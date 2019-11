'Aquí solo somos humanos frágiles, con los egos y problemas de todos'

Pilotos que permanecían veinticuatro horas detrás del volante. Máquinas que rodaban a altas velocidades, para demostrar que su fabricante era el mejor y que sus motores, latas y neumáticos rugirían hasta el final. Las 24 horas de Le Mans, en Francia, constituyen una carrera monumental en el mundo del automovilismo.



En junio de 1966, en ese contexto, se dio uno de los hitos del circuito, que permite a 60 autos hacer lo suyo en las calles de la población francesa: ese año, un visionario diseñador de autos Carroll Shelby (Matt Damon) y el intrépido conductor británico Ken Miles (Christian Bale) se unieron para desafiar a la marca imbatible de las ediciones anteriores, la Ferrari. Con un modelo especialmente diseñado para la Ford Motor Company, pleno de una moderna técnica para la época, y sumado a la pericia del piloto dieron la pelea.

“Al momento de interpretar a un personaje así, hay que pensar en el tipo de persona que elegiría hacer eso. No es complicado entender a alguien que lo hace cuando está soltero y joven. Pero cuando ya se es un hombre de familia, padre y esposo (como Ken), y lo siguen haciendo, eso es algo que intentas descifrar. Es un tipo distinto de individuo, alguien que busca algo que va más allá del egoísmo y la imprudencia. ¿Qué quieren lograr?”, se cuestiona Christian Bale, uno de los protagonistas de Ford vs. Ferrari– que en el país se estrenó en las salas de cine como Contra lo imposible–.



El tres veces nominado al Óscar y ganador de una estatuilla dorada en 2011, por The Fighter, se pone en la piel de este hábil y temerario conductor en el filme que dirige James Mangold (Inocencia interrumpida, Logan) y que está inspirado en la historia real.

Bale conversó acerca de su personaje y la trama de Ford vs. Ferrari en esta entrevista cedida a EL TIEMPO por Fox.

¿Qué tanto sabía de Ken Miles al momento de aceptar el papel?

​

Nada. Y creo que, en ese sentido, es muy factible que me encuentre en la misma situación que la mayoría de la gente. Es en gran medida un héroe no reconocido de los deportes de motor. Fue un hombre de extracción inglesa muy marcada, de la región central de Inglaterra. Antes del automovilismo formó parte del ejército, y sirvió en una unidad de tanques. Creo que estuvo el día de la invasión aliada en Normandía (el Día D), y luego cruzó toda Europa. Posteriormente se convirtió en un piloto absoluto y puro, muy determinado y con una pasión desmedida por su oficio. Dentro del circuito de carreras, escuchas muchas historias de él, de aquella carrera en Le Mans en 1966; pero, para mí todo era nuevo.

Después de haber tenido un accidente en motocicleta el pasado, ¿fue difícil regresar a las pistas?

No. Se sintió como algo totalmente distinto, estar encerrado y amarrado (en el auto), y todo lo que ello trae consigo. Una de las grandes cosas que me enseñaron aquí fue comer donas (risas)… y a derraparme (deslizamiento lateral de un vehículo con respecto a la dirección que lleva).



Hablando en serio, lo que me enseñaron en particular, que me pareció crucial fue: ‘No mires hacia dónde vas; ve hacia donde quieras ir’. Que, de hecho, es un gran consejo para la vida real. De inmediato, te pones a cuestionarlo un poco. ¿Qué? ¿No mirar hacia dónde vas? ¡Eso suena bastante peligroso! Pero cuando piensas hacia dónde quieres ir, tiene sentido. Así que, no, no sentí temor.

Esta película es acerca de alcanzar la perfección. ¿La ha conseguido?

​

Ni siquiera he estado cerca. Pero no estoy seguro de que conseguir la perfección sea en realidad el objetivo, aunque así se pueda sentir. Necesitas un desafío en la vida que parezca insuperable, para mantenerte emocionado. Y después, desde luego, está la pregunta: ¿Qué es la perfección?. Lo que yo hago no es como una carrera de autos, cuando ya conoces una curva y la tomas de la mejor manera; es más abstracto que eso. Sospecho que la perfección es totalmente inalcanzable, pero que estar buscándola es lo que les aporta calidad a nuestras vidas.



Esta es una historia sobre autos. Pero, también acerca del arte, el mercadeo, el instinto, la información y hasta de la industria cinematográfica.



Por supuesto. Me parece que la puedes extrapolar a cualquier otra industria. Entre más se presentan estas maravillosas oportunidades, de trabajar con gente que son verdaderos maestros de su oficio, ya sea en el automovilismo o el boxeo, o cualquier otra disciplina, a ese nivel, me resulta terapéutico. Una vez que pasas por los aspectos técnicos de la disciplina, se vuelve un juego mental, como todo en la vida. Y pasa lo mismo con la industria cinematográfica.



Son entidades que van de la mano, en cuanto a que cuentan con mucha gente talentosa que nunca parece tener suerte. Súmale toda la maquinaria de marketing; con frecuencia está en completa oposición a lo que estás intentando hacer en el trabajo. Es una necesidad de vender. Va más allá del cine, podría aplicarse a la vida en general.

Matt Damon (izquierda) comparte el protagónico del filme junto con Christian Bale. Foto: Fox

¿Qué le deja este filme al público?

​

Es una cosa complicada atraer a la gente, ponerlos adentro de esa maquinaria, y hacer que experimenten de manera genuina la dicha de llevarla al extremo. Y mantenerla unida, que es lo que esos hombres hicieron. Pero, por lo mismo, tienes que hacerla identificable, y de eso se trata esta película. Si bien, lo que estos pilotos están haciendo desde un punto de vista físico luce casi inhumano, por dentro son iguales que nosotros: humanos frágiles, con los mismos egos y problemas con los que cada persona lidia.

Cuando valoras eso, entonces la competencia comienza a comunicar algo al espectador, más allá de un montón de bólidos yendo a velocidades dementes. Es entonces cuando se convierte en una carrera significativa. Y espero que la gente concuerde en que hemos conseguido eso.

CULTURA

@CulturaET