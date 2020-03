Cierre de todas las salas de Cine Colombia y de varios museos del país

Las más de 300 salas de Cine Colombia del país fueron cerradas desde el 14 de marzo y durante 10 días, inicialmente, en prevención por el coronavirus.

El presidente de esta compañía, Munir Falah, le dijo a EL TIEMPO: “Al cabo de ese plazo se evaluará si se prorroga o no la medida. Tomamos la decisión pensando en el bienestar de los colombianos. No es una medida que deba causar alarma, es preventiva y para contribuir a las normas expedidas por el Gobierno Nacional y los gobiernos municipales”.



En su valoración no solamente se tuvieron en cuenta los espectadores (el cálculo es que en Colombia hay 2,5 millones de asistentes a cine cada mes), sino también los más de 2.500 empleados que tiene la empresa en el país. “Hay multiplex en los que trabajan hasta 140 personas”, agregó el empresario, quien en una entrevista con Blu Radio manifestó que los salarios de estos colaboradores se seguirán pagando.



Del mismo modo, los museos del Banco de la República en el país y los que están a cargo del Ministerio de Cultura, así como el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), entre otros, anunciaron que desde ayer dejaron de recibir público.



Esta es una más de las medidas que distintas empresas de entretenimiento nacional, tanto públicas como privadas, han tomado desde el miércoles pasado, cuando la alcaldesa de Bogotá expidió un decreto en el que prohibía aglomeraciones de más de 5.000 personas, cifra que el Gobierno Nacional bajó a 500.



Lo anterior llevó a que entidades como los teatros Nacional y Colsubsidio dejaran de presentar sus espectáculos, sin confirmar fecha de apertura. Igual sucede con los teatros Jorge Eliécer Gaitán, la Media Torta y Escenario Móvil Armando de la Torre, en Bogotá. El parque Mundo Aventura también cerró sus puertas.



Por su parte, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, de Bogotá, reprogramó los espectáculos de su sala de más de 1.000 personas y, aunque había dejado abierto el Teatro Estudio (329 sillas), en un comunicado anunció que este también cesa sus funciones.



“Se reprogramarán 17 espectáculos que estaban contemplados para el Teatro Mayor (11 colombianos y 6 internacionales) y 15 en el Teatro Estudio (12 colombianos y 3 internacionales), hasta el 31 de mayo. Además, no se realizarán los conversatorios y clases magistrales que estaban asociados a estas presentaciones”, informó en un comunicado.



Desde el miércoles pasado se han cancelado o aplazado conciertos, obras teatrales, espectáculos, el Festival Internacional de Cine de Cartagena y una de las más grandes actividades de Bogotá: la Feria Internacional del Libro.



Pese a lo que conlleva cancelar o mover un evento, con invitados y hoteles y tiquetes pagados, más la programación, Enrique González, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, dijo que lo más importante es la salud.



“Por eso, este es un buen tiempo para leer libros si tenemos pocas opciones de ir a eventos culturales. Desde la Cámara del Libro vamos a recomendar la lectura de los autores que estaban programados para la Filbo, los nórdicos, que tienen excelentes novelas negras y libros infantiles y juveniles. Y de las novedades de los libros nacionales”.



Los conciertos cancelados (solo en la semana que acaba de terminar) incluyen los de Alejandro Sanz, Raphael, Juanes y Maroon 5. Este último, de la empresa mexicana Ocesa, debía realizarse ayer en Salitre Mágico. Su montaje empezó el pasado 7 de marzo y el miércoles ya tenía un avance del 90 por ciento.



Al respecto, la gerente de la entidad en Colombia, Luz Ángela Castro, dijo que “es definitivo que hay un freno total de nuestra actividad económica durante esta coyuntura no solamente por los eventos cancelados, sino por los eventos que se encuentran en venta, y los anuncios de próximos espectáculos que es necesario aplazar por la incertidumbre”.



Agregó que en esta coyuntura “es imposible determinar con exactitud si se podrán reprogramar los shows, si se van a poder realizar los planeados con el tiempo correcto para hacer la promoción y lograr la venta de la boletería. Todos los planes cambiaron. Las alternativas dependen de varios factores, que van desde el estatus internacional sobre el covid-19, la situación nacional y la posibilidad de reprogramar por la agenda de disponibilidad de los artistas, entre otros”.



En Bogotá, la Red de Bibliotecas Públicas informó que “estos espacios seguirán abiertos, y los servicios seguirán prestándose con normalidad. Se mantiene activa la consulta de materiales, el préstamo, el uso de los computadores y las zonas comunes, y se aumentarán las jornadas de limpieza”.



Al cierre de esta edición, pequeños espacios como La Maldita Vanidad seguían abiertos. Jorge Hugo Marín, actor, director y creador del grupo teatral, sin embargo, estaba preocupado, pues solo había vendido el 20 por ciento de la boletería, y eso que su sala es una de las más visitadas de la ciudad y cumple con la norma de menos de 500 personas.



“Para los espacios independientes, que dependen de los ingresos de sus funciones, esta coyuntura implica muchas pérdidas, y no sabemos cuánto va a durar”, informó Marín.