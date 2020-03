Después de Batman, Christian Bale será villano en película de Marvel

Después de defender ciudad ‘Gótica’ en tres películas de Batman, Christian Bale será visto como villano en una nueva historia para Marvel Studios, como lo confirmó la actriz Tessa Thompson el pasado 6 de marzo.



Aunque no se conocieron muchos detalles del nuevo rol del exBatman, se supo que hará parte de la cuarta historia del dios nórdico,'Thor: amor y trueno', que además contará con actuación de Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, entre otros.

Esta vez, la cuarta parte de ‘Thor’ del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) será dirigida por el ganador del premio de la Academia Taika Waititi, quien también estuvo al frente de ‘Thor: Ragnarok’ y de la aclamada ‘Jojo Rabbit’.

Bale, quien cuenta con un ‘Óscar’, ha interpretado muchos papeles a lo largo de su carrera desde 1987. Sin embargo, fue el personaje de DC Comics Batman quien lo llevó al reconocimiento.



Desde ‘Batman Inicia’, pasando por ‘Batman: el caballero de la noche’ hasta ‘Batman: el caballero de la noche asciende’, las tres dirigidas por Christopher Nolan, Bale desarrolló un papel que marcó el mundo de los ‘súper’.

De DC Comics a Marvel Studios

Ahora, pese al ‘antagonismo’ que existe entre las dos productoras de superhéroes’, DC vs. Marvel, Bale cambió de ‘bando’ para recrear un villano. Igualmente, no ha sido el único actor que ha dado este paso.



Anteriormente, Ben Affleck, quien actuó en 2003 para la película de Marvel ‘Daredevil’, protagonizó un nuevo Batman en la producción de 2016 ‘Batman vs. Superman’ de DC Comics.



También, Ryan Reynolds hizo el cambio cuando actuó como ‘Linterna Verde’ de DC en 2011 y pasó en 2016 a ser ‘Deadpool’ de Marvel.



Estos y muchos actores ha demostrado que estas productoras solo son el camino para desarrollar papeles icónicos inspirados en los cómics.

Amor y Trueno

Lo único que se conoce hasta el momento, sobre la nueva película de la que Bale hará parte, es su año de estreno y un poco de su argumento.



En 2021, los fanáticos de Marvel podrán ver cómo se sigue desarrollando la historia del dios nórdico del trueno,Thor, quien recuperará a su amor terrenal Jane, interpretada por Natalie Portman.

Cultura EL TIEMPO

@CulturaET