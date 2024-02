Christopher Nolan se corona como el ganador de los premios del Sindicato de Directores

El director Christopher Nolan se alzó con el galardón principal de la 76 edición de los premios del Sindicato de Directores de EEUU (DGA) por el filme 'Oppenheimer', reafirmando con ello su título como el favorito de la próxima edición de los Óscar.

Este es el primer galardón que recibe el director de 'Memento' de parte de su gremio, tras haber sido nominado en cuatro ocasiones en ediciones anteriores. "No puedo irme del escenario sin dejarles claro lo mucho que significa esto para mí, muchas gracias", expresó el director al recibir la medalla de manos de los ganadores de 2023, Daniel Kwan y Daniel Scheinert.



El triunfo de Nolan frente a Yorgos Lanthimos, nominado por su trabajo en 'Poor Things' ('Pobres Criaturas'), y al veterano director Martin Scorsese, por 'Killers of the Flower Moon' ('Los asesinos de la luna'), afianza su camino a los próximos premios de la Academia de Hollywood, pues la cinta que sigue la historia del creador de la bomba atómica está nominada en 13 apartados.

Cillian Murphy y Nolan, en el rodaje de 'Oppenheimer'. Foto: Paramount Pictures

El resto de aspirantes al máximo galardón de los reconocimientos otorgados por la unión de cineastas eran Greta Gerwig, autora de 'Barbie', y Alexander Payne, responsable de 'The Holdovers' ('Los que se quedan').



La gala no televisada se llevó a cabo en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, en la noche del sábado 10 de febrero, en un ambiente de celebración tras un año difícil para la industria que estuvo fuertemente golpeada por las huelgas de los sindicatos de guionistas y actores de Hollywood.



"El año pasado fue jodidamente retador y ahora estamos en nuestro camino de vuelta", expresó Lesli Linka Glatter, presidenta de DGA, durante el encuentro. La directora coreano-estadounidense Celine Song recibió el premio a mejor dirección novel por su película 'Past Lives' ('Vidas Pasadas') que versa sobre el reencuentro de dos mejores amigos de la infancia en su vida adulta.

Nora abandonó Seúl a los 12 años para emigrar junto a su familia a Canadá. Lo más difícil de irse fue dejar atrás a su amigo Hae Sung. Esta es la trama de 'Vidas pasadas', de Celine Song. Foto: A24

"Prometo seguir dirigiendo películas de la mejor forma que pueda", dijo la realizadora de 36 años. Mientras que el galardón a dirección documental fue otorgado a Mstyslav Chernov por '20 Days In Mariupol' ('20 días en Mariúpol') que expone el trabajo de un grupo de periodistas ucranianos que buscan documentar las atrocidades de la invasión rusa en la ciudad sitiada de Mariúpol, Ucrania.



"Hoy el pueblo en el que nací fue bombardeado, es un día triste, y al mismo tiempo el estar parado aquí me hace reconocer el poder del cine, porque cuando esa gente huye de las bombas se sientan en el sótano a ver películas (...) El cine ayuda a soportar un mundo insoportable y nos lleva a un mejor futuro", aseguró Chernov.



El sindicato de cineastas también reconoció la trayectoria del director David Nutter y durante la gala, algunos de los actores protagonistas de las películas nominadas como Ryan Gosling ('Barbie'), Cillian Murphy ('Oppenheimer), Emma Stone y Mark Ruffalo ('Poor Things'), tomaron el micrófono para reconocer a sus directores con emotivas palabras.

En los apartados televisivos, el realizador de 'The Last of Us' Peter Hoar venció a los directores de la multipremiada serie 'Succession' en la categoría de drama, la de comedia la ganó Christopher Storer por dirigir un episodio de la serie 'The Bear', mientras que Sarah Adina Smith hizo lo propio por la serie limitada 'Lessons In Chemistry'.



EFE

