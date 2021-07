‘Cielo rojo sangre’, la aterradora cinta de Netflix que el mundo adora

Una madre hace lo que sea por su hijo, aunque ella tenga algo malvado dentro de su cuerpo. Esa podría ser una manera de mostrar la idea sobre la que se sostiene la película alemana Cielo rojo sangre (Blood Red Sky), un híbrido de horror, drama y acción en los asfixiantes pasillos de un avión de pasajeros que sigue aferrado al primer lugar de lo más visto en Netflix en Colombia y se ha mantenido en el top de la plataforma en el resto del mundo.

Es difícil hablar de esta producción sin revelar detalles de la trama que pueden afectar la experiencia para los que todavía no han visto nada. Pero lo que sí se puede decir es que Cielo rojo sangre dispara adrenalina en sus dos horas de duración, aprovechando los buenos oficios del ritmo frenético para atenuar algunos segmentos que no quedan tan claros dentro de la historia. Nadja es una mujer que lidia con una enfermedad compleja mientras trata de cuidar al máximo a su pequeño hijo Elías.



La historia comienza con un viaje de ambos a Estados Unidos para un tratamiento. No se dan detalles de lo que ella padece, pero se revela poco a poco que se trata de una condición muy grave de la que se conocerán más detalles tras abordar un vuelo comercial que será el escenario del gran conflicto, de una impactante montaña rusa de violencia y protección maternal.



El drama familiar adquiere un tinte más extraño cuando a esta receta le añaden un secuestro y un grupo terrorista –cuyas intenciones no quedan muy claras– y una sensación de impotencia de una Nadja que no solo quiere salvar a su hijo, sino que afronta una batalla contra el tiempo y contra su propia naturaleza.



En este punto, el relato se deja abrazar totalmente por el horror y el suspenso. Por momentos recuerda el tono de filmes como Tren a Busán, Pasajero 57 o Plain Sight, aprovechando la tensión asfixiante de un espacio cerrado, como el de un avión comercial que no está preparado para un ataque o manifestaciones de violencia inusitadas.

Nadja y su hijo Elías experimentan una aterradora experiencia en un viaje a Nueva York. Foto: Netflix

A eso se le suma un tinte sobrenatural, con litros de sangre falsa, que toman la batuta frente a la idea inicial de una madre enferma y su pequeño hijo. Es de aplaudir el trabajo de la actriz alemana Peri Baumeister (que apareció en la serie The Last Kingdom): resulta creíble en su condición y su transformación con un trabajo físico de interpretación muy equilibrado.



También llama la atención el tono internacional de la película, que cuenta con la participación de Dominic Purcell (Prison Break) y Graham McTavish (Outlander), así como el pequeño Anton Koch en la piel de Elías y que se convierte en un inesperado héroe.



Aterradora, excesiva, inverosímil y manipuladora emocionalmente. Es cierto que Cielo rojo sangre puede ser todo eso, pero en realidad es un bocado ligero de horror que se cree sus excesos y tiene la fuerza del thriller para atrapar al espectador. Quizá se revele muy rápido el misterio de la madre, pero al final hay que insistir en que lo del drama maternal es solo una herramienta para un festín de sangre que, en vista de su éxito en Netflix, podría tener más vidas.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1

