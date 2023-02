No es fácil encontrar la película adecuada en el enorme universo de la animación infantil. A continuación, hicimos una selección de títulos para los más chiquis de la casa, que pueden ser vista por toda la familia pero que los niños disfrutarán hasta los créditos; sobre todo, esas películas que les dejarán algo para pensar, preguntar y desear, como es habitual, volver a verlas una y otra vez.



'Cómo entrenar a tu dragón' (2010)

La historia de una amistad improbable entre el adolescente más débil de una poderosa isla vikinga y un dragón furia negra –la raza más exótica y temida del lugar- es el eje argumental de este filme, el decimonoveno de los estudios Dreamworks (Universal Pictures). El encuentro de Hipo y Chimuelo, dos seres solitarios, criticados y hasta perseguidos, se convierte en la herramienta para fortalecerse y demostrar de lo que son capaces. Sin embargo, exponer la mayor razón para ver esta película es revelar el spoiler más grande. Aquí, además de una oda a la amistad y la lealtad, se demuestra que una discapacidad no es un obstáculo para lograr lo que se propone

Cómo entrenar a tu dragón fue la puerta para una exitosa franquicia que incluye dos películas más y cinco cortometrajes: Legend of the Boneknapper Dragon (2010), Book of Dragons (2010), Gift of the Night Fury (2011), Dawn of the Dragon Racers (2014) y Cómo entrenar a tu dragón: regreso a casa (2019).

Disponible en Netflix, la historia se basa en los libros y personajes creados por la británica Cressida Cowell.

'Toy Story 3' (2010)

La saga protagonizada por Andy y sus juguetes Woody y Buzz Lightyear que Pixar presentó en 1995 y que revolucionó la técnica para producir películas animadas es de las mejor realizadas en la historia del cine.



Las cuatro cintas que la integran no tienen detalle flojo, están llenas de humor y referencias para todas las edades y de mensajes positivos para los más pequeños; sin embargo, la tercera parte es la más desgarradora y significativa. Pixar, hoy propiedad de Disney, se ha especializado en hacer historias para niños repletas de una sensibilidad impresionante.



En Toy Story 3 (2010) llega el momento que los juguetes han temido durante toda su existencia: Andy ha crecido y se va a la universidad, la separación es inminente y los acecha la incertidumbre sobre si irán a la basura o serán donados. La película está llena de momentos que hacen llorar al más fuerte –como ese en el que los muñecos se preparan para caer en un horno hirviendo-. Pero la escena final es cumbre y el efecto que logra es tal que deja la nostalgia desbordada y los ojos aguados.



Obtuvo dos premios Óscar en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original. Además, fue nominada a Mejor Película, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Guion Adaptado. Se encuentra disponible en Disney +

'Big Hero 6' (2014)

El duelo por el fallecimiento de un ser amado es de las cosas más duras de enfrentar y acompañar en un niño. Esta historia que en español se conoció como Grandes héroes aborda la genialidad de un pequeño para los temas tecnológicos, pero sobre todo, el dolor por la muerte de su hermano en una explosión.



Otra vez Pixar la saca del estadio con un relato profundo en el que un preadolescente sigue la senda de su hermano mayor y pone en funcionamiento su mayor invento: Baymax, un robot enfermero programado para ayudar a las personas.



Big Hero 6 está basada en el cómic homónimo de Marvel y fue la primera película de Disney Animation Studios en inspirarse en uno de los personajes de la icónica casa de cómics. Ganadora del Óscar a la mejor cinta animada en el 2015 se puede ver en Disney +.

'Mi vecino Totoro' (1988)

Si bien Disney y Pixar tienen la corona en este campo de la animación, hay otras producciones que exploran una estética diferente, un mensaje sobre la cultura de los países donde se producen y una historia bellísima que jamás se olvida.



Es el caso de esta película de 1988, escrita y dirigida por el maestro Hayao Miyazaki y original del Studio Ghibli. Dos hermanitas se mudan con su familia a una nueva aldea cerca de un bosque en Japón. Allí conocen a un ser fantástico, de apariencia felina, que agrupa a los espíritus del bosque y que las acompaña a descubrir y enfrentar sus temores.



El éxito de Totoro fue mundial y su figura se convirtió en un ícono de la cultura popular y en símbolo de la animación japonesa. Con el estreno de esta película, Ghibli abrió otra forma de recaudo más allá de la taquilla que no había explorado con tanta resonancia: el merchandising.



Mi vecino Totoro se puede ver en Netflix.

'El viaje de Chihiro' (2001)

Hay muchas películas del Studio Ghibli que ameritarían estar en esta lista; pero junto a Mi vecino Totoro esta historia encabeza la lista de las recomendadas. Ganó el Óscar a la mejor película animada en el 2003 y hasta el momento es el único animé en conquistar ese galardón.



Chihiro es una niña de 10 años que durante una mudanza queda atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, una especie de limbo, teniendo como misión buscar su libertad y la de sus padres.



Aunque puede sonar confusa o compleja es una trama inteligente que aborda el amor por los padres y los periodos transicionales y difíciles de la vida como la adolescencia.

Hasta el 2020, cuando se estrenó Demon Slayer, El viaje de Chihiro fue la película más taquillera de la historia en Japón. Se encuentra en Netflix.

'Buscando a Nemo' (2003)

Volviendo a Pixar, otro de sus aciertos cinematográficos es Finding Nemo (Buscando a Nemo), del 2003, el relato fraternal de un adorable pez payaso llamado Nemo, que tiene una aleta más pequeña que la otra debido a un brutal ataque que le costó la vida a su mamá y sus hermanitos. Como el único sobreviviente, su padre Marlin se dedica a cuidarlo –incluso, sobreprotegerlo, pero Nemo quiere explorar y conocer hasta que se pierde en el océano. Marlin, lo buscará con la ayuda de una despistada y tierna pez cirujano llamada Dory.



La relación de padre e hijo y la admiración y respeto por la diferencia física son los ingredientes fundamentales en esta historia que aspiró a cuatro premios Óscar y se quedó con la estatuilla a la mejor animación en el 2003. Se puede ver en Disney +.

'Kirikou y la bruja' (1998)

En 1998, la historia de un pequeño niño africano que debe salvar a su tribu de morir de sed por culpa de la maldición de una bruja se convirtió en uno de los retratos más originales y alejado de los estereotipos que se han construido en el cine. Kirikou y la bruja, del francés Michel Ocelot, fue una sensación de taquilla en Francia, su país de origen, y el éxito se extendió a otras latitudes a las que fue llegando a través de festivales de cine que programaban títulos animados hechos en Europa.



Uno de los mayores legados de esta historia radica en la sencillez de su protagonista que logra enfrentar a un ente malvado sin usar la fuerza, sino a través de sus saberes ancestrales y la astucia de una población.



El relato –premiado en el Festival de animación de Annecy como el mejor largometraje y que aspiró al César (el Óscar francés) a la mejor animación- tuvo una entrega posterior: Kirikou y las bestias salvajes(2005).

'Metegol' (2013)

El argentino Juan José Campanella –el ganador del Óscar por El secreto de sus ojos- unió dos de sus pasiones que tenía pendientes por llevar al cine: el fútbol y la animación. Metegol se convirtió en un hito gracias a una historia sencilla de superación y amistad hecha con una impecable técnica que tuvo, incluso, su formato en 3D.



Si le gusta el fútbol es de esos títulos que le llegarán al alma. Fue la primera película de animación que abrió el Festival de Cine de San Sebastián, en España, y se puede ver en HBO Max.

'IntensaMente' (2015)

Lo que para Pixar empezó como una película más de animación en 1995, con el estreno de Toy Story, se fue convirtiendo en un hito del género. El estudio ganó el reconocimiento no solamente por la calidad técnica y estética de sus producciones sino por la capacidad de adaptar historias sencillas y cotidianas, ponerles valores y mensajes y hacer de ellas profundos relatos permeados por el humor que le llegan al público de todas las edades.



Si hay algo difícil de entender para un niño pequeño son sus emociones e Intensamente (Inside Out, 2015) aborda precisamente ese tema metiéndose en la psiquis de una niña. Alegría, Tristeza, Temor/Miedo, Furia/Ira y Desagrado/Asco buscan guiarla en el día a día de su vida.



Disponible en Disney +, obtuvo el premio Óscar a la mejor película de animación y fue nominada a guion original en la ceremonia del 2016.

'Kubo y la búsqueda del samurái' (2016)

Esta es de las grandes sorpresas de la animación, hecha en Japón en stop-motion (la técnica que les da movimiento a objetos inanimados cuadro por cuadro). En el 2016 el mundo conoció a Kubo, un chico que se dedica a contar historias mágicas y a cuidar a su madre enferma. Todo es tranquilo y cotidiano hasta que el regreso de un espíritu maligno lo obliga a emprender un viaje fantástico en busca de su padre, un legendario guerrero samurái, para poder salvar su vida.



Un relato emotivo sobre el sacrificio que muestra al mundo occidental la cultura tradicional japonesa y la simbología ligada a la ancestralidad y los rituales de ese país.

La película aspiró a dos premios Óscar en el 2017 (mejor animación y efectos visuales) y se puede ver en Apple TV.

***Bonus

*Wall- E (Andrew Stanton, 2008): en Disney +

* El niño y el mundo (Alê Abreu, Brasil, 2013)

*Coraline y la puerta secreta (Henry Selick, 2009): en Apple TV

* Wallace y Gromit y la Batalla de los Vegetales (Nick Park, 2005): en HBO Max

* Ernest y Célestine (Benjamin Renner, 2012)

