.

La jauría acaba de ser escogida como la película que representará a Colombia en los Premios Goya. Hace un par de días acabó su paso por el Contemporary World Cinema del Festival de Toronto. Esta semana tendrá su estreno en el Festival de cine Francés en Bogotá y hasta el 24 de septiembre participa en los Horizontes Latinos de San Sebastián, que cumple 70 años de existencia.



“Para mí, la violencia es como un ente que busca encarnarse en cuerpos y momentos de la historia de la humanidad, y lo que hago con la película es alejarme de cualquier contexto y hecho concreto de violencia en Colombia. La jauría es una historia de ficción pura, de un chico que comete un asesinato y va a una cárcel, un lugar atemporal y sin espacio específico. No sabemos cuándo ni dónde sucede”, agrega Ramírez.

'La jauría', de Andrés Ramírez Pulido. Foto: Valiente Gracia Alta Rocca Films

Por su lado, Laura Mora regresa con Los reyes del mundo, su segundo largometraje. Con Matar a Jesús, la directora paisa se coronó como la reina del cine local con una historia sobre una joven que se cruza con el sicario de su padre e intenta entablar una relación con él, que reveló su estilo directo, doloroso, pero lleno de honestidad, y algo de rebeldía. Los reyes del mundo sigue esa misma senda: “El carácter romántico que hay en lo subversivo y lo desobediente”, dice Mora.



“No sé cuánta gente nos dijo que no podíamos rodar en el Bajo Cauca, pero nunca desistí. Ese es quizás el primer acto político de esta película, creo yo. Demostrar que no debería haber territorios vetados, que no podemos imposibilitar a nadie el acercamiento a la belleza, eso también es un acto de resistencia. A su vez, constatar que de alguna manera el poder de los violentos también radica en la construcción del rumor mismo de la violencia y que genera tanto miedo que impide la entrada en contacto con el territorio”, agrega.



Los reyes del mundo se encuentra en la competencia oficial de San Sebastián, en España, y pronto participará en el Zurich Film Festival (22 de septiembre-2 octubre) y en el Festival Biarritz Amérique Latine (26 de septiembre al 2 de octubre).

Los protagonistas de su película tienen entre 15 y 22 años, Rá, Sere, Nano, Winny y Culebro, y juntos emprenden un largo viaje hacia la ‘tierra prometida’. Ninguno tiene experiencia en la actuación, pero traen sus experiencias de violencia y, a la vez, su carisma, cariño y belleza.

'Los reyes del mundo' es la segunda película de Laura Mora. Foto: Ciudad Lunar

“Lo más bonito con estos personajes en particular es que son muy distintos los unos a los otros, a pesar de que comparten el venir de lugares muy duros. Sin embargo, debo decir que lo que más me ha sorprendido en este proceso tan largo que llevo con ellos es el reconocimiento del afecto. Me sorprende cuán afectuosos son entre ellos –reconoce la directora–. Esto también es una manera diferente de aproximarse a ese universo masculino. El reconocimiento de los afectos, de la ternura, de la hermandad. Porque a los hombres se les dice, especialmente en nuestro contexto, que tienen que imponerse a la fuerza ante alguien o algo. Para ser hombre tienen que conquistar una esquina o desplazar un territorio, ser patrón, demostrar la fuerza constantemente. Eso hace parte de lo que consideramos masculinidad”.



Los reyes del mundo se estrena en los cines el 13 de octubre, y La jauría, el 20 del mismo mes.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@s0f1c1ta

