Cine catastrófico: un mundo sin mujeres y sin pensamientos secretos

¿Qué pasaría si en el mundo nada fuera privado y los pensamientos de todos los humanos se escucharan, literalmente, en voz alta? Cada deseo, cualquier motivo de ansiedad o de temor, las razones del odio o del amor; que todo, absolutamente todo se pudiera escuchar. ¿Enloqueceríamos?



Esa cacofonía, conocida como The Noise (El ruido), es con lo que han tenido que convivir los hombres –los varones– durante años. En ese planeta, conocido como el Nuevo Mundo, ya no hay mujeres. Todas fueron asesinadas, supuestamente por unas criaturas originarias del lugar, mientras un germen infectó a los hombres y los convirtió en seres sin autonomía sobre sus pensamientos. Es el año 2257 y el futuro no puede ser más desolador.



Esa es la premisa de Caos: el inicio (Chaos Walking), una película de acción ubicada en una distopía y basada en el primer libro de la trilogía escrita por Patrick Ness, también responsable de la adaptación de su obra a la pantalla grande. “The Noise es todo lo que piensas, lo que fantaseas, lo que deseas y en lo que crees. Es la mente humana sin edición. La desigualdad entre los sexos, que fue provocada por ese fenómeno, es la historia del Nuevo Mundo, y es una parte muy intensa del filme”, adelanta Ness.

“The Noise es uno de los personajes principales”, confirma Nick Jonas, el cantante y actor que interpreta a Davy en el filme. “Es un diálogo interno que se exterioriza”.

Daisy Ridley, la británica que saltó a la fama gracias a su personaje como Rey en las recientes entregas de la franquicia de Star Wars protagoniza –junto a Tom Holland– Caos: el inicio. “Interpreto a Viola Eade, el personaje que irrumpe en el Nuevo Mundo después de sufrir un accidente en ese lugar que se ha convertido en un desorden; allí conoce a Todd Hewitt (Holland), que ha crecido con la idea de que las mujeres no existen y que lo único que quiere es salir de ahí. Así que básicamente, él elige dejarlo todo para vivir con ella una serie de aventuras y protegerla”, cuenta Ridley.



Para Todd, el impacto es tremendo: las mujeres sí existen. Para el resto de los hombres la presencia de Viola genera sentimientos encontrados, incluso es vista como una amenaza, pues en el lugar hay hechos turbios que no deben salir a la luz. David Prentiss, interpretado por el danés Mads Mikelssen, un hombre ambicioso que lidera la villa de Prentisstown, se convertirá en el principal enemigo y perseguidor de Viola.

“Ella es una chica fuerte, pero tiene momentos de indecisión, tal como le sucede a Todd. Quería que fuera muy humana y complicada porque de eso se tratan los adolescentes: de descubrir que son una contradicción. En el filme ambos están aprendiendo que tienen la capacidad de confiar en alguien más que en ellos mismos, lo cual es un gran paso. Su aventura no se trata de cómo evitar el fracaso; se trata de cómo abordar esas fallas”, explica Ness.



Cynthia Erivo, el español Óscar Jaenada y el mexicano Demián Bichir completan el reparto del filme que dirige Doug Liman, que firma títulos como Al filo del mañana, La identidad Bourne, Señor y señora Smith, Fair Game y Barry Seal: solo en América –esta última de la que se rodaron algunas escenas en Colombia–.



“El reparto de Caos: el inicio es asombroso. Tom es genial y en este trabajo se distancia mucho de lo que hizo en Spider-Man. A Mads ya lo conocía desde la franquicia de Star Wars y Demian es grandioso… todos me hicieron sentir en el set, literalmente como una muñeca”, bromea Ridley.



Chaos Walking es la aclamada trilogía literaria que Ness escribió pensando en un público juvenil. El primer libro –El cuchillo en la mano (The Knife of Never Letting Go, 2008)– es el insumo central de la película que se estrenará en Colombia el jueves 4 de marzo. Los otros dos tomos son La pregunta y la respuesta (The Question and the Answer, 2009) y De hombres a monstruos (Monsters of Men, 2010).

“Al igual que los libros, nuestra película es una aventura de acción increíble, así como una mirada convincente a la política de género”, señala Ridley. “¿Qué pasa si algo drástico le sucede a un género y no al otro? ¿Cómo afecta eso la dinámica dentro de una comunidad?”.



La película evoca títulos con relatos ambientados en futuros catastróficos donde el abuso de la tecnología ha sobrepasado los límites y ya no existe el concepto de privacidad como Blade Runner, Metrópolis, Los juegos del hambre, Battle Royale, Brasil o 1984, o algunos de los más memorables episodios de la serie de Netflix Black Mirror.

Caos: el inicio plantea una interesante mirada al comportamiento de las redes sociales y su profundo impacto en la sociedad. “Aquí la gente publica cosas sin pensar en las repercusiones. El filme refleja ese estado actual que vivimos de sobreinformación”, agrega la protagonista.

