Ciclo Rosa celebra 20 años de resistencia con lo mejor de su programación

Recién empezó en el 2001, el Ciclo Rosa era como el bicho raro: un puñado de películas del director alemán Rosa von Praunheim –como era conocido Holger Mischwitzky– se proyectaron en Bogotá y Medellín.

“No era la primera muestra de ‘cine gay’ realizada en Colombia –cuenta Julián David Correa, uno de los ‘papás’ de la muestra en su página web Geografía virtual–. Desde los ochentas, las retrospectivas de Michael Fassbinder eran frecuentes y en los noventas, una muestra del británico Derek Jarman había sido una revelación”.



(Además: Empieza el Ciclo Rosa: ¿Qué tanto sabe del cine LGBTI?)



Correa, como director de la entonces Cinemateca Distrital (hoy Cinemateca de Bogotá), auspició de la mano del Goethe Institut, el Centro Colombo Americano de Medellín y el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana el nacimiento del Ciclo Rosa. No fue casual que arrancara con la filmografía de Rosa von Praunheim: el rosa era el color del triángulo con el que los nazis identificaban a los homosexuales antes de llevarlos a los campos de concentración. Nacía un festival de cine más allá de las películas, con un planteamiento sociopolítico implícito, una declaración en contra de los crímenes de odio.

Veinte años después, el Ciclo Rosa se erige orgulloso no solamente como la muestra del sentir de una población, la LGTBIQ+, sino como ese espacio en donde noveles nombres han madurado como cineastas y han cosechado un nombre en la industria y entre el público. Este 2021 es una celebración y la programación recoge los títulos más representativos de las últimas dos décadas.



(De interés: 'En los 80 decía lo que nadie quería oír en un país homofóbico')



O fantasma, de João Pedro Rodrigues, 2000; Rabioso sol, rabioso cielo, de Julián Hernández, 2009; Nitrate Kisses, de Barbara Hammer, 1992; Tropical Malady, Apichatpong Weerasethakul, 2004; El hombre nuevo, de Aldo Garay, 2015, y Vil Romance, de José Celestino Campusano, 2008. Son solamente algunos de los títulos que se exhiben hasta el 19 de septiembre en las Cinemateca de Bogotá, de forma presencial, y a través de su sala virtual.



“Es muy complejo escoger lo que ha pasado en 20 años. Pero es interesante dar cuenta del crecimiento que fue teniendo el cine queer. Hace 20 años no eran tantas las películas, había más cortos que largos. Esa fue mi idea al hacer la curaduría, mostrar ese crecimiento y cómo fue variando el lenguaje cinematográfico, como fue ampliándose”, cuenta la cineasta, productora y escritora argentina Albertina Carri ,que se encargó de la curaduría Veinte años de cine LGBTIQ+: contagiando y transmutando en América Latina.

El Ciclo Rosa celebra sus 20 años El Ciclo Rosa celebra sus 20 años. El Ciclo Rosa 2021 irá hasta el 19 de septiembre. Foto:

“En los últimos 20 años hablamos de cambios históricos para la comunidad, de leyes para la población y eso influyó en el paradigma artístico, la cantidad de películas y la cantidad de gente que se volcó sobre esas narraciones, para darse cuenta de la importancia de contar otro tipo de historias”, agrega.



Carri, una porteña de 44 años, también ha sido protagonista de esos cambios en la pantalla con sus historias. Exdirectora del Festival Asterisco (ahora es su programadora), es hija de Roberto Carri y Ana María Caruso, dos prestantes profesores que militaban en la organización Montoneros, que fueron secuestrados por la dictadura militar en 1977 y posteriormente desaparecidos, cuando ella tenía 4 años. Es guionista y directora de cintas como Los rubios, Géminis, Urgente, La rabia (en el que plasmó el doloroso episodio de sus padres), Cuatreros y Las hijas del fuego.



“Estoy trabajando en una nueva película, Caigan las rosas blancas, con el mismo elenco de Las hijas del fuego, que se insertaba dentro del género pornográfico para formar discusiones sobre el deseo, el goce, el cuerpo con territorio y paisaje”, cuenta Carri, que a principio del año lanzó un libro de poemas y en octubre publicará su primera novela, Lo que aprendí de las bestias.

Facebook Twitter Linkedin

El documental ‘El hombre nuevo’, dirigido por el uruguayo Aldo Garay. Foto: cortesía Cinemateca de Bogotá / Ciclo Rosa

Junto con la curaduría de la argentina está la selección hecha por João Federici, director del festival Mix Brasil. “El Ciclo Rosa o festivales como Asterisco* convocan al cambio de paradigma de la sociedad. En principio está la discusión de si son festivales de nicho y en realidad lo que va sucediendo con la insistencia es que se van imponiendo como una normalidad, ya no hay que discutir qué es normal o no”, dice Carri.



Mucho se ha avanzado, mucho queda por recorrer. El arte, el cine específicamente, es una herramienta vital para atravesar las luchas y movimientos sociales de las poblaciones LGTBIQ+. “Parte de la curaduría es exaltar las formas de la narración porque hay cosas identitarias, ideológicas y políticas y eso hay que brindárselo a la mayor cantidad posible de espectadores para que adquieran diversidad en la mirada, porque el problema a veces con la forma de distribución del cine es que terminamos educando a los espectadores en un único sentido y al no conocer diversidad no eliges porque no sabes que existe”.

Le recomendamos