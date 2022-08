'Gasparín' se estrenó en todos los cines del mundo en 1995 y se convirtió en un éxito infantil. La película fue protagonizada por una joven Christina Ricci, que tenía 13 años al momento de la grabación.



Ricci también es recordada por su papel en 'La familia Addams' y otros filmes importantes de la década de los noventa. Actualmente, la actriz tiene 42 años y ha continuado su carrera en la pantalla chica.





En una entrevista reciente, confesó que no le gustó su trabajo en ‘Gasparín’. En el podcast ‘WTF’, de Marc Maron, conversó sobre su infancia, películas y vida en la industria.



Cuando llegaron a hablar del clásico noventero, Ricci expresó que se siente avergonzada de ver su actuación en el filme.



"Si realmente ves Casper, estoy terrible. La gente se molesta mucho cuando digo eso. Y yo digo: 'No, es una película maravillosa. Es un tesoro de la infancia. Pero estoy terrible en ella'", manifestó la actriz.







El otro protagonista de la película fue Bill Pullman, que interpretó a James Harvey. Según Ricci, hay una amplia diferencia entre la calidad de su papel y el de los demás.



"Pasaban muchas cosas en mi vida. Todo fue muy difícil. Siempre estaba molesta, y creo que no me esforcé mucho, para decirte la verdad. Vergonzosamente, no creo que me esforcé tanto como debería", concluyó.



Añadió que hace unos meses volvió a ver el largometraje con su hijo Freddie Heerdegen, de 8 años. La actriz se mantiene en la posición de que no realizó un buen trabajo.

Ricci está casada y tiene dos hijos. Foto: Instagram: @riccigrams

Christina Ricci en la actualidad

La actriz, que empezó su carrera en 1990, fue una de las estrellas juveniles de esa década. Tras su paso por ‘Gasparín’, cambió de representante y empezó a interpretar papeles diferentes. En 1995 ganó el reconocimiento a ‘La estrella del año’, de la Sociedad de Prensa del Espectáculo de Hollywood.







En los últimos años reemplazó las películas por programas de televisión. En estos momentos aparece en la serie 'Yellowjackets', donde interpreta a Misty.



La actriz volverá a ser parte del universo de 'La familia Addams'. Próximamente estará en ‘Miércoles’, una producción de Netflix que ahondará en el personaje de Wednesday Addams.



Ha estado casada en dos ocasiones. En 2013 fue su primer matrimonio, del que se divorcio al poco tiempo. En 2021 volvió al altar, esta vez de la mano del estilista Mark Hampton.

