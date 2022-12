A final del año pasado muchos analistas y críticos de la gran pantalla se preguntaban si la gente volvería a los cines. Al terminar el 2022 la respuesta es sí, y masivamente, pero con una ligera diferencia a la baja respecto a las cifras que se tenían antes de la pandemia. Para las salas ha sido un logro mayúsculo; para los estudios ha habido descalabros, en algunos casos más por las malas estrategias de mercadeo o por la canibalización de los títulos que por la falta de asistencia del público.



El 2022 ha sorprendido dejando a Top Gun: Maverick como la mejor película y también como la más taquillera –un hecho poco usual es que coincidan los gustos del público con los de los críticos–. Es una sorpresa porque habitualmente los superhéroes o la ciencia ficción son los que ocupan los sitios más altos de popularidad.



La National Board of Review, una de las asociaciones de críticos más prestigiosas, destacó que “Top Gun: Maverick llevó de nuevo a la gente de todas las edades al cine, y devolvió la importancia a las grandes pantallas. No por nada hubo críticos que incluso aseguraron que esta cinta había salvado a los cines, al menos en Estados Unidos”.

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'. Foto: Marvel Latinoamérica Oficial

Las producciones que llegan en el 2023 tienen el reto de mantener la atención de los espectadores y llevarlos a las salas, por encima de la facilidad y oferta que ofrece el streaming.



Los superhéroes constituyen uno de los platos fuertes de los estrenos del próximo año. Hay muchas expectativas puestas en títulos como The Marvels, que reunirá en el mismo metraje a la Capitana Marvel y Ms. Marvel; también de Marvel, Los Guardianes de la Galaxia vol. 3 llegarán con la nostalgia de un miembro menos y la responsabilidad de ayudar a los sobrevivientes del gran chasquido de Thanos en Avengers: Endgame.



AntMan: quantumanía, Kraven the Hunter –un personaje poco conocido de este universo– y la producción animada SpiderMan: cruzando el multiverso completan el catálogo de la casa de cómics que competirá con DC, como es habitual y que afila sus uñas y espera tener mejor suerte que con Black Adams, con las segundas partes de Shazam! y Aquaman, y el debut de The Flash, que ha resultado muy polémico y pospuesto por los escándalos judiciales de su protagonista, Ezra Miller.

Las leyendas

Harrison Ford volvió a ponerse su atuendo de aventuras para ‘Indiana Jones 5’. Foto: Walt Disney

Pocos se imaginaban volver a ver a Harrison Ford con el sombrero y el látigo de Indiana Jones. Y el actor aceptó el reto de regresar a los 80 años como el famoso arqueólogo y aventurero. Indiana Jones y el llamado del destino retomará la nostalgia de la trilogía original de los 80 e intentará resarcir la franquicia de una entrega más bien floja, como fue La calavera de cristal. En la quinta parte también estarán Mads Mikkelsen y Antonio Banderas.



Steven Spielberg presentará la que puede ser la película más personal de su carrera: The Fabelmans. El relato es un homenaje al cine y a sus memorias de juventud. Muchos aseguran que puede ser el nuevo Cinema Paraíso, de Giuseppe Tornatore.

Damien Chazelle, recordado por el exitoso musical La La Land, regresa con un filme de excesos sobre el Hollywood de los años 20, con Brad Pitt y Margot Robbie como protagonistas: Babylon es la colorida muestra de la decante industria de esa década. Y la misma Robbie se pondrá cándida en la versión cinematográfica de Barbie, que dirige Greta Gerwig y que promete una mirada feminista en la historia de la muñeca más famosa del mundo.

'Barbie' con Margot Robbie. Foto: Warner Bros

Tár, la producción que protagoniza Cate Blanchett y con la que ganó el León de Oro en Venecia; Creed III, dirigida y estelariza por Michael B. Jordan y sin Sylvester Stallone; el retorno de Sam Mendes (American Beauty) con El imperio de la luz, y de Chris Nolan, que trae Oppenheimer, inspirada en la historia real del físico J Robert Oppenheimer, uno de los cerebros del proyecto Manhattan que derivó en la creación de la bomba atómica.

Taquilleras vs. independientes

Keanu Reeves protagoniza 'John Wick 4'. Foto: Lionsgate

La acción es infaltable y junto al terror y la ciencia ficción constituye el mayor pilar de la taquilla mundial. Por eso son muy esperados estrenos como la cuarta parte de John Wick, la séptima de Misión Imposible –Sentencia mortal que se dividirá en dos entregas–, y la última de Rápidos y furiosos –Fast X–, que promete locuras como la anterior que tuvo secuencias en el espacio exterior.

Las cintas apocalípticas Dune: Parte 2 y The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, con la actriz de origen colombiano Rachel Zegler, traen el toque de espectacularidad en la gran pantalla con sus efectos visuales.

Para un público familiar llegarán Wonka, con la imagen de Timothée Chalamet como el famoso dueño de la fábrica de chocolate y una historia que se remonta a su relación con los Oompa-Loompas, y La sirenita en su versión live action que no ha estado exenta de polémica por la actriz escogida para interpretarla, la joven Halle Balley.

Dos sucesos marcarán la animación del 2023: la despedida del dibujante japonés Hayao Miyazaki que creó un estilo, casi un subgénero, en la pantalla y que estrenará su última película, ¿Cómo vives?, y Disney y Pixar traerán Elemental, inspirada en el fuego, el agua, la tierra y el aire.

En 'Elemental' el fuego y el aire cobran vida y encaran muchas aventuras.. Foto: D23- Disney / Pixar

El cine independiente será protagonista gracias a su exitoso paso por los festivales más importantes y la temporada de premios. Veremos El triángulo de la tristeza, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2022; La decisión de partir, del genial Park Chan Wook; The Whale, el monumental (y valga la expresión) regreso a la actuación de Brendan Fraser; El hijo, con Hugh Jackman y que busca igualar el éxito de El padre; dos películas sobre el empoderamiento femenino –Women Talking, de Sarah Polley, y la iraní Holy Spider–, y Los espíritus de la isla, la película con más nominaciones en los Globos de Oro.

'Los espíritus de la isla'. Foto: Searchlight Pictures

