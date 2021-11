Los cinco grandes estrenos de cine para no perderse en lo que queda del año

Es indiscutible que la película Encanto será uno de los estrenos más importantes del año. Se trata de la apuesta más grande de animación de los estudios Disney, rinde un homenaje a la familia y está inspirada en Colombia.



La producción de la poderosa familia Madrigal y de Mirabel, la hija que busca su lugar en el mundo está llamando la atención en todo el mundo por afianzar ideas acerca del poder de una heroína fuera de lo común, que encuentra que su mayor poder está en apoyar a los suyos y hacer realidad sus propios sueños. Recuerda la esencia de otras producciones como Frozen o Coco en su desarrollo argumental.



También puede leer: 'Pensé que no me habían escogido': Carolina Gaitán sobre 'Encanto'

Encanto se estrenará en los cines el 25 de noviembre con el reto de conectar con algunos de los elementos que identifican a los colombianos, pero no solo con la idea de ‘la arepita con queso’ para encarar mejor los problemas o la típica finca cafetera, como escenario de una aventura llena de magia,, sino con emociones más profundas como la unión familiar y esa poderosa capacidad para reinventarse y tomar de una manera creativa los conflictos, que hacen parte de la propia identidad colombiana y que aplican en todo el mundo.

Pero más allá de esa lectura, se trata de una historia llena de momentos divertidos, de una ternura especial y una emotividad muy marcada para contar las vivencias de Mirabel y los suyos.



(Le puede interesar): ¿Qué dicen los críticos de Encanto?

Will Smith vuelve a la cancha del drama con Rey Richard

El 2 de diciembre se estrena Rey Richard, una familia ganadora, la película que trae de vuelta a Will Smith al drama, convertido en el padre de las tenistas afroamericanas Serena y Venus Williams, en una narrativa que se centra en esa batalla por alcanzar el éxito a pesar de que las condiciones y el medio parecen convertirse en los mayores obstáculos para ese objetivo.



Pero lo que parece imposible, es siempre el motor de este tipo de película. Se dice que Smith admiró al Richard Williams real luego de verlo defender con vehemencia a su hija Venus durante una entrevista.



(Da contexto: Will Smith se convierte en padre de las hermanas Williams).

La conexión entre ambos durante una situación incómoda, impactó al actor, que luego aceptó sin contratiempos ser parte de la producción cinematográfica, en la que no solo se hace el retrato de un triunfo casi imposible para muchos, sino que se revela una crítica social al racismo.



En la historia se ve la dificultad del padre de las tenistas para conseguir un entrenador y estar en algunos de los torneos más importantes de Estados Unidos, sin dejar los pasos de un plan que él mismo diseñó para llevarlas al podio del deporte blanco.

Llama la atención de este Rey Richard, que representa el reencuentro con un Will Smith dándose un respiro de la acción FACEBOOK

TWITTER

Llama la atención de este filme, que representa el reencuentro con un Will Smith dándose un respiro de la acción y el entretenimiento frenético.



Se le ve cómodo en un drama de superación y hasta ya se está barajando su nombre para los posibles nominados al premio Óscar en el 2022 por su trabajo. Sayiya Sidney hizo el papel de Venus Williams y Demi Singleton el de su hermana Serena.



“Lo que mantiene la atención es el vigor de las actuaciones. Will Smith cautiva con su interpretación del padre, pero le añade su toque personal”, opinó Richard Lawson, en Vanity Fair.

El musical de Spielberg

Cuando Steven Spielberg anunció que dirigiría una nueva versión del clásico de 1961 West Side Story (con el título en español de Amor sin barreras), lo primero que muchos se preguntaron fue ¿quién asumirá el papel de María-que hizo en su momento Natalie Wood- la joven que termina en el centro de un conflicto de dos pandillas en Nueva York?



Y la respuesta fue Rachel Zegler, una adolescente de 17 años de ascendencia colombiana, que tiene el reto de potenciar el nuevo aire que Spielberg le quiere dar a esta historia, inspirada en el musical de Leonard Bernstein que a su vez desarrolló una mirada diferente al conflicto de amor y de conflictos sociales del clásico 'Romeo y Julieta'.

Facebook Twitter Linkedin

El joven elenco de la película está liderado por Ansel Elgort y Rachel Zegler. Foto: Fox y Amblin

Para los fanáticos del género musical en la gran pantalla esta apuesta -que se estrena el próximo 9 de diciembre- significa una oportunidad para ver cómo se retrata y cómo se baila ahora esa lucha por el barrio y por el corazón de la protagonista. Amor sin barreras es además uno de los sueños cumplidos del realizador estadounidense.



“Siempre quise hacer un musical. Aunque no como Moulin Rouge. Un musical conservador y anticuado en el que todo el mundo habla entre sí, luego empieza a cantar y luego habla un poco más. Algo como West Side Story o Cantando bajo la lluvia. Sí, quiero hacer un musical. Llevo 20 años buscando uno. Solo necesito algo que me emocione", dijo en una entrevista a Total Film hace 17 años. La espera terminó.



(Puede consultar: La actriz colombo estadounidense que será la nueva 'Blancanieves').

La resurrección de Neo

En 1999 The Matrix se convirtió en un clásico instantáneo de la ciencia ficción y la aventura en un futuro distópíco en el que mundo era en realidad una gran ilusión y una especie de elegido (Neo, interpretado por Keanu Reeves) llegaba para revolucionar lo que muchos consideraban la realidad.



Visualmente impactante y al punto de cambiar los paradigmas del cine de acción y entretenimiento, con un halo de profundidad cibernética y reflexiones casi religiosas, la saga se extendió con dos producciones más; Matrix recargada y Matrix revoluciones, que fueron interesantes, pero que no lograron el impacto de su fuente principal.



(Lo invitamos a leer: 'The Matrix: Resurrections' y 'Batman', las apuestas de Warner Bros.).



Tras conseguir una base de fanáticos muy amplia y con esa sensación de que faltaba algo por contar, a pesar de que las artífices del proyecto (Lili y Lana Wachowski) recalcaron que no harían otra película de la saga, pero en el 2017 comenzaron los rumores de que Matrix tendría una cuarta película.

Hubo muchas ideas de expandir el universo de la historia, desarrollar tramas de otros personajes, pero estas ideas se desecharon y en el 2019 se anunció el desarrollo de una nueva aventura con Neo y su compañera Trinity, (Carrie Ann-Moss) con la dirección de Lana Wachowski.

El rodaje comenzó en febrero 2020, paró el covid-19 y se reactivó en agosto de ese mismo año. La expectativa ha sido enorme, pues se trata del despertar, como el de su protagonista, de un clásico contemporáneo que tiene ahora toda la parafernalia visual y tecnológica para descrestar.



La nueva Matrix resurrección, que llegará a los cines el 16 de diciembre, estará enfocada de nuevo en el conflicto de Thomas Anderson (Neo) de estar inmerso en una vida que parece ser solo una capa de otra realidad. Parece confortable, segura y hasta monótona, pero escapar de ella o rebelarse ante ese contexto puede ser más peligroso y brutal.



Otro tema que puede interesarle: ¿Erotismo o pornografía? Estas son las películas que tiene que ver

Spider-Man busca su propio universo

Aunque por estos días se ha especulado mucho acerca de la permanencia de Tom Holland en el papel del famoso superhéroe de Marvel, en realidad no se puede discutir que su personaje y su trabajo como Peter Parker se ha convertido en uno de los más exitosos dentro de una franquicia muy querida y criticada en partes iguales.



Podría ser un juego orquestado para crear una discusión y poner al justiciero arácnido en boca de todos. Sin embargo, ya la atención estaba en los picos más altos cuando se anunció Spider-Man no Way Home, la tercera cinta de Holland, que llegará a salas también el 16 de diciembre.



Con esta producción pasa algo muy interesante, ha generado una gran expectativa al mezclar elementos de otras narrativas alrededor de su personaje principal. Eso ha marcado su aporte a todo el universo que encierra a superhéroe de Marvel.



Hay una necesidad de conectar sus nuevas aventuras con todo el entramado de otros poderosos de la marca, pero en realidad No Way Home, parece querer rendir un homenaje al arácnido y su legado en el cine contemporáneo.



Tras un secretismo muy profundo acerca de su nueva hist+oria, pistas ambiguas y hasta el romance de Tom Holland con su coprotagonista Zendaya, Spider-Man no Way Home regresa con el conflicto de una identidad revelada y las consecuencias que trae para el mundo tratar de cambiar esa realidad.



Hay, además, una especie de nostalgia en este punto, ya que se estaría planteando el reencuentro del joven con poderes de arácnido con villanos de otras épocas y el desarrollo de un multiverso propio, una idea que se disparó en redes sociales tras el reciente estreno del tráiler de esta producción.



Otro tema que puede consultar: Owen Wilson y la manía de hacer periodismo montado en una bicicleta

De hecho, se sigue especulando acerca de la aparición de 'otros Spider-Man': Tobey Maguire y Andrew Garfield, como parte de un entramado del que ya se sabe harán parte villanos como el Doctor Octopus, Electro o Duende Verde, lo que depara una batalla muy fuerte del protagonista en esta película que, como se ven las cosas por encima, podría tener otro as bajo la manga, para sorprender a los fanáticos que vayan a verla a las salas de cine.



Cultura

@CulturaET