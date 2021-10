Cinco premios Platino para ‘El olvido que seremos’

'El olvido que seremos', la cinta que cuenta la vida del médico y defensor de los derechos humanos Héctor Abad Gómez, basada en el libro del mismo nombre escrito por su hijo, Héctor Abad Faciolince, fue escogida como la mejor película iberoamericana en los Premios Platino, en la ceremonia realizada ayer en Madrid (España).

La producción, que ya había ganado el premio Goya a mejor película iberoamericana, fue producida por Caracol Televisión y Dago García Producciones.



Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión, recibió la estatuilla a mejor película y dijo: “Cada vez que pienso en la cinta o en el libro 'El olvido que seremos' se me hace un nudo en la garganta. Existe la leyenda que de un buen libro no se puede hacer una buena película, pero David y Fernando Trueba hicieron magia de ello, lo mismo Javier Cámara y el equipo maravilloso de producción, encabezado por Dago García. Gracias a todos”.

Nominada en 11 categorías, ganó en total cinco premios. Además, se llevó las estatuillas a director, actor de una película, guion y dirección de arte.



Trueba, al recibir su premio como mejor director, agradeció a “todo el equipo colombiano y a los no colombianos, y a los actores, desde Javier Cámara, Patricia Tamayo, a todos, que son maravillosos”, dijo el reconocido director.



Por su parte, Javier Cámara, reconocido como el mejor actor de una película, comentó: “Le quiero dedicar este premio a Fernando Trueba, a Héctor Abad Faciolince, hay actores increíbles en Colombia, pero Héctor dijo que yo me parecía a su papá y me metí en esta aventura”.



Y agregó: “Cada película nominada se lo merece, la competencia ha sido brutal, que nos elijan a nosotros es muy importante”.

Grabada en Medellín, Bogotá y algunos países de Europa, hace un recorrido por la vida de Héctor Abad Gómez, quien fue además ensayista y especialista en salud pública. Fue asesinado en Medellín el 25 de agosto de 1987, por sus denuncias contra grupos paramilitares, y la narración de su vida, tanto en el libro de su hijo como en la película, “logra recuperar su memoria y cuenta la historia de un hombre bueno”, dijo hace un tiempo el productor, Dago García.



Otros galardonados colombianos fueron Andrés Parra y Christian Tappan como mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie, e interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie, respectivamente, ambos por 'El robo del siglo'.



Parra, al recibir el premio de Tappan, afirmó: “Vengo a representar a Christian Tappan, que estuvo aquí y se tuvo que ir... Te amo, amigo, te lo mereces, compa, compártelo con tu papá”.



La película 'La Llorona', del guatemalteco Jayro Bustamante, otra de las grandes nominadas, obtuvo los galardones de dirección de montaje, fotografía y mejor dirección de sonido.



Otros ganadores en cine fueron: interpretación femenina para Candela Peña, por 'La boda de Rosa'; interpretación masculina de reparto, Alfredo Castro, por 'El príncipe', e interpretación femenina de reparto, Nathalie Poza, por 'La boda de Rosa'.



En animación ganó 'La gallina turuleca', de Eduardo Gondell y Víctor Monigote, y en documental, la chilena 'El agente topo', de Maite Alberdi. La mejor ópera prima de ficción fue 'Las niñas', de Pilar Palomero.



En televisión, la gran ganadora fue la serie española 'Patria', una adaptación de la novela de Fernando Aramburu que cuenta la historia del País Vasco en su época más difícil debido a la banda terrorista Eta.



La producción obtuvo cuatro premios: mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana, mejor actriz (Elena Irureta), mejor actriz de reparto (Loreto Mauleón) y mejor creador de miniserie o teleserie (Aitor Gabilondo).



Este año, el Platino de honor fue para el actor y productor mexicano Diego Luna, quien dijo en un discurso inclusivo y esperanzador: “La pandemia nos trajo la certeza de una responsabilidad inminente, no podemos regresar a lo mismo, sería casi un suicidio colectivo. Nuestra relación con esta tierra que hemos destruido en nombre del progreso nos implica vivir con más empatía y más curiosidad”.