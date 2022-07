Christian Bale se debate entre los superhéroes y los villanos. Salta de un universo cinematográfico al otro, de DC a Marvel, dándoles vida a personajes icónicos como Batman o el temido Gorr the God Butcher. Ambos tienen algo en común aunque están en orillas opuestas: son impecables gracias a la solidez de una historia, pero sobre todo al actor que les da vida y a quien, en concepto de muchos, le deben más reconocimientos que un Óscar en un rol secundario –por The Fighter, El peleador, en el 2011–.

El británico es famoso por sus cambios extremos y su profundo compromiso al momento de prepararse para un rol: sube o baja de peso para lucir como debe, se aísla de las distracciones o se sumerge en la psiquis de sus personajes de una manera perturbadora.



Medio centenar de títulos confirman una carrera de más aciertos que fracasos: American Psycho (2000); The Machinist (2004); la trilogía de Christopher Nolan dedicada a Batman –Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008), The Dark Knight Rises (2012)–, American Hustle (2013), La gran apuesta (2015), The Prestige (2006), 3:10 to Yuma (2007), Public Enemies (2009), Terminator Salvation (2009) o su primera aparición, con la cara desencajada y siendo apenas un chiquillo en El imperio del sol (1987).



Era su momento de ponerse en la piel de un poderoso villano: Gorr the God Butcher, que emprende una venganza contra los dioses que no evitaron el asesinato de su familia, aparece en la mitología y en la nueva entrega cinematográfica del Dios del trueno que se estrena el jueves 7 de julio, Thor: Love and Thunder.

En el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), Thor se ha visto cara a cara con múltiples rivales –Laufey, el rey de los gigantes de hielo; sus hermanos Hela y Loki, y el poderoso Thanos– en tres películas: 'Thor', 'Thor: un mundo oscuro' y 'Thor: Ragnarok'. “Necesitábamos dar un paso más desde Hela y encontrar un villano que fuera más imponente, y lo hallamos en Gorr, interpretado por el notable Christian Bale”, dijo el director de Thor: Love and Thunder, Taika Waititi.



Bale, que comparte créditos con Chris Hemsworth, Natalie Portman, Chris Pratt, Tessa Thompson, Sam Neill y Russell Crowe, nos contó sobre sus inspiraciones y retos.

Su personaje luce muy diferente al cómic. ¿Cómo fue la transformación? ¿Su rostro se logró con maquillaje o usaron CGI (efectos usados por computador)? Además, en el cómic, Gorr está casi desnudo...



Vi la imagen de Gorr cuando Taika me propuso hacer el papel, antes de conocerlo incluso a él, y pensé: “Nadie va a querer verme a mí así”. Luego hablé con Taika y me dijo: “Tú estás en lo correcto, nadie va a querer verte así, Chris. Lo vamos a cambiar” (se ríe). Entonces la primera noción que tuve del aspecto físico de Gorr fue esa pinta en ropa interior y la divertida idea que hubiera sido haberla usado. Fíjate que creo que una primera impresión que tiene la gente es que usaron CGI, pero antes de empezar tuvimos largas conversaciones sobre mi rostro, así que usamos prótesis que tardaban entre tres y cuatro horas en adaptarse y que estuvieron a cargo de los más espectaculares maestros del maquillaje y los efectos visuales. Se convirtió en una rutina, me acostumbré a esperar el largo proceso y hasta lo disfruté, viendo cómo se iba construyendo el personaje en una colaboración propia y del experto en maquillaje. La verdad fue algo espectacular.

Leí que sus influencias para el personaje habían sido las películas de Nosferatu y Kate Bush. Cuéntenos sobre esto.



En realidad, lo de Kate Bush fue una idea que tuvimos Taika y yo. Como un deseo. Queríamos hacer una especie de baile con ese tono de misterio de los cazadores de mitos, y es que Kate Bush anda enredada en muchas cosas (la cantante está viendo resurgir de su carrera gracias a que sus canciones fueron incluidas en la nueva temporada de la serie Stranger Things), así que nos inspiramos en sus videoclips. Pienso que de todos modos esa escena jamás le hubieran permitido a Taika usarla en el corte final del filme, y tampoco logramos hacerla. Pero sí, como dices, hay algo de Nosferatu, aunque para mí la fuente primaria de inspiración fue el videoclip de Aphex Twin, de su canción 'Come to Daddy'. Llegamos a la conclusión de que debíamos crear un Gorr aterrador, así que junto a Taika tomamos influencias de distintos lugares.

De acuerdo con el test de audiencias, usted es ahora el mayor villano de Marvel, y en el pasado fue considerado el mejor superhéroe de todos los tiempos. ¿Qué opina al respecto?



Esos test de audiencias los hacen en un pueblito en Inglaterra, porque es muy raro que digan que es el mejor villano. Desearía corregir un poco eso. ¿Quién lo avala? Es que no han estrenado aún la película. ¿Quién lo afirma? Eso me hace sentir ansioso, y sí, lo aprecio, tal vez pueda ser el mejor villano en los pocos filmes que he visto. Fíjate, creo que es algo hasta vulgar lo que hice si se le compara con lo que logró Cate Blanchett (que interpretó a Hela en Thor: Ragnarok). Estoy muy feliz de estar en la compañía.

¿Es más fácil ser un villano o un superhéroe?

Un villano es mucho más fácil.



¿Por qué?

Un villano no tiene que hacer nada para fascinar en su lucha a nadie. Creo que Chris Hemsworth tuvo el trabajo rudo en esta película.

Natalie Portman vuelve a la franquicia como Jane Foster o Mighty Thor, al lado de su amado Thor, que interpreta Chris Hemsworth. Foto: Marvel Studios

A propósito, ¿cómo fue el trabajo con él? ¿Ensayaron mucho?

La verdad, no. Antes de filmar tuvimos unos encuentros muy breves. Hicimos durante tres días una escena, improvisamos mucho. Taika me dio unas líneas y leímos otras cosas del guion… y absolutamente nada de lo que ensayamos en esos tres días quedó en la película (risas). Fue muy cálido trabajar con él. Es un caballero, un genio, magnífico actor, como el resto del cast, que es tremendo. Me siento muy orgulloso de formar parte de él.

¿Qué fue lo que más le gustó de Gorr para aceptar interpretarlo?



En un nivel muy superficial, tú no ves mucho en la película, realmente. Esto ya te lo mencioné, pero es que amo el maravilloso video de Aphex Twin de su canción Come to Daddy y lo que hice fue recrearlo en la pantalla. Quienes estén familiarizados con el video saben que es fantástico. Es algo que podrán ver en el filme y que me lleva al nivel dos, que es cuando una babaza negra me sale por la boca al escupir. No quiero contar muchos más detalles que disfruté muchísimo.



Me cautivó ese lado monstruoso, pero también entender el dolor que destila en el cómic y que Taika plasma grandiosamente con comedia y con las emociones sinceras. De verdad, son conmovedoras. No me refiero solamente al personaje que interpreté, sino a todas las historias que se desarrollan en la película. Son muy conmovedoras. Debo decir que Thor me sorprendió, es un gran relato.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@s0f1c1ta

