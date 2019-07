La miedosa historia en el cine de Chucky y Annabelle

Para los fanáticos del horror, una foto de Chucky junto a Annabelle sería un deseado retrato que rendiría un tributo a ese subgénero de los muñecos poseídos, malvados y terroríficamente tiernos que parece tener en este momento un nuevo aire.

No sería tan fácil unir a estos personajes en una sola película, pues pertenecen a diferentes productoras de cine, pero en este momento ambos están peleándose por un trozo de la taquilla y por quedarse con el trono de ser los más macabros.



Pero, a pesar de ser en este momento los referentes de historias de miedo, en realidad el mal siempre se ha sentido cómodo en la falsa piel de pasta, caucho o tela, y el cine ha sido testigo, en buena parte, de esa tendencia.

Foto de la película Annabelle 3. Foto: Warner Bros.

Prueba de ello es que Chucky tiene siete películas en una franquicia que ha pasado del terror sobrenatural a la caricatura del personaje con toques sangrientos, a la par de un camino pavimentado de éxito por el lado de Annabelle, que pasó de ser un elemento importante en la saga de El Conjuro a la estrella total de tres producciones.

Uno de los referentes de esta temática es la película 'El gran Gabbo' (1929), de Erich von Stroheim y James Cruze, que estaba más relacionada con el drama, pero que expuso una extraña relación psicológica entre un titiritero y una marioneta, que termina controlándolo.



El tema cuajó tanto que se convirtió en la fuente de inspiración de otras producciones, como 'Dead Night', de 1945, o 'Magic', que en 1978 contó el éxito de un mago y las consecuencias que tiene que lidiar cuando decide sumar un acto de ventriloquía con un muñeco llamado Fats, que se convierte en un especie de conciencia negativa para el protagonista.

'Magic' fue una película que causó mucho revuelo por la impactante actuación de un l Anthony Hopkins. Esa apuesta narrativa también cultivó algunas piezas cinematográficas de poco valor argumental, pero que se ganaron el cariño de fanáticos incondicionales del horror y el suspenso.

Magic contó con la actuación de Anthony Hopkins. Foto: 20th Century Fox

Sagas como 'The Puppet Master', en la que marionetas cobran venganza y asesinan; la historia de una muñeca poseída por un espíritu maya en 'Dolly Dearest' (podría decirse que es la prima cercana de Chucky); el extraño giro al suspenso de 'The Boy', en la que una pareja mayor contrata a una niñera para que cuide a su hijo, que en realidad es un pequeño inanimado; sumado a la enigmática muñeca que asusta a una familia en la película mexicana 'Vacaciones de terror' –considerada una pieza de culto, ya que muestra una de las pocas intervenciones en el género del cantante y actor Pedro Fernández– dan cuenta de que no hay límites ni tampoco fronteras para ampliar el panorama de los muñecos malditos.



Funciona tanto esta fórmula cinematográfica que ni clásicos como Pinocho se salvan de hacer parte de la receta. Un ejemplo de esto es 'La revancha de Pinocho', una película de bajo presupuesto que muestra cómo el famoso muñeco de madera termina en manos de un asesino en serie y luego se convierte en una extensión de la maldad de su dueño.

Tampoco los adultos mayores salieron ilesos, ya que muchos de los creadores de esos juguetes son personas de edad madura, solitarias, extrañas y mentalmente inestables, como en el caso de Gabriel y Hilary, una pareja de ancianos que fabrican muñecas de artesanía que en realidad son seres humanos en miniatura en la alocada historia de 'Dolls', una película estrenada en 1987 que, no obstante su bajo presupuesto, consiguió criticas positivas por su originalidad.

Humor perverso

Sin embargo, la gran vuelta a la tuerca la dio precisamente la primera producción de Chucky, que se estrenó en 1988, y que fue un éxito casi instantáneo entre el público y los fanáticos del horror.

La premisa en la que un asesino en serie logra transferir su alma a un juguete a través de un extraño rezo de vudú consiguió ser verosímil en esa mezcla de terror, violencia, apalancado en unos eficientes efectos visuales y un carisma tan potente que hizo temblar a millones de personas.



Ahora en su nuevo ciclo en la gran pantalla (con el nombre de 'El muñeco diabólico'), las facciones del tierno juguete pelirrojo se suavizan y los ritos que en el pasado le dieron vida evolucionan a la convergencia tecnológica y las aplicaciones de internet como motor de sus nuevos terrores, en un esquema que parece orientarse más al humor perverso y al chiste juvenil adobado de sangre falsa, y una crítica muy cruda al consumismo y a la dependencia de esas tecnologías.

Es interesante que esa mezcla de humor y tensión también se revela en la tercera parte de Annabelle, una muñeca poseída que en esta nueva etapa reaparece sin arriesgar mucho en el horror que la hizo famosa, pero sí en ciertos detalles de comicidad que pretenden alivianar la típica lucha contra la posesión demoníaca.Y es que un poco de sarcasmo cumple también la tarea de contrarrestar la posibilidad de que los muñecos que destilan maldad no caigan en el ridículo.

Por ahora, todo parece indicar que aterrar con juguetes y encender los miedos por esos rasgos envejecidos de una muñeca de antaño o la mirada enferma de algún payaso de trapo va a seguir funcionando.

The Boy también explora la tensión a través de un muñeco que hace las veces del hijo de una pareja de adultos mayores. Foto: Diamond Films

De hecho, no sería raro otra aventura de Chucky y Annabelle en los próximos años. Por ahora, The Boy, esa pieza que los críticos no apreciaron, ya está trabajando en una segunda parte protagonizada por Katie Holmes y que llegará a los cines en diciembre de este año.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

Twitter: @AndresHoy1