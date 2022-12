Tres nombres marcaron el éxito del cine colombiano en los principales festivales del mundo. Las películas de Laura Mora, Theo Montoya y Andrés Ramírez cosecharon importantes premios y reconocimientos en Cannes, Venecia, Biarritz y San Sebastián.

El 2022 fue un florecer lento y maravilloso de la industria cinematográfica local: una nueva generación de cineastas se abrió paso en los principales festivales del mundo con sus visiones de país, las que proyectan en sus producciones y con las que conquistaron públicos, críticos y jurados en otras latitudes.



El paisa Theo Montoya fue premiado por su película ANHELL69 en la 37ª Semana Internacional de la Crítica de Venecia, certamen paralelo al Festival de cine de Venecia que terminó el 10 de septiembre. El jurado le concedió una mención especial, además del premio Circolo del Cinema de Verona a la obra “más innovadora” y el Premio Mario Serandrei por su técnica.



A principio del año, Andrés Ramírez Pulido hizo lo propio con La jauría, pero en el Festival de Cannes, durante la 61.ª Semana de la Crítica, que se realizó de forma paralela. La historia de unos adolescentes conflictivos que nutren el primer largo del director y guionista, es un relato tácito sobre la violencia y sobre la influencia de los entornos.

Jhojan Jiménez es el protagonista de ‘La jauría’, un retrato de jóvenes sobre los cuales cae una sombra violenta de la generación antecesora. Foto: Cortesía Valiente Gracia Cine

Pero quien se robó todas las miradas fue Laura Mora con su segundo largo, Los reyes del mundo, que fue escogido como el mejor en las competencias oficiales de San Sebastián, en España; en el Zurich Film Festival, de Suiza, y en el Festival Biarritz Amérique Latine, en Francia.



La semana pasada, Los reyes del mundo se quedó por fuera de la competencia de los premios Óscar –en la que representó a Colombia en la categoría de película internacional–.



Otras películas colombianas que se destacaron fueron Un parcero en Nueva York, de Harold Trompetero, Amparo, de Simón Mesa (es del 2021 pero se estrenó este), El film justifica los medios, de Juan Jacobo del Castillo; Si Dios fuera mujer, de Angélica Cervera; Entre la niebla, de Augusto Sandino, y El árbol rojo, de Joan Gómez.

Las películas del año

‘The Batman’: un estupendo inicio de un nuevo ciclo del superhéroe.



‘Coda’: remake de la cinta francesa fue una revelación. Hasta se llevó el Óscar a la mejor película.



‘Belfast’: la más emotiva del año: el momento en que dejamos atrás todo.



‘Top Gun: Maverick’: no solo la más taquillera, sino un regreso emocionante a los 80.



‘Todo en todas partes al mismo tiempo’: alocada y brillante historia de artes marciales.



‘La abuela’ y ‘Cerdita’: dos obras maestras del cine de terror.

Guillermo del Toro y su Pinocho. Foto: Netflix

‘Pinocho’: Guillermo del Toro hace una arriesgada e inteligente versión d el cuento clásico.



‘Flee’: hubo muchas cintas animadas, pero esta, sobre un refugiado afgano homosexual, fue el top.



‘Bardo’ y ‘Argentina, 1985’: las latinoamericanas de mostrar, junto a ‘Los reyes del mundo’.



‘Elvis’: una perspectiva distinta, la de su explotador, y una puesta en escena espectacular.



‘El teléfono negro’: la mejor de psicópatas.



‘Las bestias’: de la gran cosecha del cine español, desataca este relato sobre las relaciones humanas y la xenofobia.



‘¡Nop!’: Jordan Peele suma el thiller con los aliens y el racismo. Grandiosa historia.

‘Emergencia en el aire’: de las que le quitan el aliento al espectador.



‘Bowie, Moonage Dream’: el documental del año.

'Elvis', de Baz Luhrmann. Foto: Warner Bros

La imborrable bofetada

Si hubiera que elegir una imagen de cine para recordar este 2022 sería la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock la noche de los Óscar, incidente que sigue dando que hablar y ha llegado a eclipsar otros momentos claves de la historia de estos premios.



Un recuerdo imborrable que ahora que acaba el año el actor quiere dejar atrás, con película y papel nuevos. Pocas eran las probabilidades de que un acontecimiento marcara la entrega del Óscar con mayor impacto que el que causaron los actores Faye Dunaway y Warren Beatty en 2017 cuando entregaron el Óscar más esperado de la noche a La La Land, cuando el ganador por mejor película era Moonlight. Pero el actor de Men in Black lo logró el pasado marzo, cuando dejó su asiento en primera fila para entrar en el escenario del Dolby Theatre y darle una bofetada al presentador y comediante Chris Rock, que acababa de hacer un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith. Risas incómodas, asombro y desconcierto.

El artista estadounidense protagonizó un acto violento que le dio la vuelta al mundo: golpeó al cómico Chris Rock. Foto: Getty

Buena parte de los asistentes –y millones de personas que seguían la gala en vivo– tardaron unos minutos en averiguar lo que pasaba, y muchos pensaron que era una broma de la gala o una táctica para mejorar la audiencia. Las dudas las disipó el propio Smith cuando muy poco después salía a recoger su galardón como mejor actor por su papel en King Richard y lo hacía con la cara desencajada y el rostro bañado en lágrimas, tratando de justificar con su discurso lo que acababa de hacer. Poco más se recuerda de esta gala. La bofetada, la falta de una reacción inmediata de la Academia y los debates a favor o en contra del comportamiento de Smith y Rock coparon los medios y las redes sociales. Después llegó el veto de la Academia –que impide a Smith volver a la gala en una década– y se detuvieron dos proyectos que el actor tenía con Sony y Net-flix, con lo que el artista fue una víctima más de la denominada cultura de la cancelación.

Los taquillazos

El filme protagonizado por Tom Cruise Top Gun: Maverick, la película de dinosaurios Jurassic World: Dominion y la producción de Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Sadness (Doctor Strange: en el multiverso de la locura) fueron las películas más taquilleras en el mundo en el 2022. La segunda parte de la película que sigue la historia del aviador naval Pete ‘Maverick’ Mitchel, interpretado por Cruise, superó la cifra de 1.488 millones de dólares en taquilla internacional, de la cual el 48,3 % de sus ganancias fueron generadas en Estados Unidos, según el portal Box Mojo Office. Con Top Gun: Maverik, Cruise logró sobrepasar el éxito en taquilla que le supuso Mission: Imposible-Fallout en 2018, que recaudó más de 791 millones de dólares; sin embargo, no superó los 1.906 millones de dólares que recaudó Spider-Man: No Way Home en 2021.

Tom Cruise vuelve a interpretar al capitán Pete ‘Maverick’ Mitchell en la secuela 'Top Gun: Maverick'. Foto: Paramount

Jurassic World: Dominion, con más de 1.001 millones de dólares, fue la segunda más popular del 2022. Protagonizada por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern y Sam Neill supuso la culminación del universo Jurassic World, que evocaba la nostalgia de la década de 1990.



El tercer puesto lo ocupa Doctor Strange in the Multiverse of Sadness, con más de 955 millones de dólares acumulados en taquilla.



La lista continúa con títulos como Minions: The Rise of Gru (939 millones de dólares), Black Panther: Wakanda Forever (789 millones de dólares), The Batman (770 millones de dólares) y Thor: Love and Thunder (760 millones de dólares).

Los que se fueron

Olivia Newton-John. Foto: Paramount Pictures - Instagram: @threalonj

Olivia Newton-John

Peter Bogdanovich

Anne Heche

Ray Liotta

Leslie Moore

Coolio

Ivan Reitman

Mónica Vitti

Sidney Poitier

Robbie Coltrane

Paul Sorvino

Louise Fletcher

Jean-Marc Valle

Gaspard Ulliel

Ray Liotta. Foto: EFE

Jean-Luc Godard

Angela Landsbury

Robert Morse

David Warner

Meat Loaf

Taylor Hawkins

Jason David Frank (Power Rangers)

Wolfgang Petersen

Tony Sirico

James Caan

Kristie Allie

Angelo Badalamenti



CULTURA con información de Efe

@CulturaET

