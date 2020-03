Cine Colombia anuncia cierre total de salas de cine por coronavirus

Munir Falah, presidente de Cine Colombia anunció este sábado el cierre total de las salas de cine en el país por cuenta de la pandemia del coronavirus.

"CINE COLOMBIA ha tomado la decisión de cerrar el 100% de sus Multiplex y sus salas de cine. Esta es una medida preventiva, colocando el bienestar de todos los colombianos por encima de intereses particulares", indicó el directivo.



Así mismo, Falah agregó que en el trascurso del día la entidad estará emitiendo un comunicado oficial para ampliar la información respecto a la medida.

CINE COLOMBIA ha tomado la decisión de cerrar el 100% de sus Multiplex y sus salas de cine.



Esta es una medida preventiva, colocando el bienestar de todos los colombianos por encima de intereses particulares.



Próximamente expediremos un comunicado ampliando la información. — Munir Falah (@MunirFalah) March 14, 2020

Precisamente esta semana, Falah aseguró a EL TIEMPO que, de ser necesario y por el bien de los colombianos, no le iba a temblar el pulso para cerrar las salas



"Créame que no me temblaría el pulso para cerrar las salas de cine en beneficio del público y todos los colombianos", dijo.



EL TIEMPO