Cinco álbumes que lo harán adorar a Kiss

Cuando apareció el álbum homónimo de la banda un 18 de febrero de 1974 su música y su imagen lograron el objetivo de impactar. Con el tiempo se convirtieron en el grupo en vivo más impresionante. Sumado a una estética que le dio fuerza a la idea del espectáculo como elemento importante en un recital de rock.



Amados, odiados y temidos por muchos, la agrupación neoyorquina afianzó una carrera no exenta de sobresaltos, caídas y éxitos, sostenida por una fanaticada fiel que los sigue hasta hoy.



Aquí tenemos una selección de cinco álbumes, considerados como los más grandes de Kiss y con los que se puede vislumbrar su evolución y el poder de su música.



Le puede interesar: El bajista de Kiss culpa a los jóvenes por la muerte del rock

Kiss (1974)

Hoy se celebran 47 años del disco con el que la banda neoyorquina reveló al mundo su imagen aterradora y su rock and Roll. De este trabaja salieron canciones como Cold Gin y Deuce.

Destroyer (1976)

Este álbum recalcó en el sonido duro y en algunas de las composiciones más coreadas de su carrera como Detroit Rock City y y Shout It Out Loud, que arrastraron a toda una generación de fans.

Love Gun (1977)

Muchos dicen que es el disco más poderoso de una década en la que Kiss estaba en el trono del rock duro. Canciones como Shock Me y Christine Sixteen se convirtieron en clásicos instantáneos.

Creatures of the Night (1982)

Criticados por su coqueteo con el pop con I Was Made for Loving You (1979), tres años después Kiss se reivindicó en este disco y tuvo éxitos como Rock and Roll Hell y I Love It Loud.

Revenge (1992)

El hard rock estaba viviendo cambios y Kiss lidiaba con sonidos y discos que no encajaron del todo. Pero este fue la excepción y se convirtió en uno de los mejores de la banda de la década de los 90. De esta producción discográfica salió el éxito God Gave Rock 'N' Roll To You II.

Cultura

​@CulturaET