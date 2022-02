Ya casi termina la espera para ver The Batman, la nueva película del famoso superhéroe vengador, con Robert Pattinson como protagonista y Matt Reeves en la silla de director. Un abrebocas que promete un impresionante regreso del personaje de DC Cómics y que plantea un enfoque más oscuro y traumático.

The Batman, la nueva película sobre el héroe enmascarado, se estrenará en cines de todo el mundo el 4 de marzo. La cinta no muestra sus orígenes, pero refleja a un Bruce Wayne (la identidad real de Batman) treintañero y en sus inicios como un superhéroe que aún comete errores, desconfía de sus capacidades y está empezando a entender su faceta como protector de la ciudad de Gotham.

Robert Pattinson como Batman y Zoe Kravitz como Selina Kyle. Foto: Warner Bros. Efe

Pero no será la única producción que se estrenará para seguir alimentando el fervor de millones de fanáticos. Desde las trincheras de Marvel, se preparan para lanzar Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Vuelve Benedict Cumberbatch, en un papel de Stephen Strange, que ya domina a la perfección. Ahora tendrá que lidiar con diferentes universos y criaturas malvadas de otras dimensiones, pero no estará solo, ya que compartirá su aventura con la Bruja Escarlata (Wanda Maximoff). Llegará a los cines el 5 de mayo.



El adelanto de la película hace referencia a hechos ocurridos en 'Spiderman: no way home'. Foto: Marvel

Además, se introduce a un nuevo personaje: América Chávez. Esta joven heroína tiene la habilidad de crear portales para viajar a otras dimensiones y se muestra al Hechicero Supremo luchando contra Karl Mordo, el monje que lo llevó ante 'The Ancient One' y que luego se declaró en cisma, en la primera película.

Así se ve el actor estadounidense encarnando al villano Morbius en la nueva producción de Marvel. Foto: Captura de pantalla del tráiler oficial de Sony Entertaiment.

Tras cambios en la agenda de su estreno por fin se podrá ver Morbius, filme de un personaje que pertenece al universo de Spider-Man, pero que quiere contar su propia historia, en su propio filme, que llegará el 1 de mayo a la pantalla grande. Producida por Sony Puctures y protagonizada por Jared Leto, la trama gira en torno a un científico que sufre una rara enfermedad y se convierte en vampiro. También hacen parte del elenco: Michael Keaton, Jared Harris y la latina Adria Arjona.

Fotograma de 'Thor: el mundo oscuro' Foto: Marvel Studios

El 7 de julio es el estreno de Thor: Love & Thunder, nueva trama alrededor de un poderoso héroe que parece estar entrando en una etapa de redención con sus fanáticos, ya que las películas anteriores platearon una mezcla de sentimientos y reacciones que fluctuaban entre el amor y la decepción.



La cuarta producción cuenta de nuevo con el talento del realizador Taika Waititi, que ya probó suerte con la anterior cinta Thor Ragnarok. También vuelve más poderosa Natalie Portman.



Ni siquiera la estrella de la taquilla y la acción Dwayne Johnson pudo escapar del influjo del género. Ahora es el protagonista de Black Adam, personaje que salió de la trama que dio forma al famoso Shazam, pero en tono de villano. Claro está que irá experimentando una transición en su naturaleza de antagonista.

Sus orígenes y la aventura de limpiar su reputación, es lo que promete está ambiciosa producción inspirada en los cómics de DC y que cuenta con la dirección de Jaume Collet-Serra y coprotagonistas como Pierce Brosnan y Noah Centineo. Tiene previsto su llegada a las salas de cine el próximo 29 de julio.

