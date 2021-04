Cinco razones para ver Falcon y el Soldado del Invierno

Ha sido una carrera menos agitada la de esta serie de Disney Plus. Lo hemos repetido varias veces, pero en su más reciente episodio se afianzó el buen tono de la historia de Sam Wilson (Falcon) y de Bucky Barnes. Sin el anterior capítulo sirvió para hacer brillar al carismático Helmut Zemo, esta quinta entrega de la serie se centró en los conflictos de un Capitán América, ahora sí, perdiendo el control y a una pareja de protagonistas mostrando una gran empatía a pesar de sus diferencias de opinión y acción.

En este punto, cabe decir que la serie se merece una reacción o impacto más fuerte. Aunque ha sido un éxito, realmente no parece tener la misma retroalimentación que si tuvo WandaVision. Si se escudriña un poco más, Falcon y el Soldado del Invierno es más profunda de lo que parece y no pierde el rumbo en demasiado conflicto existencial, ni sacrifica una buena dosis de acción ante un momento emocionalmente emotivo.



En realidad todo está, hasta ahora en total equilibrio, lo que lleva a pensar que aún hay tiempo para quienes no la hayan visto, la descubran. Y aquí les ayudamos un poco, ofreciendo cinco razones para no perderse esta serie con un sentimiento y espíritu totalmente conectado con el estilo y la forma que hicieron grande al universo cinematográfico de Marvel.

Es una gran historia de compañeros y rivales

Sam Wilson y Bucky Barnes tiene una relación tensa en la serie. Foto: Disney Plus

La trama se enriquece de la típica camaradería de los policíacos, aunque es en realidad una intriga de espionaje, y revela de manera muy convincente la manera en la que dos personajes que parecen contrarios en personalidad y estilo de desarrollar sus misiones, siempre terminan apoyándose y funcionando de manera eficiente. La química entre Anthony Mackie y Sebastian Stan es indiscutible.

Muestra a un Capitán América lleno de conflictos

El nuevo Capitán América pasa del amor al odio. Foto: Disney Plus

El peso del gran legado de Steve Rogers es algo difícil de llevar. Ese elemento consigue dar un peso dramático a tanta parafernalia de entretenimiento y valoriza aún más el papel de los protagonistas y sus conflictos. El camino al descontrol del personaje, ahora en la piel del inestable John Walker es una de las cartas más interesantes para crear la tensión dentro de la serie.

Es una serie con mucha acción

The falcon and the winter soldier Foto: Chuck Zlotnick/ Marvel Studios

Aunque ha bajado un poco el tono, en contexto esta es la serie más violenta, hasta ahora de lo que sea podido ver en la plataforma de Disney Plus, dentro del contexto de Marvel. Además de las coreografías y los efectos visuales, que en términos generales, están muy bien, la violencia no se ha matizado tanto en esta producción, lo que le da un poco realismo a la peligrosa intriga que teje la trama.



Hace una dura crítica a la sociedad estadounidense

La justicia y su legado es algo complejo en el nuevo mundio de la serie. Foto: Chuck Zlotnick/ Marvel Studios

Las alusiones al poder y sus traiciones, sumados a la triste historia por la que tuvo que pasar Isaiah Bradley, un afroamericano que hizo parte de los experimentos para crear al Capitán América y que terminó siendo una víctima de ese proceso, haciendo una clara referencia al racismo en Estados Unidos.

Tiene un malvado adorable

Helmut Zemo en Falcon y el soldado de Invierno Foto: Disney Plus

Helmut Zemo, un malvado frío y calculador en Capitán América: Civil War, apareció en la serie ofreciendo más matices, siendo hasta divertido y colaborador con sus antiguos enemigos Su paso por la serie dio el respiro necesario a la historia y agregó un toque de ironía y hasta parodia de la imagen del malvado. Desde la aparición de Loki en Thor, posiblemente

