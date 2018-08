Cuatro películas colombianas se toman las salas de cine

Hoy es un día muy especial para los fanáticos del cine colombiano: se estrenan cuatro películas nacionales que exploran diferentes géneros y muestran distintas miradas.'Candelaria', 'Tres escapularios', 'Pelucas y Rokanrol' y 'Periodo de prueba' son las producciones que quieren tener la atención del público.

Este es un fenómeno interesante. Se trata de producciones que apuestan por géneros y narrativas muy personales y enfocadas en diferentes gustos. Además, reflejan las posibilidades de una industria y se enfrentan, sin canibalizarse, con propuestas que apuntan a varios públicos y tendencias.



Por ejemplo, Candelaria ofrece un drama con trazos de comedia cotidiana enfocado en la historia de amor de dos adultos mayores que viven en Cuba y a los que la vida les cambia de manera radical por una sorpresa insólita del destino.



Se trata del tercer largometraje del director chocoano Jhonny Hendrix Hinestroza (Choco, Saudó, laberinto de almas ), que con delicadeza logra explorar la belleza de un amor otoñal y el respiro de un nuevo aire como motores de una trama que juega con la ternura, el humor y también la sensualidad.

Los actores cubanos Verónica Lynn y Alden Knight logran una química muy especial como la pareja protagonista de una historia cercana y con una cadencia emocional de principio a fin.



“Alden y yo nos conocemos hace muchos años y hemos trabajado juntos en televisión y mucho más en radio, y como pareja en la ficción, pero yo no sé, cuando llegó para este proyecto yo sentí que era el indicado para la historia”, dijo Veronica Lynn.



La película reivindica el paso del tiempo, el ciclo de vida y hasta la belleza del deterioro, no solo en los personajes sino en el ambiente y en el alma de los protagonistas, una belleza que conlleva un despertar para exorcizar el dolor y apostar por la alegría de una vida que arrebata cosas, pero que no logra quitar la fortaleza, la esperanza y la fuerza por el amor.



Candelaria recibió recientemente el premio en la categoría de mejor película, en el apartado Colombia en Cinta, del Festival Internacional de Cine de Santander.



En otro tono se estrena Tres escapularios, también la tercera película del director Felipe Aljure (La gente de la Universal, El Colombian Dream).



Tres escapularios se rodó en el 2015 y, luego de un ciclo de proyecciones limitado, ahora llega a las salas de cine.



Aljure, quien forjó un lenguaje cargado de humor negro y crítica social en una dinámica cinematográfica potente, regresa con una cinta más sosegada, pero no por eso menos impactante.

La película habla de venganza, redención y reivindicación. Foto: Equipo de Tres escapularios

Mario Duarte dirige y protagoniza esta comedia con sabor urbano. Foto: Alberto Sierra

De otro lado, en un plano más cercano a la comedia romántica popular, también se puede ver Periodo de prueba, en la que Manuel (interpretado por Jimmy Vásquez) intentará quedarse con el puesto de administrador de un restaurante de alta cocina, pero tiene que enfrentarse a otra candidata que le hará la vida imposible.

La trama gira en torno de Nico y Lorena, dos sicarios que tienen que matar a una exmilitante guerrillera.



Pero, más que una radiografía de la violencia, Tres escapularios explora la tensión del encuentro de los protagonistas, quienes poco a poco van transformando sus sentimientos y motivaciones.



La película ganó el premio en la categoría de ficción de la tercera edición del Colombian Film Festival de Nueva York, en el 2015.



Otro estreno es Pelucas y rokanrol, una comedia con sabor urbano, protagonizada y dirigida por Mario Duarte (actor y cantante de la banda bogotana La Derecha), que interpreta a Dino González, un roquero que experimenta en un viaje las desventuras y pequeños triunfos, convirtiéndose casi en el ejemplo de esos personajes que escapan de los moldes y viven entre su amor por el rock y un poco por el pasado.

Comedia romántica, protagonizada por Jimmy Vásquez. Foto: Cortesía de la película

Como siempre, ese principio de que los contrarios se atraen dará paso a situaciones disparatadas para la pareja de enemigos laborales.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA EL TIEMPO

@CulturaET